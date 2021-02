Fotos del tiroteo masivo en la tienda de armas “Jefferson Gun Outlet” en Metairie, Louisiana

Jefferson Gun Outlet en Metairie, Louisiana, fue el escenario de un tiroteo masivo, ocurrido este sábado 20 de febrero del 2021. Puede ver fotos y videos de la escena a lo largo de este artículo.

Según Associated Press, el alguacil ha informado ahora que tres personas murieron en el tiroteo masivo.

WDSU-TV informó que fuentes de la Oficina del Sheriff de la localidad de Jefferson dicen que el tiroteo estalló después de una discusión. Las autoridades aún no han dado a conocer el número de muertos o heridos exactos; sin embargo, numerosos informes dicen que dispararon a varias personas y hubo 3 víctimas hasta ahora.

Photos from the scene at Jefferson Gun Outlet in Metairie, Louisiana where it is reported that multiple people are dead after a argument that led to a shooting. pic.twitter.com/5VvXLJVHwb

— Did You See News (@DidYouSeeNews) February 20, 2021