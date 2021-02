Madre mató a balazos a sus dos hijos en Pensilvania: Uno era un chico trans

Una mujer de 48 años en el estado de Pensilvania, está siendo señalada de haber asesinado a sus dos hijos, una mujer y un chico trans, en un crimen ocurrido cerca de Pittsburgh.

Así lo reportó CBS News, tras asegurar que la mujer, identificada como Krisinda Bright, fue acusada del asesinato de sus hijos, de 22 años y 16 años, a quienes les disparó en la cabeza.

Krisinda Bright, de acuerdo con el citado medio, confesó el crimen, ocurrido el lunes pasado en su casa, localizada en Ambridge, condado de Beaver, hasta donde llegaron unidades de policía para realizar el arresto.

Krisinda Bright, 48 (left), from Pennsylvania, has been charged with two counts of homicide for the shooting deaths of her son, Jeffrey Bright, 16, and daughter Jasmine Cannady, 22 (right) https://t.co/9byDSLvQYW — H24 News UK (@h24news_uk) February 24, 2021

Los uniformados acudieron hasta la residencia de Krisinda Bright, y se enteraron del crimen, tras recibir una llamada realizada a la línea del 911 por la propia mujer, quien daba cuenta de un tiroteo ocurrido al interior de su hogar.

Según reportes de Pittsburgh Action News, el fiscal de distrito del condado de Beaver, David Lozier, confirmó que la mujer fue instruida de cargos por el asesinato de sus dos hijas.

La fiscalía reportó también que la mujer fue recluida en la cárcel del condado y no se le permitió recibir ningún beneficio de fianza.

La policía identificó a las víctimas como Kiara Bright, de 16 años y su hermana Jasmine Cannady, de 22 años, quienes vivían en Ambridge. Según el New York Post, citando al fiscal de distrito, la víctima menor de edad se autoidentificaba como un hombre transgénero, llamado Jeffrey, y esto le había generado problemas con su madre, según el Post.

Woman Arrested for Killing DaughtersWoman Arrested for Killing Daughters 2-23-21 2021-02-23T23:18:56Z

Bright dijo a los despachadores que disparó a sus hijos y que el arma utilizada en el ataque fue descargada en la mesa del comedor. Más tarde admitió haber disparado a uno de sus hijos mientras estaban acostados en la cama, según la denuncia.

El jefe de la policía de la localidad, el oficial John DeLuca, habló con medios sobre lo sucedido, y se refirió al hallazgo como una “escena espantosa”.

Pittsburgh Action News detalló que el crimen se cometió en el 900 de Maplewood Avenue a eso de la 1:30 p.m.

Un vecino de la familia, quien se identificó como Sam Bruno, reveló que Krisinda Bright vivía en el vecindario desde hacía 5 años junto a sus hijas, y mencionó que la mujer tenía problemas de salud mental con los que había estado tratando de lidiar.

“Hace un par de meses, se fue por un par de días. Le pregunté dónde estaba. Dijo que se comprometió con la ayuda psiquiátrica. Éramos amistosos, hablábamos”, comentó el vecino.

La menor de 16 años estudiaba en una escuela de la zona, por lo que el Distrito Escolar de Ambridge lamentó lo sucedido, a través de un comunicado compartido a los medios, donde dijeron estar prestos a ayudar a la comunidad escolar.

“Lamentamos profundamente informarles sobre una pérdida reciente en nuestra comunidad escolar. El lunes 22 de febrero de 2021, falleció una estudiante de Ambridge High School. Esta pérdida seguramente suscitará muchas emociones, preocupaciones y preguntas para toda nuestra escuela, especialmente para nuestros estudiantes”, dijeron en su misiva.

Mother fatally Shoots Daughter and Trans Son #shortsA mother is charged with shooting and killing her two children inside their home in Beaver County, Pennsylvania Beaver County District Attorney David Lozier identified the suspect as 48-year-old Krisinda Bright. She is charged with two counts of criminal homicide. Bright is currently in the Beaver County Jail. When officers arrived at the scene, Bright… 2021-02-23T20:29:46Z

El periódico New York Post aseguró que según un reporte policial al que tuvieron acceso cuando llegaron los policías a atender la llamada de emergencia, la presunta asesina abrió la puerta con “salpicaduras de sangre seca en la ropa y las manos”, y ante la pregunta de los uniformados sobre la razón por la que tenía sangre, la respuesta fue que había matado a sus hijas.

Una de las víctimas fue encontrada en el sótano, con heridas de bala en la cara y la cabeza y la otra en el dormitorio de arriba de la casa con el mismo tipo de heridas.

