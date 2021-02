Latino asesinó a su madre con un machete en Nueva York: Policía lo busca: [Foto]

Las autoridades están tras la pista de un hombre de 45 años, señalado de haber asesinado a su propia madre, en hechos ocurridos en la ciudad de Nueva York.

El sujeto, identificado como Osvaldo Díaz es, según la policía del NYPD, el presunto responsable de haberle quitado la vida a su mamá, en el condado de Queens.

El sujeto mide 5 pies 10 pulgadas y tiene 180 libras de peso.

La policía compartió la imagen del hombre, que incluímos aquí, y ofrece una recompensa de hasta $2,500 por información suministrada.

WANTED for HOMICIDE: Do you know where Osvaldo Diaz is? On 2/24, at 7:50 PM, inside of 218-44 Hillside Ave in Queens, Diaz is believed to have slashed a 78-year-old female victim who later succumbed to her injuries. Have info on his whereabouts? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/FoTarmUPRd

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 26, 2021