Emma Walker, la porrista de 16 años que fue asesinada a tiros por su exnovio

Emma Walker, de 16 años, estaba durmiendo en su casa, en su cama, en el condado de North Knox, Tennessee, en noviembre de 2016, cuando dispararon dos tiros en su habitación, uno de los cuales la hirió en la cabeza y la mató instantáneamente, dijeron las autoridades.

En una entrevista con 20/20, de ABC, el teniente Allen Merritt, detective principal de la Oficina del Sheriff del condado de Knox, dijo que en el curso de su investigación, el nombre del exnovio de Walker, William Riley Gaul, se mencionó mucho.

Según los investigadores, Gaul también había pasado por una serie de intentos para llamar la atención de Walker, como afirmar falsamente que había sido secuestrado, según escribió Knox News.

Durante el juicio de Gaul, el jurado escuchó que Gaul disparó dos tiros a la pared de su habitación en el área donde ella dormía y luego regresó a su dormitorio en Maryville College y se quedó dormido, informó Knox News.

Walker era una estudiante de tercer año en Central High School, donde participó en varios clubes y fue porrista, según dijo su obituario. La joven conoció a Gaul cuando ella era estudiante de primer año y él era estudiante de tercer año y comenzaron una relación intermitente, informó ABC News. Poco antes de su muerte, Walker había terminado su relación con Gaul, quien era jugador de fútbol en Maryville College.

Su exnovio Riley Gaul fue arrestado poco después del asesinato

Walker fue encontrada muerta en su casa la mañana del 21 de noviembre de 2016, y los investigadores arrestaron a su exnovio en la noche del 22 de noviembre. Había estado bajo vigilancia y las autoridades intervinieron porque pensaban que estaba a punto de destruir pruebas relacionadas con el asesinato de Walker, Informó Knox News en ese momento.

A high school cheerleader and football player's tumultuous relationship: 20/20 Sep 14 Part 1Emma Walker's friends say her then-boyfriend Riley Gaul became aggressive in the way he spoke to her. WATCH THE FULL EPISODE OF 20/20: bit.ly/2MFiUbW 2018-09-15T07:52:13Z

Las autoridades dijeron que Gaul robó el arma de su abuelo de su vehículo, una Glock de 9 mm, y disparó los dos tiros contra la casa de Walker. Después de que se cometió el crimen, pidió a sus amigos Alex McCarty y Noah Walton que lo ayudaran a deshacerse de las pruebas. Sin que Gaul lo supiera, McCarty y Walton habían hablado con las autoridades sobre sus sospechas y habían ayudado a arrestar al jugador de fútbol americano universitario, escribió Knox News.

El jurado del juicio por asesinato de Galia finalmente encontró al jugador de fútbol culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a cadena perpetua.

La madre de Walker está trabajando para crear conciencia sobre la violencia y el abuso doméstico

La madre de Walker, Jill Walker, describió a la adolescente a 10News como “Muy positiva, siempre veía lo mejor en las personas”. Ella dijo que su hija era una estudiante dedicada que soñaba con convertirse en enfermera de la UCIN y agregó: “Más tarde escuchamos que la gente vendría y me contaría historias sobre cómo ella siempre fue dulce y amable”.

Su madre dijo que sabía antes del asesinato de su hija que había un “abuso emocional” en la relación con Galia. Ella le dijo al medio que había discutido con Walker lo que estaba haciendo su novio: “Conversaciones como si no tienes padres… no tienes una familia… solo me tienes a mí”, le decía Gaul. “Ella se dio cuenta de que lo que estaba pasando era negativo”, continuó Jill Walker, “y rompió con él unas tres semanas antes de su asesinato”.

La madre agregó que es importante para ella mantener viva la memoria de Walker y ayudar a las víctimas de abuso y violencia doméstica a tener voz. “Necesitamos educar a nuestros adultos, pero también a nuestros adolescentes que no tienen la experiencia para saber mejor”, dijo Jill Walker a 10News.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.