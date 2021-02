Mujer le arrancó la lengua a un hombre en una pelea: ¡Se la comió un ave!

Una mujer escocesa fue condenada después de que la policía dijera que le mordió la lengua a un hombre durante una pelea callejera al azar.

Bethaney Ryan, de 27 años, se “enfrentó” con James McKenzie, un extraño al que no conocía, mientras caminaba por una carretera en Edimburgo, en hechos ocurridos el 1 de agosto de 2019, según informó el Edinburgh Evening News.

La pelea llevó a una discusión, en la que McKenzie se acercó a Ryan con un “puño cerrado”, informó la publicación.

