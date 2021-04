Daunte Wright: Oficial de Minneapolis confunde su Taser con una pistola – Video

El video registrado por la cámara corporal de la oficial de policía, y luego exhibido por el jefe de policía de Brooklyn Center, Minnesota, en una conferencia de prensa, parece respaldar su afirmación de que la agente no identificada que disparó a Daunte Wright pensó erróneamente que estaba usando su pistola Taser.

En cambio, usó su pistola y le disparó a Wright a quemarropa, matándolo, revela el video. Puedes verlo más adelante en este artículo, pero ten en cuenta que es perturbador. El jefe de policía Tim Gannon publicó la parte del video de la cámara corporal en una conferencia de prensa, brindada este lunes 12 de abril de 2021. El nombre de la agente no se ha revelado y se encuentra de licencia administrativa.

Wright, de 20 años y padre de un niño pequeño, no tenía un arma en el automóvil, dijo el jefe. Gannon reveló que Wright había sido detenido por tener etiquetas vencidas en su automóvil.

“Mientras veo el video y escucho las órdenes de la oficial, creo que la oficial tenía la intención de desplegar su Taser, pero en cambio disparó al Sr. Wright con una sola bala”, dijo el jefe en la conferencia de prensa. “Esto me parece, por lo que vi y la reacción de angustia del oficial inmediatamente después, que se trataba de una descarga accidental”.

Añadió que “mi corazón está con la familia de Daunte”. Calificó al tiroteo como “desgarrador e insondable” y prometió “transparencia y responsabilidad”.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, pidió que se despidiera a la oficial. Puede ver las imágenes de la cámara corporal a continuación, pero ten en cuenta que es muy perturbador. “Mi posición es que no podemos permitirnos el lujo de cometer errores que conduzcan a la pérdida de la vida de otras personas en nuestra profesión, por lo que apoyo plenamente la liberación de sus funciones a la oficial”, dijo el alcalde.

Esto es lo que debes saber:

La oficial advirtió que utilizaría su pistola Taser, pero en su lugar usó su arma

El video de la cámara corporal de la oficial muestra al auto de Wright estacionado a un costado de la carretera. Se acercan dos policías varones, uno a cada lado. Se le pide a Wright que salga del vehículo y lo hace. Comienza aproximadamente al minuto 1.20:40 en el video de arriba.

Un oficial masculino comienza a esposarlo por detrás. Gannon dijo que estaba siendo arrestado por una orden de delito menor pendiente. En ese momento, puedes observar que se acerca la mujer oficial. Ella pone sus manos sobre Wright para ayudar al oficial masculino a detenerlo.

En ese momento, se separa de los oficiales y trata de volver a su automóvil. Se enciende una lucha. “¡Te ‘tasearé’! ¡Te ‘tasearé’! ” le grita a Wright en el video, arma desenfundada. “¡Taser, Taser, Taser!”

Pero cuando dispara, es su arma de fuego, no su Taser. “Mierda, acabo de dispararle”, dice. El video de la cámara corporal compartido con el público termina en ese momento.

La muerte a tiros provocó protestas y disturbios con numerosas tiendas saqueadas, durante la noche de este domingo 11 de abril.

Gannon calificó a la oficial como una oficial muy superior. “Tiene derecho a ser escuchada. Tiene derecho a dar su declaración. Tiene derecho a decir lo que sintió, lo que pensó. No es lo que pensaba. No es lo que vi. Pero lo que ella pensó”, dijo. “Ella no regresará al servicio hasta que esta investigación haya seguido su curso y ella, a todos los efectos, creo que podemos ver el video y determinar si regresará o no”.

“Como puede escuchar, la oficial mientras lucha con el Sr. Wright grita,‘Taser, Taser’ varias veces. Eso es parte del entrenamiento de la oficial antes de desplegar una pistola Taser, que es un dispositivo menos letal. Eso se hace para que sus socios sean conscientes, así como el sujeto, de que el despliegue de una Taser será inminente. Sin embargo, durante este encuentro, la oficial sacó su pistola en lugar de su Taser”, explicó Gannon.

El administrador de la ciudad dijo que el nombre de la oficial se publicará “en breve”

El administrador de la ciudad, Curt Boganey, dijo que el nombre de la oficial se daría a conocer “en breve”.

“Tenemos toda la intención de divulgar esa información lo más rápido posible… No hay ninguna razón o deseo de retener esa información más de lo absolutamente necesario”, dijo.

Gannon reveló el motivo de la parada de tráfico.

“Las etiquetas estaban vencidas. A su llegada cuando la oficial hizo contacto, en ese momento cuando se acercó al auto, descubrió que había un objeto colgando del espejo retrovisor. Entonces, hubo un contacto por el que la oficial fue allí inicialmente, obtuvo su identificación o su nombre, caminó de regreso a su automóvil y en ese momento corrió su nombre y descubrió que tenía una orden judicial. Por eso lo sacaron del auto y estaban haciendo arresto bajo custodia”, dijo Gannon.

Eso contradecía la información de la madre de Wright, quien dijo a los periodistas que creía que lo detuvieron debido a los ambientadores que colgaban en su vehículo. Wright, de 20 años, era padre de un niño pequeño. El jefe dijo que no creía que Wright tuviera ningún arma en su vehículo.

