Caron Nazario: Militar afrolatino es atacado por policías de Windsor – Video

Caron Nazario, un joven afroamericano y segundo teniente del Ejército de los Estados Unidos, fue brutalmente atacado por policías de Windsor el 5 de diciembre pasado, cuando conducía su nueva camioneta por la ruta 460, según el video que acompaña la denuncia presentada por la víctima días atrás.

The Virginian Pilot, el primer medio que informó sobre la demanda que presentó Caron Nazario la semana pasada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Norfolk, Virginia, detalla que el joven negro respondió a un pedido de detención por parte de dos agentes y se detuvo en una gasolinera BP, el primer sitio iluminado de la la mencionada carretera.

Tras detener su vehículo, los uniformados se acercaron a la posición de Nazario y comenzaron a increparlo para que descienda con las manos en alto. Las imágenes que acompañan la denuncia del militar muestran cómo es apuntado con pistolas y rociado con gas pimienta, mientras los policías le exigen que baje de su Chevrolet Tahoe, de acuerdo a la información de The Virginian Pilot.

Según un informe que se presentó posteriormente y que se incluyó en el expediente judicial, el oficial de policía de Windsor, Daniel Crocker, comunicó por radio que estaba intentando detener un vehículo sin matrícula trasera y vidrios polarizados.

Crocker reportó que el conductor estaba “eludiendo a la policía” y lo consideró una “parada de tráfico de alto riesgo”, informa la citada fuente. No obstante, el informe escrito posterior a la detención desmiente el reporte de Crocker y afirma que el vehículo de Nazario viajaba a baja velocidad.

It didn’t matter he was an officer in the United States Army. It didn’t matter he had just bought a new car. It didn’t matter he did nothing wrong. To these cops he was just another…. pic.twitter.com/qVb0m5l4RS — Naveed Jamali (@NaveedAJamali) April 10, 2021

El mismo medio de noticias detalla que al escuchar la advertencia por radio de Crocker, el oficial Joe Gutierrez se sumó a la detención del vehículo de Caron Nazario y este segundo oficial es el otro denunciado por exceso de violencia policial.

La CNN precisa que la demanda del segundo teniente Caron Nazario busca 1 millón de dólares en daños compensatorios, alegando que dos agentes de policía de Windsor violaron sus derechos garantizados bajo la Primera y Cuarta Enmiendas.

Tanto The Virginian Pilot como la CNN intentaron comunicarse con los agentes Crocker y Gutierrez, pero ninguno accedió a realizar comentarios respecto a la demanda presentada por Caron Nazario.

El agente Gutierrez fue despedido de la policía de Windsor tras conocerse el violento episodio con Caron Nazario

WATCH: Police Pull Guns On Afro-Latino Army Officer In Traffic Stop | NBC NewsU.S. Army Lt. Caron Nazario told Windsor City Police he was “honestly afraid to get out” of his vehicle in videos of the incident showing officers with their guns drawn during the traffic stop. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and… 2021-04-10T23:14:22Z

Tras conocerse la demanda de Caron Nazario contra los dos oficiales de la policía de Windsor, NPR informa que el oficial Joe Gutierrez fue “despedido de su empleo”, de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la ciudad de Windsor este domingo 11 de abril.

Las múltiples imágenes del violento episodio, las cuales pertenecen al teléfono móvil de Caron Nazario y a las cámaras corporales de los agentes, muestran cómo Gutiérrez rocía con gas pimienta a Nazario en reiteradas oportunidades.

También se observa como el agente Gutierrez le aplica “golpes de rodilla” a Nazario, según dice la demanda, cuando éste desciende de su vehículo mientras tiene la vista totalmente afectada por el gas pimienta.

The lawsuit argues that the two police officers violated Lt. Caron Nazario's constitutional rights through the use of excessive force and unlawful search and seizure. https://t.co/rD3ucWDQlo — NPR (@NPR) April 12, 2021

“Sinceramente, tengo miedo de salir”, se escucha decir a Nazario en uno de los videos. Y en respuesta, el agente Gutiérrez dice: “Sí, deberías estarlo”.

Tras la desesperante situación vivida, Nazario fue liberado pero no antes de que los oficiales “amenazaran el trabajo del teniente Nazario y su comisión en el ejército de los Estados Unidos si hablaba sabiendo el daño que le causarían los cargos criminales”, según dice la denuncia que consigna NPR.

La citada fuente subraya que ese intento de “extorsionar” a Nazario es el principal argumento de la denuncia para acusar a los oficiales por violación de los derechos de la Primera Enmienda.

Gobernador de Virginia insta a la Policía estatal para que inicie una investigación independiente sobre el caso Caron Nazario

Con la indignación a cuestas por la violencia policial que vivió Caron Nazario en diciembre pasado, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, pidió este domingo a la Policía Estatal de Virginia que inicie una investigación independiente para determinar a los responsables del episodio ocurrido a la vera de la ruta 460.

My statement on the encounter between Lieutenant Caron Nazario and two officers from the Windsor Police Department: pic.twitter.com/GcfL5YeIRm — Ralph Northam (@GovernorVA) April 11, 2021

“Le estoy ordenando a la Policía Estatal de Virginia que realice una investigación independiente (…) Hemos hecho un importante trabajo en la reforma policial, pero debemos seguir trabajando para garantizar que los residentes de Virginia estén seguros durante sus interacciones con la policía y que la fuerza del orden sea justa y equitativa”, precisa Northam en un comunicado que difundió a través de su cuenta de Twitter.

