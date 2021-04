Video: Latino acribilla con rifle a policía de Nuevo México -Imágenes fuertes

Un video publicado en las últimas horas en la plataforma Youtube, da cuenta del momento en que Darian Jarrott, agente de policía de Nuevo México, es acribillado por un hispano, con un rifle AR 15. El crimen del agente ocurrió el 4 de febrero de 2021, pero las imagenes apenas salieron a la luz. Jarrott hacía una de sus habituales recorridas cuando el conductor de una camioneta bajó con un arma y lo remató a sangre fría.

Las imágenes fueron registradas mediante el teléfono móvil de un otro policía que se hallaba dentro de la patrulla de Darian Jarrott. Este había bajado del vehículo para examinar a otro conductor en lo que se presentaba como una parada de procedimiento.

Dashcam Footage From Fatal Shooting of Officer Darian Jarrott. Luna County, New Mexico — On February 4, 2021, New Mexico State Police Officer Darian Jarrott initiated a traffic stop on a white Chevrolet pickup on Interstate 10 eastbound, near mile marker 102 east of Deming, New.. pic.twitter.com/yMTLo85Abi

El video muestra que el conductor de la camioneta se identificó como Omar Cueva. En un primer momento aparentó amabilidad y predisposición para con el trabajo del policía Darian Jarrott. La calma se interrumpió cuando Cueva le indicó que tenía un rifle en el interior de su vehículo.

The officer was executed in cold blood and never had a chance. Now police are releasing footage of his final seconds alive – and we need to warn you… it's extremely graphic and heartbreaking.

The war on cops is very, very real.https://t.co/ECaBG45T8t

— LawEnforcementToday (@LawEnforceToday) April 11, 2021