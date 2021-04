Policía mata a joven negro y arden las protestas en Minneapolis: Daunte Wright

Como Daunte Wright ha sido identificado el joven negro de 20 años, de Minnesota que fue asesinado por la policía en un suburbio de Minneapolis.

Wright fue detenido por agentes en el Brooklyn Center justo antes de las 2 p.m. el domingo 12 de abril de 2021, según un comunicado de prensa del departamento de policía. Durante la parada de tráfico, la policía dijo que Wright comenzó a alejarse y un oficial abrió fuego y lo hirió. Wright condujo varias cuadras antes de estrellarse, dijo la policía.

Según la policía, Wright fue declarado muerto en el lugar, después de que los oficiales y el personal médico que respondieron intentaron medidas para salvarle la vida.

Una mujer estaba en el asiento del pasajero del automóvil de Wright y sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida en el accidente. La llevaron a un hospital local, dijo la policía.

Wright fue identificado como la víctima, según su madre, Katie Wright, quien habló con los medios en el lugar del accidente, informa el Minneapolis Star Tribune. Según la madre de Wright, el cuerpo de su hijo había estado en la calle durante varias horas.

El tiroteo provocó protestas el domingo por la noche en Brooklyn Center. Muchos manifestantes llegaron a la ciudad desde Saint Paul, donde se estaba llevando a cabo una vigilia para celebrar el cumpleaños de Justin Teigen. Teigen, de 24 años, fue encontrado muerto en 2009 después de una parada de tráfico.

Su familia dice que fue asesinado por oficiales y arrojado a la basura, mientras que la policía dice que murió después de huir de la policía y esconderse en un contenedor de basura, según Fox 9.

La muerte de Wright también se produce cuando la tercera semana del juicio contra Derek Chauvin está programada para comenzar este lunes. Chauvin, un exoficial de policía de Minneapolis, enfrenta cargos de asesinato por la muerte de George Floyd.

El Departamento de Policía de Brooklyn Center dijo que le pidió a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota que “lleve a cabo una investigación independiente del incidente”.

Según la Policía de Brooklyn Center, “los agentes de Brooklyn Center usan cámaras corporales. Creemos que tanto las cámaras corporales como las cámaras del tablero se activaron durante este incidente”. Las imágenes de video de las cámaras corporales y las cámaras del tablero no se han hecho públicas.

Los testigos en el lugar dijeron a reporteros que parte del incidente posiblemente fue capturado en Facebook Live, pero que no habían aparecido imágenes en las redes sociales hasta el domingo por la noche.

La policía no dio a conocer más detalles y dijo que la BCA proporcionaría más información a medida que se desarrolle la investigación. La BCA es una agencia de aplicación de la ley a nivel estatal que también investigó el asesinato de Floyd, así como otras muertes relacionadas con la policía, incluidos los disparos de Jamar Clark en Minneapolis, Philando Castile en St. Anthony y Justine Damond en Minneapolis.

Esto es lo que necesita saber sobre el tiroteo de Daunte Wright:

Wright fue detenido debido a un ambientador en el espejo retrovisor del auto de su madre, dice su familia

Según la Policía de Brooklyn Center, la parada por una infracción de tráfico ocurrió el domingo por la tarde en el 6300 de Orchard Avenue. “Los oficiales determinaron que el conductor del vehículo tenía una orden judicial pendiente. En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el conductor volvió a entrar al vehículo. Un oficial disparó su arma de fuego e hirió al conductor. El vehículo anduvo varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo”, dijo la policía en el comunicado de prensa.

La policía dijo en el comunicado que los agentes que habían estado persiguiendo y respondiendo al personal médico “intentaron medidas para salvarles la vida, pero la persona murió en el lugar”. Desde entonces ha sido identificado como Wright. El accidente ocurrió en la intersección de Kathrene Drive y 63rd Ave North en Brooklyn Center. Según la policía, los ocupantes del automóvil golpeado durante el accidente no resultaron heridos.

La familia de Wright dijo que la infracción de tránsito que ocasionó la parada, fue un ambientador que colgaba del espejo retrovisor del automóvil de su madre, que el joven conducía, dijo la reportera de la Radio Pública de Minnesota, Nina Moini, en Twitter. La policía no ha confirmado ese detalle. Según la Patrulla Estatal de Minnesota, a los conductores no se les permite colgar ambientadores ni nada más en el espejo retrovisor porque podría bloquear la vista del conductor.

“La ley de Minnesota prohíbe cualquier objeto suspendido entre el conductor y el parabrisas que no sean: parasoles, espejos retrovisores, sistemas de posicionamiento global o sistemas de navegación cuando están montados o ubicados cerca de la parte más inferior del parabrisas; y dispositivos electrónicos de cobro de peajes”, escribió el sargento de la Patrulla Estatal de Minnesota Jesse Grabow en el Crookston Times.

La BCA tuiteó el domingo por la noche: “Los agentes de la BCA y el personal de la escena del crimen están en camino hacia un oficial involucrado en un tiroteo en el Brooklyn Center. Más información próximamente”.

La familia de Wright dice que el joven era padre de un bebé de casi 2 años y que “simplemente hizo felices a todos”

La familia de Wright dijo en la escena que el joven era padre de un hijo, Daunte Wright Jr., quien cumplirá 2 años en julio, según tuiteó el reportero de Star Tribune, Kim Hyatt.

La hermana de Wright dijo en una transmisión en vivo de YouTube por el medio de comunicación independiente de Minnesota Unicorn Riot: “Era tan gracioso. Simplemente hacíá felices a todos. Me quitaron a mi hermano. … Estoy tan herida, realmente se lo llevaron. …todavía no puedo creerlo. Todavía siento que voy a ir a casa a verlo. En verdad duele”.

Los manifestantes se reunieron en el lugar de la muerte de Wright el domingo por la noche, según el Star Tribune. La madre de Wright pidió a la multitud que permaneciera en paz. Los oficiales de Brooklyn Center y otros departamentos llegaron al lugar con chalecos antidisturbios, equipo antidisturbios y máscaras y escudos, y lanzaron rondas menos que letales sobre algunos en la multitud, según fotos y videos de la escena.

La madre de Wright dice que estaba hablando por teléfono con él durante la parada de tráfico

La madre de Wright, Katie Wright, dijo a los periodistas: “Todo lo que hizo fue tener ambientadores en su auto y le dijeron que saliera del auto y su novia dijo que le dispararon. Volvió al coche, se marchó y se estrelló. Y ahora está muerto en el suelo. … Nadie nos dirá nada, nadie nos hablará. La BCA solo dice que lo están investigando. Les pedí que por favor quitaran a mi hijo del suelo”.

Katie Wright Wright dijo a los periodistas que estaba hablando por teléfono con su hijo antes de que le dispararan, según WCCO. Ella dijo que él la llamó y dijo: “Mamá, me van a detener. Seguro lo van a hacer”.

Katie Wright dijo a los reporteros: “Luego escuché al oficial de policía venir a la ventana y decir ‘cuelgue el teléfono y salga del auto’. Y Daunte dijo: ‘¿Por qué?’ Y él dijo: ‘Te explicaremos cuando salgas del auto’. Luego escuché que el teléfono se ponía en el tablero o se caía y escuché una pelea y escuché al oficial de policía decir: ‘Daunte, no corras’, y luego el otro oficial dijo: “Deja el teléfono” y lo colgó.

“Y luego, como un minuto después, llamé y respondió su novia, que era la pasajera en el auto y dijo que le habían disparado y ella lo puso en el lado del conductor y mi hijo estaba tirado sin vida”.

Según WCCO, Katie Wright dijo: “Solo quiero que la gente sepa que si te detienen, asegúrate de levantar las manos y no hacer ningún movimiento repentino, y no tener ambientadores en tu auto porque eso es por qué lo detuvieron. Y solo tenía 20 años y no merecía que le dispararan y lo mataran así. Y no quiero todo esto, todo esto. Solo quiero a mi bebé en casa. Eso es todo lo que quiero es que esté en casa. No quiero que todos estén aquí cantando y gritando, solo lo quiero en casa, eso es todo”.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, tuiteó: “El tiroteo del oficial en Brooklyn Center hoy es trágico. Pedimos a los manifestantes que sigan siendo pacíficos y que no se trate con fuerza a los manifestantes pacíficos”.

Brooklyn Center es una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes en el condado de Hennepin. Se encuentra en la orilla oeste del río Mississippi a lo largo de la frontera noroeste de Minneapolis.

Lisa Clemons, una activista con sede en Minneapolis del grupo A Mother’s Love, dijo a WCCO: “Ya estamos en un juicio con George Floyd, así que tenemos otro tiroteo con la policía, y hoy temprano en el norte tuvimos un robo de autos con armas, y yo solo pienso que estamos en un punto de quiebre como pueblo. Esperamos calmar a nuestra comunidad, esperamos que puedan expresar su dolor de la forma que quieran, pero no con violencia”.

