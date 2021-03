Familia de George Floyd recibirá $27 millones de dólares por su muerte

El 25 de mayo del año pasado, Estados Unidos se conmocionó tras ver la manera brutal en la que un policía de la ciudad de Minneápolis asfixió a un hombre afroamericano, llamado George Floyd. Y justo cuando se sigue el juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado por la brutal muerte del padre de familia, se conoció que la familia de George Floyd recibirá $27 millones de dólares, como parte de un arreglo alcanzado con la Ciudad de Minneápolis.

La noticia fue revelada por CBS News, donde se informó que el acuerdo, calificado como histórico, por el elevado monto, fue tras una demanda que existía contra la Ciudad, al igual que contra los agentes del Departamento de Policía señalados como responsables de la muerte de George Floyd.

La medida legal había sido instaurada por la familia de George Floyd el 15 de julio del año pasado.

Trial for officer accused of killing George Floyd set to beginJury selection begins tomorrow in the trial of Derek Chauvin, the former Minneapolis police officer accused of killing George Floyd. 2021-03-08T01:56:39Z

Allí la familia de Floyd aseguró que los cuatro ex oficiales que estuvieron involucrados en el procedimiento de detención del afroamericano de 46 años, violaron todos sus derechos.

El citado medio aseguró que el Concejo Municipal aprobó la resolución de los $27 millones, con una votación de 13-0.

Uno de los aspectos que de especificó, es que $500,000 dólares de esos fondos se utilizarán para el monumento en honor a George Floyd.

El periódico El Diario de NY aseguró que otra parte del dinero se destinará a inversiones en el barrio donde George Floyd fue arrestado, en hechos que le dieron la vuelta al mundo, tras ser captado en video el instante en el que el policía Derek Chauvin, le puso su rodilla en el cuello, sin importar que Floyd le decía que no podía respirar.

Star Tribune mencionó, que tras anunciado el acuerdo, que pone fin al caso civil que había sido interpuesto por la familia contra la Ciudad, los abogados de la familia de George Floyd advirtieron que la decisión fue un mensaje poderoso con el que se le dice a todo el país que las vidas negras en Estados Unidos sí importan.

Muerte de George Floyd: Imágenes desde otro ángulo del violento arresto | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. En la grabación realizada desde el otro lado de la calle se observa a varios oficiales inmovilizando contra el piso a George Floyd. Las pistas indican que se grabó minutos antes del video inicial que ha generado indignación y protestas en todo el país. SUSCRÍBETE: bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el… 2020-05-30T01:14:35Z

“Este es un mensaje de que la toma injusta de la vida de los negros ya no será descartada como trivial, sin importancia o indigna de consecuencias”, aseguró el abogado Ben Crump, según lo citó Star Tribune.

Durante la conferencia de prensa tras conocerse el acuerdo, los abogados de la familia Floyd aprovecharon el momento para hacer un llamado a los órganos legislativos alrededor de toda la Unión Americana, exigiendo que se impulsen reformas en sus departamento de policía.

Watch A Minute-To-Minute Breakdown Leading Up To George Floyd's Deadly Arrest | NBC News NOWMillions have watched the video of George Floyd struggling to breathe while handcuffed and pinned to the ground by a Minneapolis Police Officer. But what happened in the moments leading up to his death? Emmanuelle Saliba looked at new security footage, cellphone videos and police reports to piece together what happened. » Subscribe to NBC… 2020-05-29T23:20:23Z

Star Tribune destacó que las malas conductas de oficiales de policía en Minneapolis han hecho que en los últimos 15 años, esa Ciudad haya tendo que desembolsar unos $71 millones en arreglos y demandas.

El anuncio del arreglo por $27 millones de dólares surge justo cuando empezó a seleccionarse el jurado en el jucio de expolicía Derek Chauvin.

Sigue a AhoraMismo en Instagram Sigue a AhoraMismo en Instagram