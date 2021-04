En vivo: Caos y protestas en Minnesota por muerte de joven negro por policía

Este video en vivo desde Brooklyn Center, Minnesota, muestra a una multitud creciente después de que la policía mató a tiros el domingo a Daunte Wright, un joven negro de 20 años.

Un oficial le disparó a Wright en una parada de tráfico; La policía no ha dicho si Wright estaba armado. La Uniformada dijo en un comunicado de prensa que el joven intentó volver a ingresar a su vehículo cuando un oficial le disparó. No se ha revelado el nombre del oficial. Las autoridades tampoco han identificado formalmente a Wright, de 20 años, pero su familia lo reconoció en la escena ante los medios de comunicación locales en Minnesota.

Más de 20 negocios fueron asaltados, dijeron las autoridades.

Puede ver videos de transmisión en vivo a lo largo de este artículo:

Los videos de la escena mostraban a personas saltando sobre el techo de un policía y gritando “que se j*** la policía”.

Happening now in Brooklyn Center, Minnesota following an officer-involved shooting:

pic.twitter.com/oNpVBxOv9n — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) April 12, 2021

Todo surge cuando las tensiones ya se han agudizado en Minnesota debido al juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.

Según el Minneapolis Star Tribune, los familiares identificaron al hombre baleado como Wright, de 20 años.

Mother Katie Wright sent me this photo of her son with her grandson Daunte Jr. He’ll be 2 years old in July. pic.twitter.com/w07STKOmks — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

Esto es lo que necesitas saber:

Las autoridades dicen que el conductor tenía una solicitud judicial pendiente

La policía de Brooklyn Center escribió en un comunicado de prensa que los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center “iniciaron una parada por una infracción de tráfico en el área de la cuadra 6300 de Orchard Ave. en Brooklyn Center poco antes de las 2 p.m. Domingo”.

Los oficiales determinaron que el conductor tenía una orden judicial pendiente. “En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el joven volvió a entrar al vehículo”.

Officers advance toward gathering crowd after deadly police shooting in Brooklyn Center | FOX 9 KMSPPolice in riot gear were seen in a Brooklyn Center neighborhood, where protesters gathered after a person was shot and killed by police Sunday. Subscribe for more from FOX 9: bit.ly/3p5NDSU Subscribe to FOX 9 Minneapolis-St. Paul youtube.com/channel/UClwddNv0Cr6SIEGkzVK886w?sub_confirmation=1 Watch FOX 9 Live: fox9.com/live FOX 9 is your source for breaking news, live events, investigations, politics,… 2021-04-12T00:45:29Z

“Un oficial disparó su arma de fuego e impactó al conductor. El vehículo viajó varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo”, escribió la policía.

Los oficiales en persecución y el personal médico que respondieron intentaron medidas para salvarle la vida, pero Wright murió en el lugar. Las autoridades dijeron que no darán a conocer su nombre de manera oficial hasta una autopsia preliminar y una notificación a la familia.

Current scene in Brooklyn Center yards away from where family members say a 20yrold Black man was killed by an officer during a traffic stop this afternoon. @MPRnews pic.twitter.com/erF3eONgUr — Nina Moini (@ninamoini) April 12, 2021

Había una pasajera en el automóvil que sufrió lesiones no mortales durante el accidente. Fue trasladada al Hospital North Memorial Health en Robbinsdale. Los ocupantes del vehículo que fue golpeado durante el accidente no resultaron ilesos, escribió la policía.

La policía antidisturbios estaba en la escena

Había policías con equipo antidisturbios en el lugar y la multitud estaba enojada.

LIVE: Riot cops are confronting a grieving community after police just shot and killed 20-year-old Duante Wright in Brooklyn Center, Minnesota – close to Minneapolis https://t.co/0UbBbTOfP6 — Unicorn Riot (@UR_Ninja) April 12, 2021

Nicole Neri, una periodista independiente, escribió en Twitter: “Daunte Wright fue asesinado a tiros por la policía durante una parada de tráfico alrededor de las 2 pm de hoy. Estoy aquí en la escena, donde varias docenas de personas están cantando y manteniendo espacio en la línea de la policía”.

Daunte Wright was shot and killed by police during a traffic stop around 2pm today. Im here at the scene, where several dozen people are chanting and holding space at the police line pic.twitter.com/MgF3UIiv1G — Nicole Neri (@nicolehneri) April 12, 2021

Los oficiales llevaban cámaras corporales, pero ese video aún no se ha publicado.

Se cree que las cámaras corporales y las cámaras del tablero se activaron, según el comunicado de prensa de la policía, aunque aún no se han publicado. La Oficina de Detención Criminal está investigando.

En el comunicado de prensa no se mencionó si el conductor tenía un arma.

Multiple storefronts looted and smashed at Brooklyn Center Shingle Creek Crossing near Walmart – tons of people driving around in their vehicles around the parking lot. All stores closed. pic.twitter.com/3fSj7lSQIl — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) April 12, 2021

La Oficina de Aprehensión Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota escribió en Twitter que hubo un tiroteo involucrado por un oficial, y dijeron que fue en Brooklyn Center en su tweet.

“Los agentes de BCA y el personal de la escena del crimen están en camino hacia un oficial involucrado en un tiroteo en Brooklyn Center. Más información por venir ”, escribieron. Son la agencia investigadora.

BCA agents and crime scene personnel are en route to an officer involved shooting incident in Brooklyn Center. More information to come. — Minnesota BCA (@MnDPS_BCA) April 11, 2021

El Star Tribune informó que un oficial de policía resultó herido y llevado al hospital, según el audio del despacho. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era la condición de ese oficial ni cómo se produjeron las lesiones.

Tim Nelson, de Wisconsin Public Radio, escribió en Twitter: “Katie Wright dice que su hijo, Daunte, fue asesinado en Brooklyn Center en un tiroteo que involucró a la policía. Ella dijo que él estaba llevando su auto nuevo para que lo lavaran, cuando se dio un encuentro con la policía que aparentemente resultó fatal el domingo por la tarde”.

El reportero de Star Tribune, Kim Hyatt, escribió en Twitter: “Escena tensa en la intersección de la 63rd y Lee Ave N en Brooklyn Center. Una multitud grita a la prensa y a la policía diciendo que un oficial no tiene que matar a un hombre. BCA está aquí investigando”.

