COVID-19: Biden anuncia que a fines de mayo habrá vacunas para todos los adultos

En declaraciones brindadas desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden pronosticó que a fines de mayo Estados Unidos estará provisto de vacunas COVID-19 para todos los adultos, al anunciar un prometedor acuerdo con la farmacéutica Merck para ampliar la producción de la medicina elaborada por Johnson & Johsnon.

Tras el anticipo de The Washington Post sobre este “histórico acuerdo” entre Merck y Johnson & Johnson, el presidente Biden confirmó lo que era un secreto a voces y destacó que “es un progreso”.

Cabe destacar que, tal como subraya la CNN, el acuerdo Merck-Johnson & Johnson acelera en dos meses el objetivo anterior de la administración, el cual apuntaba a conseguir suficientes vacunas COVID-19 para fines de julio.

No obstante, la cadena de noticias aclara que este anuncio de Joe Biden no significa que para ese entonces todos los estadounidenses adultos estén vacunados.

Tras el anuncio de Biden, la farmacéutica Merck emitió un comunicado en el que ratifica la alianza para “desplegar nuestra capacidad de fabricación para suministrar vacunas y medicamentos muy necesarios para la pandemia”.

Today we announced agreements with @BARDA and @JNJNews that will enable us to deploy our manufacturing capacity to supply much needed vaccines and medicines for the #COVID19 pandemic. $MRK https://t.co/B5S9kcN6AB pic.twitter.com/eHUMPlcehj

President Biden announces that through increased production it is now expected that there will be enough vaccine for all adults by the end of May, two months earlier than previously projected: "That's progress." pic.twitter.com/qtL9vdT7mR

Durante sus anuncios ante la prensa, Joe Biden destacó la importancia del acuerdo entre Merck y Johnson & Johnson por tratarse de algo inusual entre competidores, al mismo tiempo que comparó la sociedad con la colaboración entre corporaciones para afrontar la Segunda Guerra Mundial, reporta la CNN.

En tanto, el citado medio de noticias informa que el acuerdo con Merck terminó de definirse al evidenciarse que Johnson & Johnson no alcanzaría la producción para los plazos pactados inicialmente.

About three weeks ago, President Biden said we'd have enough vaccine supply for all adult Americans by the end of July.

Through partnership with vaccine manufacturers and our efforts to ramp up its production, we will now have enough vaccine supply by the end of May. pic.twitter.com/lgrpkXYKIr

— White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) March 2, 2021