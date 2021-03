Caos en la distribución de vacuna de coronavirus en la Florida ¿qué ocurre?

En la mayoría del país, la manera en la que el gobierno de la Florida ha manejado la distribución de vacunas ha convertido al gobernador Ron DeSantis en un hazmereir político. Pero dentro de esas críticas hay una grave situación que se ha descubierto en las últimas semanas.

El gobernador ha tomado unas decisiones insólitas en su distribución de vacunas que ha dejado en sospecha que él ha decidido politizar este tema. La semana pasada, el Miami Herald salió con un informe en el que se confirmó que en el Ocean Reef Club en Key Largo, uno de los barrios más exclusivos de los Cayos, fueron todos vacunados.

Este local justo había sido uno de las áreas con la mayor cantidad de contribuyentes a la campaña política del gobernador que ya tiene los ojos puestos en una posible candidatura presidencial en el 2024. Esto ha sido parte de la razón por la cual DeSantis se ha establecido como uno de los grandes aliados del expresidente Donald Trump.

Se ha confirmado también los vacunados habían donado hasta 250 mil dólares a las campañas y comités políticos asociados con DeSantis. Uno de ellos fue el exgobernador del estado de Illinois, Bruce Rauner.

Former Illinois Gov Bruce Rauner wrote a $250,000 check to Florida Gov Ron DeSantis after the gated Florida Keys complex where Rauner now lives got vaccines before the rest of Florida.

