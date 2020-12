Muere famoso comediante a los 62 años

Chi Tai, un querido cómico, músico y actor vietnamita, murió repentinamente el 9 de diciembre de 2020, según confirmó su manager Knanh Hoang al periódico Tuoi Tre, según VN Explorer. Tenía 62 años.

La estrella de Vietnam fue encontrada inconsciente en la escalera del séptimo piso dentro de su edificio de apartamentos en el distrito de Phu Nhuan de la ciudad de Ho Chi Minh. Mientras que el comediante fue trasladado de urgencia al hospital, su gerente dijo que murió alrededor de las 3:20 PM hora local el miércoles. La causa de su muerte se debió a un paro cardíaco, según Times 24H.

Rip Chu Chi Tai… you bring so many smiles and happiness to me, my daily, and to so many of us Vietnamese!!! Thank you!!! #ripchitai pic.twitter.com/LykNQYuqYK — Maddiam Le (@maddiam1007) December 9, 2020

Nació en Saigon, Vietnam, el 15 de agosto de 1958, pero se trasladó a Estados Unidos en 1981, donde inició su carrera como músico. Tai era el guitarrista, vocalista y en ocasiones baterista de los Chi Tai Brothers. La popular banda incluía a Chi Thien en el teclado, Quang My en el bajo, Kieu Linh en la trompeta, Phuong Loan como vocalista y Trinh Nam Son en el saxofón y el teclado.

"He first rose to prominence in the Vietnamese community in the United States in the 1980s as the lead guitarist of popular band Chi Tai Brothers." An excerpt from the Vietnamese cover of "Jamaica Farewell" from 1996 pic.twitter.com/L69Yz0bKQ8 — Kenny Uong (@_KennyUong_) December 9, 2020

Después de 10 años como músico y compositor, Tai cambió su carrera para enfocarse más en la comedia. Se asoció con su colega artista Hoai Linh en 1997, y el dúo se convirtió en un acto de comedia muy popular en Vietnam.

Chi Tai apareció en 10 películas a lo largo de su carrera y esperaba continuar con su gira de comedia en julio

He provided many hours of laughter in my household since I was a child. A comedic genius. He was a must see in the Paris By Night productions for my family. May he Rest In Peace. 🙏🏼 #ChiTai pic.twitter.com/2naTVQNqKI — Viet Footy (@VietFooty) December 9, 2020

Las dotes cómicas de Tai le valieron papeles en numerosas películas a lo largo de su carrera. Su papel más reciente fue en La boda perfecta de 2019, dirigida por Le Thien Vien. Algunos de sus otros créditos cinematográficos incluyen apariciones en Jackpot, The Talent, Five Fairies in the House y Hung Ali.

En cuanto a la televisión, apareció como él mismo en 7 episodios en la versión vietnamita de la serie de comedia de improvisación, Whose Line Is It Anyway, en 2015.

El 26 de noviembre, Tai compartió un póster en su página oficial de Facebook para promover sus próximos programas de comedia. Según lo traducido por Facebook, el anuncio oficial decía: “Estoy deseando verte de nuevo y reírme con la querida audiencia de Chi Tai el próximo 26/12 de julio en Hanoi. ¡Nos vemos ese día!”

Los tributos llenaron las redes sociales de todo el mundo tras la muerte de Chi Tai

Chí Tài, a vietnamese comedian, just passed away at the age of 62. He was a legend of tv shows for generations. Now he's gone. May he rest in peace 🙏 pic.twitter.com/0ErQEtsdvz — Tom 🎅🎄❄️ (@Tom_Nguy3n) December 9, 2020

La página oficial de Facebook de Danh hai Chi Tai era seguida por más de 1,1 millones de personas, y la noticia de su muerte trajo tributos de los fanáticos y compañeros comediantes en las redes sociales.

Un fan tuiteó: “¡2020 realmente apesta! ¡Perdimos a uno de los mejores comediantes vietnamitas de todos los tiempos, Chí Tài! Era mi ídolo cuando crecí viendo sus divertidos videos de comedia, especialmente sus apariciones en Paris By Night desde la infancia. ¡Hasta luego! ¡Dios le bendiga! #RIPChiTai”.

RIP vietnamese comedian Chí Tài, grew up watching him with my family, gone too soon 😔🌹 — Linda Tang (@lindaatangg) December 9, 2020

CHÍ TÀI PASSED AWAY???????? YOU’RE KIDDING ME HE WAS SUCH A BIG PART OF MY CHILDHOOD 🥺🥺 — nini ✿ (@nxxbee) December 9, 2020

Debido a que la carrera de comediante de Tai se extendió por más de dos décadas, muchos fanáticos tuitearon que sentían que crecieron con él. Un fan tuiteó: “Crecí viendo a Chi Tai y Huai Linh y es prácticamente la única parte de mi infancia vietnamita que todavía recuerdo y me mantengo al día después de todos estos años en los Estados Unidos … su fallecimiento fue realmente demasiado repentino. Descansa en paz y gracias por todas las risas que nos diste”.