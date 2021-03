Exarquero inglés enoajdo por “mano” de Meghan Markle ¿qué ocurrió?

La entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry tuvo repercusiones a nivel mundial. Uno de los lugares más inesperados ha sido en el mundo del deporte. Esto ocurrió en un contexto atípico ya que, depediendo dónde uno ve, la pareja ha recibido mucho elogios y apoyo por un lado.

Ahora uno ve los medios británicos saliendo a criticar a la pareja después de la entrevista exclusiva que salió al aire en la cual acusaban a la Familia Real de racismo y el color de piel que puede tener el futuro bebé.

Estos salieron a la defensa de la Reina de Inglaterra y el resto de la Familia Real. Uno de esos defensores ha sido el exarquero del seleccionado inglés, Peter Shilton. Este se mostró muy crítico en Twitter con la entrevista que la periodista estadounidense Oprah Winfrey le hizo al Príncipe Harry y Meghan Markle tras abandonar la Corona Británica.

El guardameta creía que, “Harry y Meghan están a punto de sentir la ira de nuestra nación. Varios británicos y la prensa británica van a querer defender y proteger a nuestra reina. Creo que miles se unirán para apoyar a nuestra soberana.”

I think Harry & Meghan are about to feel the wrath of our nation 🇬🇧 Many Brits and our British press will want to defend and protect our Queen, I think thousands will stand united behind our sovereign! 🇬🇧💂 — Peter Shilton (@Peter_Shilton) March 7, 2021

Ahí fue cuando coménzó todo. Y le dieron con una memoria que no ha podido superar en su vida.

Mano de Dios, Cachetazo tuitero

Varias personas de todas partes del mundo comenzaron a contestarle haciendo una insinuación con Diego Armando Maradona.

“Maradona medía 5’5 y no lo pudiste defender. Meghan Markle mide 5’7. Buena suerte.” Fue uno de los tuits que recibió más atención por las redes y fue bloqueado por Shilton.

“Si fueras tan bueno bloqueando pequeños argentinos como eres bloqueando gente (por Twitter).”

This was a great reply! pic.twitter.com/uZko2mNoB8 — Chris Davies (@RubbishNo3) March 7, 2021

Pero el tuit que más disgusto le dio al campeón de Europa con el Nottingham Forest fue uno que tenía la cara de Markle superimpuesta en el cuerpo de Maradona y la Reina Isabel como Shilton en la imagen que mostró de manera clara el primer gol del ’10’.

Shilton, arquero inglés en el memorable 2 a 1 con el que Argentina clasificó a las semifinales del Mundial México ’86, disparó contra la pareja en las redes sociales, mientras el Príncipe Harry y Meghan Markle brindaban la primera entrevista tras abandonar la realeza británica.

Para el exjugador de 71 años, la Mano de Dios ha sido algo que hasta el día de hoy recuerda con mucha amargura. Tanto que el día que falleció Diego Armando Maradona. El día que falleció el astro argentino, Shilton dijo que Maradona “fue un gran jugador” pero a la misma vez dijo que era tramposo.

