Ron DeSantis, ¿el candidato republicano en 2024?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2021 en Orlando el 26 de febrero de 2021, llamando a Florida un “oasis de libertad” y criticando el “establecimiento republicano fallido de antaño”.

“No podemos, no vamos a volver a los días del fallido establecimiento republicano de antaño”, dijo entre aplausos. “Rechazamos las fronteras abiertas y en cambio apoyamos la soberanía estadounidense y al trabajador estadounidense. Construir un movimiento sobre la amnistía y la mano de obra extranjera barata es como construir una casa en un campo de arenas movedizas”.

El gobernador dijo que estos son “temas importantes que importan a los conservadores”.

DeSantis se centró en la agenda conservadora en su discurso y dijo que Florida tiene tasas de desempleo y COVID-19 más bajas que el promedio nacional. Dijo que el estado no ha tomado “un centavo rojo” de su fondo de emergencia. En septiembre, DeSantis levantó las regulaciones de COVID-19 sobre las empresas, según Politifact.

