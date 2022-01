Niño héroe en Texas: Su casa ardía en llamas y alertó a padres que dormían Brandon Dahl

Brandon Dahl, un niño de apenas 2 años de Alvord, Texas, se convirtió en héroe el pasado 15 de enero, cuando ingresó a la habitación de sus padres, que habían perdido el olfato por haberse contagiado de COVID-19, y los alertó de un voraz incendio que estaba consumiendo su casa.

“Me dio golpecitos en los pies en la cama y estaba tosiendo y diciendo: ‘Mamá, caliente. Mamá, caliente'”, contó Kayla Dahl, la madre del pequeño Brandon, al programa “Good Morning America” (ABC).

Al percatarse de las llamas que estaban consumiendo su hogar, Brandon se dirigió a la habitación de sus padres dormidos, Kayla y Nathan Dahl, y dio una advertencia crucial.

Al recibir el alerta de su niño, Kayla recordó: “Me di la vuelta. Miré y todo lo que vi fueron llamas en la entrada”.

En contacto con el citado medio, la mujer dijo que tanto ella como su esposo se estaban recuperando de COVID-19, enfermedad por la cual habían perdido el gusto y el olfato, síntomas habituales del virus.





Para colmo, las alarmas de humo instaladas en la vivienda no sonaron hasta que el fuego ya era incontrolable, añade WFAA. “Teníamos detectores de humo nuevos, de menos de un año, en nuestra casa. Ninguno de ellos se apagó”, aseguró al citado medio.

La advertencia a tiempo de Brandon fue vital para que los Dahl puedan salir con vida de la casa, que terminó destruida por completo a causa del siniestro

Gracias a la advertencia de Brandon, los Dahl y sus cinco hijos lograron salir de la casa de forma segura, que quedó completamente destruida por el incendio.

“Todo desapareció. Perdimos mi auto. Todo dentro de la casa”, dijo Kayla Dahl a “Good Morning America”. Al mismo tiempo, la mujer reconoció que “Brandon nos salvó”. “Estaba envuelto en los brazos de Dios para ayudar a protegerlo y asegurarse de que toda nuestra familia pudiera salir”, destacó durante su relato.

Una vez que Brandon alertó a sus padres del incendio, la familia pudo escapar rápidamente gracias a Nathan Dahl, un bombero voluntario de seis años que preparaba a sus hijos de forma rutinaria para actuar ante un posible incendio.

Además de enseñar a los niños, incluido Brandon, a mantenerse alejados de los objetos calientes como una estufa, también los preparó para escapar rápidamente de la casa en caso de emergencia, comentó su esposa al mismo medio.

“Tuvimos segundos”, dijo Nathan Dahl a WFAA. Y señaló: “Es nada menos que un milagro”.

Los Dahl creen que el fuego fue causado por un calentador de gas en la sala de estar de la casa

A pesar de que todavía no se determinó el causante del incendio en su casa, los Dahl piensan que las llamas se iniciaron por un calentador de gas ubicado en la sala de estar, donde justamente el pequeño Brandon estaba descansando antes de percatarse del incendio.

En diálogo con WFAA, Kayla Dahl dijo que su niño dormía en la sala de estar porque estaba lidiando con su propia enfermedad, y quería poder controlar fácilmente a Brandon durante toda la noche.

Sin embargo, la situación fue muy distinta. Mientras todos los demás en la casa permanecían dormidos y los detectores de humo en silencio, Kayla Dahl se despertó al escuchar a Brandon toser y hablar con ella.

La mujer contó que Brandon la había despertado antes en el pasado porque tenía demasiado calor y simplemente quería menos capas. Pero en esta oportunidad, el motivo del llamado era un voraz incendio. “Acabo de ver las llamas saliendo de nuestra sala de estar y entrando en nuestro dormitorio”, dijo Kayla, antes de despertar a su esposo Nathan.





“Ella está gritando, ‘¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!'”, dijo Nathan Dahl a WFAA, y continuó: “Mi pensamiento inicial fue, ‘Está bien, me voy a levantar y voy a ir a trabajar'”.

Ya con un plan en marcha, los Dahl pudieron salir de la casa con sus cinco hijos en menos de un minuto, y observaron cómo se desmoronaba su hogar a raíz del siniestro.

