Athens, Ohio: Bebé muere bajo cuidado del Servicios para Niños: Logan Dollison

La comunidad del condado de Athens, en el estado de Ohio, continúa conmocionada por la repentina muerte de Logan Dollison, un bebé recién nacido que falleció mientras estaba bajo el cuidado de los Servicios para Niños (CPS, por sus siglas en inglés) del condado.

El pequeño Logan nació el 19 de diciembre en casa de su madre Lindsey Householder, de 30 años, y su padre William Dollison, de 32, antes de que llevaran a la madre y al bebé al Hospital O’Bleness, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Athens.

NBC4 reporta que el menor murió el 7 de enero en el Nationwide Children’s Hospital en Columbus, mientras aún estaba bajo el cuidado de los Servicios para Niños del condado de Athens porque su madre permanecía internada.

“Esta es una investigación abierta”, dijo el último miércoles Bryan Cooper, capitán de la oficina del alguacil, de acuerdo a lo que consigna el citado medio.

Al respecto, la autoridad agregó: “Es una investigación exhaustiva. Todos los recursos que podamos se utilizarán para determinar la muerte de Logan”.

Householder dijo que tiene muchas preguntas sobre lo que le sucedió a su bebé, al asegurar que parecía estar prosperando durante las visitas supervisadas y los chequeos médicos antes de su muerte.

“Me dijeron que estaba en el hospital en Columbus, pero yo estaba bajo una (emergencia de nieve), así que no pude asistir”, explicó la madre del niño en declaraciones a NBC4.

Householder denuncia que fue notificada por mensaje de texto a la medianoche sobre la muerte del bebé, y no se le permitió identificar el cuerpo de Logan hasta dos semanas después

Mientras continúa la investigación sobre la confusa muerte del pequeño Logan, su madre, Lindsey, le dijo a los medios locales que recibió la noticia del deceso de su niño a través de mensajes de texto, y aún lamenta que no le hayan pertmido identificar el cuerpo del niño hasta dos semanas después de su fallecimiento.

Sin embargo Otis Crockron, director de Servicios para Niños del condado de Athens, dijo a WCMH-TV que su agencia no había notificado a los padres por mensaje de texto.

“Tomamos en serio una situación en la que hay una muerte infantil”, expresó Crockron, y profundizó: “Nos comunicaríamos directamente con la madre y nunca le notificaríamos por mensaje de texto, pero no puedo hablar por el padre de crianza o lo que compartió la madre… Eso nunca debería suceder, enterarse sobre ello por mensaje de texto”.

Además, el titular del Servicios para Niños del condado de Athens aseguró que el personal de su organismo destinaba “mucho tiempo para asegurarse de que la madre tuviera lo que necesitaba”.



“Puedo decirles que hemos estado abiertos y disponibles para la madre y que haríamos todo lo posible para ayudar en esta situación”, enfatizó Crockron.

Según el capitán Cooper, el forense no ha revelado la causa de la muerte de Logan, que todavía no había cumplido las tres semanas de nacido.

Los padres de un bebé que murió en un hogar de acogida expresaron su angustia y su frustración con los Servicios para Niños del condado de Athens

Lindsey y William, los padres del pequeño Logan, volvieron a dialogar con NBC4 y repudiaron la labor de los Servicios para Niños del condado de Athens, organismo que cuidaba al pequeño mientras su madre estaba internada tras el parto.

“Se supone que deben proteger a mis hijos, pero demostraron que no pueden”, dijo William Dollison al citado medio. Y sentenció: “Dejaron morir a mi hijo y no tienen explicación, no hay nada para eso”.

Por su parte, Lindsey contó que se encontraba en el baño de su casa cuando se percató que Logan venía en camino. “Fuimos al hospital. Llegamos allí en escuadrón. Todo estaba bien con Logan”, dijo la madre del menor.

“Hicieron todo tipo de pruebas, se aseguraron de que todo estuviera bien para los dos, y al día siguiente CPS entró y se lo llevó”.

De acuerdo al testimonio de su madre, Logan fue al médico para un chequeo de peso el 5 de enero y estaba bien. Pero también dijo que ella no fue notificada sobre el chequeo de Logan, a pesar de que los padres querían asistir a todas las visitas médicas.





Al día siguiente, se suponía que tendrían una nueva consulta a las 10 a. m., pero se les dijo que se canceló porque Logan no había comido y que su cuidador lo llevaría al médico.

“Preguntamos si podíamos ir a la cita con el médico”, dijo Householder al mismo medio de noticias. Pero la respuesta fue negativa y les dijeron que tenían que esperar la aprobación del trabajador social.

Cuando le dijeron a la pareja que Logan iba a ser transferido a cuidados intensivos en el Nationwide Children’s Hospital en Columbus, estaban bajo una emergencia por nieve y no podían salir de Glouster.

