¿Cuál es la posición del presidente electo sobre los cheques de estímulo COVID-19?

Joe Biden ha apoyado los cheques de estímulo en el pasado. ¿Qué opina de ellos ahora que es presidente electo?

Ni Biden ni la vicepresidenta electa Kamala Harris han mencionado los cheques de estímulo específicamente desde las elecciones presidenciales de la semana pasada. Sin embargo, el apoyo de Biden al alivio del estímulo todavía sigue vigente, y uno de sus primeros actos como presidente electo fue anunciar la formación de un grupo de trabajo de coronavirus.

Esto es lo que necesitas saber:

¿Cuál es la posición de Biden y Harris sobre un paquete de alivio de estímulos?

Proporcione otro cheque de estímulo “si las condiciones lo requieren”.

Perdonar $10,000 por persona de préstamos federales para estudiantes, como mínimo.

Aumentar los cheques mensuales del Seguro Social por $200 cada uno.

Ofrezca licencia por enfermedad pagada de emergencia a todos los trabajadores estadounidenses.

Asegurarse de que nadie tenga que pagar de su bolsillo por pruebas de COVID-19, tratamiento o cualquier vacuna relevante en el futuro.

Proporcionar “todo el alivio fiscal necesario”.

El sitio web oficial de Biden indica que haría lo siguiente para remediar la crisis inducida por la pandemia en Estados Unidos:

El plan económico de Biden reconoce la posibilidad de pagos de estímulo, diciendo que una propuesta “podría incluir pagos en efectivo a las familias trabajadoras”, pero esa es la única especificación a la cual el exvicepresidente se ha referido hasta ahora.

Se espera que Biden y Harris anuncien los detalles de su plan de cheques de estímulo esta semana

Según CNET , el equipo de transición de Biden está listo para anunciar detalles más concretos sobre su plan de estímulo, incluidos detalles sobre el monto del cheque de estímulo y la elegibilidad, esta semana. Sin embargo, hay algo más que considerar con el paquete de estímulo propuesto por el presidente electo: y eso es si el Senado estará bajo control republicano en 2021.

Si Biden tiene que lidiar con un Senado controlado por los republicanos bajo el liderazgo del actual líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, entonces es más que probable que la Casa Blanca enfrente una cuesta arriba para entregar un paquete de estímulo sustancial al pueblo estadounidense. McConnell ha bloqueado constantemente a los demócratas de la Cámara, e incluso a la administración Trump, con paquetes de estímulo, insistiendo en que el costo del paquete debería ser mucho más bajo de lo que han ofrecido.

Más recientemente, McConnell citó el reciente informe de empleo, que muestra que la tasa de desempleo de EE.UU. se reduce al 6.9%. A Reuters el 6 de noviembre, McConnell dijo: “Creo que refuerza el argumento que he estado haciendo durante los últimos meses, que algo más pequeño, en lugar de invertir otros $3 billones en este tema, es más apropiado”.

¿Kamala Harris sigue apoyando los pagos de estímulo mensuales?

Durante la primavera y el verano, la vicepresidenta electa Harris presionó repetidamente por un paquete de estímulo que proporcionara pagos mensuales de $2,000 o más al pueblo estadounidense. Sin embargo, desde que Biden eligió a Harris para que se uniera a su equipo en agosto, Harris no ha hecho un solo comentario sobre si todavía apoya los pagos mensuales.

Harris, Sanders y Markey introdujeron la Ley de Apoyo a la Crisis Económica Mensual en mayo. Si ella aún lo apoyaba, y Biden también anunciaba su apoyo, así es como funcionaría.

La Ley proporcionaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten una declaración conjunta, junto con $2,000 adicionales por hijo, hasta tres hijos.

Cualquier individuo que gane menos de $120,000 sería elegible para el plan. Según el plan, los pagos se reducirían por ingresos superiores a $100,000 para individuos o $200,000 para parejas casadas. Los pagos se eliminarían gradualmente en un 10% de cualquier monto que supere estos límites.

Este plan enviaría un pago a todos los ciudadanos estadounidenses, incluso a aquellos que no tienen un número de seguro social y a aquellos que no han presentado una declaración de impuestos reciente. A los cobradores de deudas no se les permitiría confiscar el dinero.

Este plan significa que una pareja casada con un ingreso combinado de $200,000 o menos con tres o más hijos recibiría $10,000 al mes, pero eso no tiene en cuenta los pagos retroactivos.

Nuevamente, es poco probable en este punto que Harris vaya a impulsar su plan anterior, dado que Biden nunca mencionó su apoyo a la noción de pagos de estímulo mensuales. También es posible que las noticias recientes sobre una posible vacuna de Pfizer para COVID-19 puedan disminuir el apoyo del Congreso a un gran paquete de estímulo.

