Cheques de estímulo: McConnell da esperanzas de aprobación de otro pago pronto

A medida que la carrera presidencial del 2020 llega a su fin, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, prometió que hay un segundo paquete de estímulo por el coronavirus en el horizonte.

McConnell dijo el miércoles 4 de noviembre durante una conferencia de prensa en Kentucky que el Senado dará prioridad a aprobar una legislación de ayuda la próxima semana, cuando la Cámara se vuelva a reunir, según CNBC. El líder de la mayoría del Senado ganó su candidatura a la reelección el martes 3 de noviembre para un séptimo mandato de seis años en el Senado, continuó el medio.

McConnell señaló que la financiación estatal y local, una de las principales prioridades demócratas, podría incorporarse al nuevo proyecto de ley, dijo CNBC.

“Como he dicho repetidamente en los últimos meses, necesitamos otro paquete de rescate”, expresó McConnell. “Con suerte, las pasiones partidistas que nos impidieron hacer otro paquete de rescate disminuirán con las elecciones. Y creo que tenemos que hacerlo y creo que tenemos que hacerlo antes de fin de año”.

“Creo que ese es el primer trabajo cuando regresemos”, agregó el republicano. “Ojalá tengamos una situación más cooperativa de la que hemos tenido”.

CNBC informó que los “comentarios de McConnell podrían reavivar las conversaciones de ayuda” que han estado estancadas durante meses sobre el costo total del próximo paquete de estímulo.

Los negociadores han permanecido divididos sobre los mismos puntos conflictivos durante semanas, incluidos los pedidos de los demócratas de una financiación sustancial a los gobiernos estatales y locales y los deseos de los republicanos de escudos de responsabilidad de los empleadores, según el Chicago Tribune.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado discutiendo un paquete de alivios entre el rango de $1.8 billones a $2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, agregó The Washington Post.

McConnell advirtió previamente antes de las elecciones, que un paquete en ese rango de costo, no obtendría apoyo en el Senado, alegando que no podría venderlo a sus miembros, dijo CNN.

