¿Quién es Marcella Núñez-Smith, la nueva asesora médica de Biden-Harris?

La Dra. Marcella Núñez-Smith es una de los profesionales médicos que se desempeñara como asesora del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris mientras la nación continúa luchando contra el coronavirus. Nunez-Smith es profesora asociada de medicina interna y epidemiología en la Facultad de Medicina de Yale. Su investigación se centra en las disparidades en la atención médica, especialmente el acceso a una atención de calidad.

Núñez-Smith fue nombrada copresidenta de la Junta Asesora de Transición COVID-19, junto con el Dr. David Kessler y el Dr. Vivek Murthy. Biden explicó en un comunicado de prensa: “Lidiar con la pandemia de coronavirus es una de las batallas más importantes que enfrentará nuestra administración, y la ciencia y los expertos me informarán. La junta asesora ayudará a dar forma a mi enfoque para manejar el aumento de infecciones reportadas; garantizar que las vacunas sean seguras, eficaces y se distribuyan de manera eficiente, equitativa y gratuita; y proteger a las poblaciones en riesgo”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Núñez-Smith asesoró a los funcionarios de Connecticut sobre cómo reabrir de manera segura en medio de la pandemia y advirtió sobre el impacto del virus en las poblaciones minoritarias

Núñez-Smith ha sido una voz destacada desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. En abril de 2020, el gobernador Ned Lamont la nombró miembro del Grupo Asesor de Reapertura de Connecticut. El grupo tenía la tarea de luchar contra cómo las empresas y las escuelas podían operar de manera segura.

En mayo de 2020, Nunez-Smith discutió cómo el coronavirus amenazaba a las comunidades de color en una discusión en línea, que se puede ver en su totalidad aquí, con The Community Foundation for Greater New Haven. “Ya sea que estemos en Louisiana o en Chicago o aquí en Nueva Inglaterra, se repite el mismo patrón. Las comunidades negras y marrones han sido golpeadas de manera desproporcionada, de manera devastadora ”, dijo Núñez-Smith. Ella citó que en Luisiana, hasta el 70% de las muertes relacionadas con el covid en el estado ocurrieron dentro de la comunidad negra.

Núñez-Smith ya estaba familiarizada con el equipo de Biden antes de ser anunciada como copresidenta de la Junta Asesora de COVID-19. Núñez-Smith, Kessler y Murphy asesoraron a la campaña de Biden en varios puntos desde que comenzó la pandemia, como informó STAT News.

2. Núñez-Smith ha luchado contra la discriminación en la atención médica

Nunez-Smith es la directora fundadora de Pozen-Commonwealth Fund Fellowship in Health Equity Leadership, que se encuentra dentro de la Escuela de Administración de Yale. El programa de dos años capacita a los médicos sobre cómo detectar prácticas discriminatorias dentro del sistema de atención médica. El objetivo es garantizar que todas las poblaciones tengan el mismo acceso a una atención de calidad. La beca está abierta a enfermeras, médicos y asistentes médicos, y los participantes obtienen un MBA.

Núñez-Smith también ayudó a desarrollar un programa para identificar mejor la discriminación de pacientes. La herramienta se denominó Herramienta de Experiencias de Discriminación Reportadas por Pacientes Bajo Cuidado, o PreDict. Según la biografía de Núñez-Smith en Yale, el programa “se puede utilizar para evaluar la experiencia de la atención centrada en el paciente, comparar e informar sobre el desempeño a nivel hospitalario y, en última instancia, mejorar la calidad de la prestación de atención dentro de las organizaciones de atención médica”. En el resumen del estudio, Núñez-Smith explicó la necesidad de una herramienta de este tipo:

Los pacientes de minorías raciales / étnicas y mujeres en los Estados Unidos a menudo tienen peores resultados de atención médica en comparación con los pacientes blancos y masculinos, incluso cuando se controla el estado del seguro, la educación y otros factores socioeconómicos. Un creciente cuerpo de investigación busca comprender la contribución del sesgo interpersonal e institucional a estas desigualdades observadas. Sin embargo, los esfuerzos para describir y reducir las experiencias de los pacientes discriminados bajo la atención médica están limitados por la falta de un enfoque estandarizado para capturar este fenómeno.

En una entrevista de septiembre de 2020 con Yale Insights, Núñez-Smith comentó que en 2020, los estadounidenses en general parecían ser más conscientes de las desigualdades existentes y la necesidad de corregirlas. “Parece que hay un despertar en torno a esta cuestión de las disparidades, particularmente cuando se trata de raza y etnia”, dijo Núñez-Smith. “Aprecio la curiosidad que estoy experimentando de las personas que están ansiosas y hambrientas por aprender más. Ahora me gusta poder levantarme frente al público y no tener que justificar mi existencia, que es lo que a menudo se siente”.

3. Núñez-Smith lanzó un programa de investigación sobre enfermedades crónicas en el Caribe

Yale School of Medicine – Equity Research and Innovation CenterThe Equity Research and Innovation Center (ERIC) is leading the way in health and healthcare equity research, policy, and practice with a portfolio of domestic and global projects that contribute to the reduction and elimination of health and health care inequity. http://www.eric.yale.edu 2016-11-15T13:43:54Z

Núñez-Smith es la directora fundadora del Equity Research and Innovation Center de Yale. Como resumió el equipo de transición de Biden-Harris en el comunicado de prensa sobre el Consejo Asesor de COVID-19, su investigación “se centra en promover la salud y la equidad en la atención médica para las poblaciones estructuralmente marginadas”.

La organización explica además en su sitio web que el equipo de investigación trabaja para “desarrollar y difundir modelos basados en evidencia” que muestren por qué existen brechas entre diferentes poblaciones dentro del sistema de atención médica. El objetivo es identificar áreas problemáticas y proponer soluciones para mejorar “los resultados de salud y atención médica para poblaciones históricamente vulnerables”. Núñez-Smith habló sobre el trabajo del centro en este video de 2016 que se puede ver aquí.

Según el sitio, Núñez-Smith encabezó un proyecto de investigación único en el Caribe. El Centro de Investigación e Innovación de Equidad se asoció con los Institutos Nacionales de Salud para crear la Red de Investigación de Resultados de Salud del Caribe Oriental. La red se creó para estudiar enfermedades crónicas en cuatro islas del Caribe oriental. Los investigadores analizaron y compararon los resultados de salud durante un período de cinco años. El objetivo final fue crear soluciones de políticas basadas en los datos recopilados para establecer “una infraestructura para respaldar la intervención futura y la investigación epidemiológica que pueda expandirse a otros sitios insulares dentro de la región”.

4. Núñez-Smith completó su residencia en un hospital universitario de la Facultad de Medicina de Harvard antes de unirse a la facultad de Yale

Núñez-Smith asistió a Swarthmore College, una escuela privada de artes liberales en Pensilvania, para obtener su título universitario. Según su perfil de LinkedIn , Núñez-Smith obtuvo una licenciatura en Antropología Biológica y Psicología. Se graduó en 1996.

Su siguiente parada fue Jefferson Medical College en Filadelfia. Núñez-Smith obtuvo su título de médico en 2001. Según su biografía de Yale, Núñez-Smith fue incluida en la Sociedad de Honor Médica Alpha Omega Alpha mientras era estudiante de medicina.

Se quedó en la costa este para su programa de residencia. Núñez-Smith se centró en la medicina interna en el Brigham and Women’s Hospital, que es uno de los hospitales universitarios de la Universidad de Harvard.

Núñez-Smith regresó al salón de clases después de completar su residencia. Obtuvo una maestría en ciencias de la salud en 2006 de la Universidad de Yale. Núñez-Smith también se unió a la facultad de Yale ese año.

5. Creció en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y su madre era profesora de enfermería

Núñez-Smith creció en St. Thomas en las Islas Vírgenes de EE. UU. Su educación influyó en su decisión de seguir una carrera en medicina. Como escribió la Facultad de Medicina de Yale en 2015, Núñez-Smith dijo que fue testigo de cómo los miembros de la comunidad luchaban con problemas de salud debido a la falta de acceso a una atención de calidad y se sintió inspirada a hacer algo al respecto.

Núñez-Smith también fue criada por un profesional de la salud. Su madre era profesora de enfermería. Según Yale, su padrino fue cirujano.

Núñez-Smith explicó en una entrevista de 2018 que su experiencia personal durante su programa de residencia la guió aún más hacia la investigación de disparidades. Explicó cómo algunos colegas la confundían constantemente con otro residente negro y eso la hizo pensar: “¿Cómo se vería si nuestra profesión apoya la diversidad?” Núñez-Smith agregó: “Las personas de color en los hospitales y consultorios a menudo son invisibles y deben lidiar con problemas climáticos y culturales todo el tiempo. Por ejemplo, los pacientes pueden negarse a aceptar que una persona de color sea un médico, incluso con los datos que tienen, como ver un estetoscopio”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com