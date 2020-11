Pelosi le pide a Trump reiniciar las negociaciones para un paquete de alivio económico

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido al presidente Donald Trump que reinicie las conversaciones de estímulo por el coronavirus a medida que la carrera presidencial de 2020 llega a su fin.

Pelosi dijo el viernes 6 de noviembre a los periodistas durante una sesión informativa que quiere que los “republicanos” y el presidente “regresen a la mesa” para renegociar un segundo proyecto de ley de ayuda económica. El presidente de la Cámara agregó que “también debemos actuar con rapidez” mientras Capitol Hill se prepara “para la administración de Biden”.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden fue nombrado como el 46° presidente electo al día siguiente, derrotando a Trump en su intento de reelección, según un análisis de Decision Desk HQ.

“Queremos que los republicanos vuelvan a la mesa”, dijo Pelosi. “Durante dos días seguidos, se reportaron más de 100,000 casos (de coronavirus)”.

