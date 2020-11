Segundo paquete de estímulo: Biden y demócratas muestran señales de aceptar un proyecto de ley más pequeño

El presidente electo Joe Biden y otros miembros del partido demócrata ahora están presionando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que acepte un proyecto de ley más pequeño, según informes de varios medios, incluido The New York Times.

Pelosi, una defensora de la Ley HEROES actualizada de $2.2 billones, ha sido inflexible en que no cederá en el costo del proyecto de ley, a pesar de la insistencia del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de que solo traerá un proyecto de ley de alivio por coronavirus “enfocado” de $500 mil millones al piso del Senado para una votación.

El estancamiento ha dejado a muchos preguntándose si la economía puede sobrevivir o, más bien, se hundirá en otra profunda recesión, ya que se espera que los aplazamientos de préstamos estudiantiles, las prestaciones de desempleo adicionales y la moratoria de desalojo expiren antes de principios de 2021.

La Ley HEROES ha estado en el escritorio de McConnell desde que la Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de ley en mayo. Durante su conferencia de prensa semanal, Pelosi llamó a McConnell el principal obstáculo para un proyecto de ley de ayuda. McConnell luego tuiteó que pensaba que el proyecto de ley de los demócratas era “poco serio”.

Aunque ambas partes han acordado tener más conversaciones, no está claro cuándo, o incluso si, eso finalmente resultará en un paquete. Sin embargo, a medida que avanzan las negociaciones, algunos demócratas han comenzado a expresar sus dudas de que esperar una administración de Biden dé lugar a un mejor trato.

The Hill informó que el senador demócrata de Delaware, Chris Coons, dio a entender que, de manera realista, los demócratas no obtendrán los $2.2 billones que han estado pidiendo de McConnell y, por lo tanto, dijo que está dispuesto a conformarse con menos.

“Para mí, se trata menos de exactamente qué cantidad en dólares que de cuáles son las áreas en las que estamos brindando algún alivio”, dijo Coons. “Creo que deberíamos hacer un paquete amplio que brinde apoyo a las pequeñas empresas a través de otra ronda de APP, a las escuelas, a las agencias de salud pública para prepararse para la distribución de vacunas”.

El senador de Virginia Tim Kaine dijo que las elecciones de segunda vuelta al Senado en Georgia, que podrían confirmar el control de Mitch McConnell sobre el Senado por más años o darle a Biden un Congreso completamente demócrata, son un factor motivador para lograr un acuerdo, informó The Hill.

Steny Hoyer, un senador demócrata de Maryland, dijo a Roll Call que estaría de acuerdo con terminar un paquete ahora y continuar trabajando en los artículos sobrantes durante el próximo año.

Biden’s stimulus plan includes relief checks & expanded unemployment benefits, but many Americans can’t wait 2 more months for aid. “People are going to die from poverty… Lives lost & ruined won’t be restored ‘retroactively,’” says @FlyingwithSara . She joins me 8aET. #velshi

Biden, según The New York Times, está pidiendo a los demócratas en el Congreso que acepten un acuerdo de estímulo más pequeño, citando temores de que “la economía de Estados Unidos se encamine hacia una recesión de” doble caída “a principios del próximo año”.

Sin embargo, esto es diferente de lo que dijo Biden durante su discurso del 16 de noviembre, cuando mencionó dos veces que cree que la Ley de HÉROES debería aprobarse, diciendo: “Yo aprobaría la Ley de Héroes… ahora, no mañana. Ahora.”

Según lo que un portavoz del equipo de transición de Biden, Andrew Bates, le dijo a Jeff Stein de The Washington Post, el apoyo de Biden a la Ley HEROES no ha cambiado en absoluto. “Esto es incorrecto. El presidente electo apoya plenamente a la presidenta y al líder en sus negociaciones”, informó Stein.

Sin embargo, The New York Times informó que una asistente de transición de Biden, Jen Psaki, instó a Pelosi y Schumer a tomar medidas inmediatas durante la reunión privada de los tres celebrada el 20 de noviembre, sobre la cual ha habido muy pocos detalles. “Es necesario que haya asistencia de emergencia y ayuda durante esta sesión deficiente para ayudar a las familias, para ayudar a las pequeñas empresas”, dijo Psaki. “No hay más espacio para la demora y debemos avanzar lo más rápido posible”.

“6 months ago when we passed the Heroes Act, McConnell said we need a pause. Well, I would hope that for him, the pause can come to an end. Nearly 200,000 people have died during that pause, so we’re asking him to come back to the table." – @SpeakerPelosi https://t.co/EqWAssOpPn

— Democratic Coalition (@TheDemCoalition) November 23, 2020