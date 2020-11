Beneficios de desempleo, aplazamientos de préstamos para estudiantes y más finalizarán el 31 de diciembre

Si bien muchos pueden estar encantados de decir adiós a un año que incluyó una pandemia de coronavirus, incertidumbre económica y la muerte de muchos íconos famosos, 2021 también significará el fin de muchas protecciones y beneficios de la era del coronavirus.

Los beneficios relacionados con el desempleo, los préstamos para estudiantes y la seguridad de vivienda expirarán automáticamente el 31 de diciembre.

Esto es lo que necesitas saber:

Las 13 semanas adicionales de desempleo, el programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) y $600 por semana en suplementos de desempleo proporcionados por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES, por sus siglas en ingles), así como los $300 por semana, el suplemento de desempleo por un máximo de seis semanas provisto por el programa de Asistencia para salarios perdidos está programado para expirar el 31 de diciembre.

Normalmente, los reclamos del seguro de desempleo solo duran 26 semanas, pero la Ley CARES extendió esa duración a 39 semanas. Sin embargo, esto vencerá el 1 de enero. Puedes verificar si tu estado es uno de los que ha aumentado su período de beneficios, según un cuadro del Centro de prioridades presupuestarias y políticas. Sin embargo, muchos estados no han aumentado su período de beneficios.

El programa PUA se estableció para trabajadores independientes, trabajadores de conciertos, contratistas independientes y otros no elegibles para recibir beneficios de desempleo regulares; ese programa proporcionó 39 semanas de seguro de desempleo, pero está programado para finalizar el 31 de diciembre. Este programa solo puede ser extendido por los estados si el gobierno federal no lo extiende en otro paquete de estímulo o crea un proyecto de ley separado para extenderlo.

Finalmente, se ofrecieron suplementos de desempleo de $600 hasta que expiraran el 31 de julio. Luego, el presidente firmó un memorando estableciendo suplementos de desempleo de $300, sin embargo, la mayoría de estos desde entonces han sido maximizados por los estados. Cualquier dinero restante para el programa dejaría de distribuirse el 27 de diciembre, la fecha de vencimiento del programa.

