Se suicida sospechoso en el caso de Vanessa Guillen

Un abogado de la familia de Vanessa Guillén ha dicho que Aaron Robinson, sospechoso de la desaparición de Guillén se suicidó ‪este martes por la noche‬.

Robinson no ha sido designado oficialmente por las autoridades al momento de esta publicación. El abogado dijo en un comunicado que Robinson disparó y se suicidó cuando fue contactado por las autoridades frente a estos y otro sospechoso — la ex esposa de un ex soldado de Fort Hood — está también bajo custodia, informó KXXV.

Guillén, de 20 años, estuvo desaparecida desde finales de abril. Era una soldado estacionada en Fort Hood, Texas.



1. Aaron Robinson, un soldado de Fort Hood, se suicidó cuando los funcionarios intentaban localizarlo ‪el martes por la noche‬

El fundador de Texas EquuSearch quien dirigió la labor de búsqueda dijo que hay señales de que el cuerpo de Guillén pudo haber sido cubierto de hormigón para dificultar su hallazgo.Esto es lo que necesita saber:



Aaron Robinson, un soldado en Fort Hood, había huido de su puesto el martes, informó KXXV y los funcionarios estaban tratando de localizarlo. Cuando lo interceptaron en Killeen caminando por East Rancier Avenue, mostró su arma y se disparó, muriendo en el acto.



Los funcionarios no han identificado oficialmente a Robinson en el momento de la publicación, pero el abogado de la familia Guillen lo identificó en una conferencia de prensa.

En un comunicado, el departamento de policía de Killeen dijo: “El martes 30 de junio, tarde en la noche‬, agentes especiales de la División de Investigación Criminal de Fort Hood del Ejército se pusieron en contacto con el Departamento de Policía de Killeen y la Fuerza de Rastreo de Fugitivos del Estado de Texas en referencia a una persona de interés en el caso deL soldado desaparecido de Fort Hood, Vanessa Guillen. Nos informaron que la persona de interés había abandonado el puesto y estaba en la ciudad de Killeen. Durante el curso de la investigación, se proporcionó información sobre la ubicación del sospechoso. El sospechoso fue localizado caminando en la manzana 4700 de la avenida East Rancier y mientras los oficiales intentaban hacer contacto con el sospechoso, el sospechoso produjo un arma y se suicidó disparándose a sí mismo. El sospechoso fue declarado fallecido ‪a la 1:17 a.m.‬ por el juez de la paz Garland Potvin en la escena del crímen.

La persona de interés era un soldado en servicio activo y su nombre había sido retenido a la espera de notificación de sus parientes cercanos a través de la Oficina de Asistencia a Accidentes del Ejército.



Más datos de la investigación sobre Vanessa Guillén se dirigirán al CID del Ejército Fort Hood”.

Kawham dijo en una conferencia de prensa: “Informamos a los comandos quien creíamos que era sospechoso y por qué. A partir de ahí la búsqueda fue más rápida… Anoche emitieron un BOLO y esa persona salió corriendo de la base y se disparó cuando fue confrontado. Esta es la misma persona de la que hemos estado hablando como el superior con quien ella estaba ese día y la acosó”.

2. La hermana de Guillén dijo que conoció al sospechoso y pensó que algo no estaba bien con él

Mayra la hermano de Guillen, dijo que había conocido al sospechoso una vez y pensó que algo no andaba bien con él, informó KVUE.

Ella dijo que mientras buscaban a Guillén, Robinson se rió en su cara.

3. Una mujer está bajo custodia en relación a la desaparición de Guillén

US Army CID announces one military suspect is deceased after taking his own life yesterday in Killeen, Texas, and a civilian suspect has been arrested by the Texas Rangers in connection with the disappearance of Pfc. Vanessa Guillen.https://t.co/WOltbi7zff — Fort Hood (@forthood) July 1, 2020

“El CID del Ejército de EE.UU. anuncia que un sospechoso militar ha fallecido después de quitarse la vida ayer en Killeen, Texas, y un sospechoso civil fue arrestado por los Rangers de Texas en relación con la desaparición de PFC. Vanessa Guillén”.– Fort Hood (@forthood) 1 de julio de 2020

Una mujer que es la esposa separada de un ex soldado de Fort Hood también está detenida en la cárcel del condado de Bell en relación con la desaparición de Guillén, informó KXXV y está esperando los cargos.

Según KVUE, se trata de la ex esposa del sospechoso, pero otras fuentes de los medios dicen que está casada con un ex soldado. Los funcionarios no la han nombrado. Kawham también dijo que había un tercer sospechoso bajo custodia, pero las autoridades no lo han confirmado, informó KVUE.

La familia de Guillén ha estado trabajando incansablemente para llegar a la verdad detrás de su desaparición.

En mayo, su hermana Mayra Guillén escribió: “Mi situación en este momento no es la mejor, ya que no estoy trabajando y estoy al tanto del caso de mi hermana, no dejaré que este caso no se resuelva, no me detendré hasta que la encuentren. Esto también abrirá puertas para muchos de los otros soldados que han desaparecido. Estoy en el proceso de contratar un Investigador Privado y como ustedes saben … Son súper caros. ¡Pero sé que con la ayuda de Dios y todos ustedes, podremos traer a Vanessa DE VUELTA A CASA! Que Dios les bendiga.”

4. El abogado de la familia dice que se cree que Robinson está relacionado con el acoso sexual de Guillén

Kawham dijo que la familia cree que Robinson es el hombre que entró a Guillén mientras se duchaba, informó KXXV.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército estaba investigando las acusaciones de que fue acosada sexualmente, informó ABC 7. El coronel Ralph Overland, comandante del 3.er Regimiento del Calvario, dijo que había abierto una investigación. “Tomo las denuncias de acoso sexual muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva”.

Khawam le dijo a ABC 7 que Guillén fue víctima de dos casos de acoso sexual, pero temía represalias y no los denunció. En un caso, su superior entró mientras se duchaba. En otro, alguien hizo comentarios vulgares hacia ella en español. CNN informó anteriormente que una de las personas que la acosaban era uno de sus sargentos.

La madre de Guillén, Gloria, le dijo a CrimeOnline que el sargento que entró a la ducha también la había seguido mientras trotaba.

En una conferencia de prensa, Kawham dijo que el sospechoso es el mismo que acosó sexualmente a Guillén, informó KVUE. Kawham dijo que necesitan una nueva legislación para cambiar la forma en que se denuncia el acoso. Ella dijo que Guillén habría tenido que reportar su acoso internamente, lo que evita que los soldados se sientan seguros al presentar su denuncia.

5. Los restos humanos encontrados cerca del río Leon pueden ser de Guillén y un funcionario dijo que sus restos estaban cubiertos de concreto

Se descubrieron restos humanos parciales cerca del río Leon el martes, informó KSAT. Kawham dijo que se cree que esos restos son de Guillén.

La División de Investigación Criminal del Ejército dijo en un comunicado el martes: “no se ha confirmado la identidad de los restos en este momento y pedimos a los medios de comunicación y al público que comprendan que el proceso de identificación puede llevar tiempo. Debido a la investigación criminal en curso, no se divulgará más información en este momento”.

Pero la familia dijo que cree que los restos son de Guillén. Tim Miller, fundador de Texas Equusearch, le dijo a KWTX que “la búsqueda ha terminado”. Miller dijo que la familia de Guillén le había pedido que buscara respuestas cuando las autoridades no avanzaban en el caso.

Miller habló con CrimeOnline y dijo que los sospechosos habían vertido concreto recién mezclado sobre el cuerpo de Guillén. Dijo que compraron cal, palas y bolsas de plástico y luego cubrieron el cuerpo con rocas. Dijo que había señales de que habían tratado de quemar su cuerpo cerca de Leon River, a unas 26 millas de la base.

Miller dijo que el día que Guillén desapareció, alguien en Fort Hood fue visto llevando una maleta o funda Pelican de 3 pies de largo en la armería y estaba luchando por meterla en su vehículo. Guillén había estado en Fort Hood ese día y no la volvieron a ver. Miller dijo que se encontró una funda Pelican medio quemada cerca del río Leon, donde se descubrieron los restos humanos.

Guillén, de 20 años, estaba estacionado en Fort Hood, Texas. Fue vista por última vez a la 1 p.m. el miércoles 22 de abril, en el estacionamiento del Cuartel General del Escuadrón de Ingenieros Regionales, 3er Regimiento de Caballería en Fort Hood, según un comunicado de prensa del Ejército. Ella era una primera clase privada en el ejército, informó CNN.

La hermana de Guillén, Mayra Guillén, dijo que habló por última vez con su hermana la noche antes de que la vieran por última vez. Hablaron sobre cómo Vanessa había planeado comprar un auto nuevo, le dijo Mayra al estadista.

Guillén había estado trabajando más temprano en el día en la sala de armería. Allí encontraron las llaves del auto, la llave de la habitación del cuartel, la tarjeta de identificación y la billetera. Su auto también estaba en Fort Hood.

