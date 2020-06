Soldados denuncian asaltos sexuales: Nace movimiento #YoSoyVanessaGuillén

View this post on Instagram

A la misma edad de 20 años, edad actual de #VanessaGuillen yo estaba en el Army. Mi lugar de trabajo era Fort Bragg, NC. En el 2004 fue cuando por primera vez crearon un departamento para atender casos de abusos y acosos sexuales en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Para que entiendan un poco, cuando un soldado llega al Army le dan un libro. En el hay de todo desde cómo disparar una M-16 apropiadamente… hasta como debes hacer la cama. Pero en aquel tiempo no había nada que nos dijera como identificar un acosador sexual, laboral , ni menos a donde denunciarlo. Yo al menos con mis ojos eso no lo vi, al menos a mi nunca se me dio entrenamiento de eso. Tuve sargentos que me decían que por el tamaño de mi trasero (usaban la palabra c*l%) yo no iba a poder correr las dos millas en el tiempo indicado, otro que varias veces me quería cambiar mi cantimplora llena de agua por una llena de alcohol con el pretexto de si te tomas esto te doy 10 minutos adicionales en el teléfono con tu familia. Hubo otro que me hizo correr mientras la sangre bajaba por mis pantalones de ejercicios y no me permitió tener mi aseo durante varias horas. Las humillaciones son parte del entrenamiento, el que me llamarán “bitch” , “slut” , “useless”. Estas cosas que se leen desde una perspectiva sencilla vienen de un comportamiento violento, que llegan a escalar a situaciones peores… porque por algo es que se empieza. El Army es un mundo dominado por hombres , donde esa figura masculina es la que hay que obedecer y punto. El miedo te acecha muchas veces por el abuso de poder. Porque no es lo mismo ser expulsado de un trabajo tradicional, que del Army. El caso de Vanessa Guillen nos toca a muchas, porque nos transporta a momentos similares de años, donde ni conocíamos bien lo que implicaba la palabra acoso sexual, o violación de derechos. Hoy 18 años más tarde desde el día que yo me puse un uniforme militar da vergüenza ver como con la desaparición de Vanessa Guillen han hecho lo que le da la gana dentro de una de las ramas de seguridad más importantes de esta nación. Hoy 62 días luego de su desaparición hay una madre que llorá y pide por su regreso. #findvanessaguillen #iamvanessaguillen