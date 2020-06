“Restos mortales hallados en Fort Hood no son de Vanessa Guillén”: dice Ejército

La soldado de primera clase Vanessa Guillén, de 20 años estacionada por última vez en la base del ejército en Fort Hood, Texas, ha estado desaparecida desde el 22 de abril, a pesar de que la mayoría de sus pertenencias, incluidos su automóvil, las llaves y la billetera, fueron encontradas.

Desde su desaparición, se han realizado manifestaciones, la recompensa se ha incrementado y celebridades como Salma Hayek se han involucrado para elevar el perfil de su desaparición. También se encontraron restos cerca de Fort Hood, lo que llevó a algunos a especular que Guillén había sido encontrado, lo que el Ejército ha disputado.

El Ejército de los Estados Unidos le pide a cualquier persona que tenga información sobre su desaparición que se comunique con los Agentes Especiales del CID del Ejército al 254-287-2722, al Departamento de Policía Militar al 254-288-1170 y que envíe información anónima aquí.

El ejército discute las publicaciones en las redes sociales que dicen que se encontró a Guillén

Mayra Guillén la hermana de la desaparecida dice que los restos no son Vanessa Guillén

Y le pide un Twitter: “Haz lo tuyo!”

PLEASE TWITTER DO YOUR THING 🥺 pic.twitter.com/NZ6hIgyBOn — Mayra Guillen (@mguilen_) April 24, 2020

Gracias a dios que no es mi hermana 🙏🏻

– Mayra Guillen (@mguilen_) 20 de junio de 2020

Gracias a dios que no es mi hermana 🙏🏻 — Mayra Guillen (@mguilen_) June 20, 2020

La estación de televisión local ABC-13 informó que los restos esqueléticos de un cuerpo fueron encontrados en un campo cerca de la cuadra 3200 de Florence Road. El descubrimiento condujo a publicaciones en las redes sociales que sugieren que Guillén había sido encontrado.

Sin embargo, el Comando de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los EE. UU. Dijo que “no tienen información creíble de que alguna de las publicaciones en las redes sociales fuera cierta”, según la estación de televisión ABC-7 de Chicago.

La hermana de Vanessa, Mayra Guillén, tuiteó en español: “Gracias a Dios, ella no es mi hermana”.

RECOMPENSA AUMENTADA EN CASO DE SOLDADO DESAPARECIDA:

Las personas con información pueden comunicarse con los Agentes Especiales del CID del Ejército al 254-287-2722 o al Departamento de Policía Militar al 254-288-1170. También pueden enviar información de forma anónima en https://t.co/9s3SrHcNdo#FortHood #FindVanessaGuillen #Doit4Vanessa pic.twitter.com/6dVnem0eFy

– Fort Hood (@forthood) 15 de junio de 2020

Inicialmente, el Ejército ofreció una recompensa de $15,000 y luego la aumentó a $25,000 y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Urbanos (LULAC) también contribuyó con $25,000, informó CNN. El rapero de Houston Baby Bash también dijo que agregaría $5,000 a la recompensa a través de Facebook, lo que elevaría el total a $55,000. Guillén todavía se considera desaparecida.

El ejército está investigando las acusaciones de acoso sexual denunciadas por la familia de Guillén antes de su desaparición

El Comando de Investigación Criminal del Ejército ha dicho que está investigando las denuncias de que Guillén fue acosada sexualmente, según ABC-7. El coronel Ralph Overland, comandante del 3er Regimiento del Calvario, dijo que ya abrió una investigación sobre las acusaciones antes de que Guillén desapareciera con base en información de la familia de Guillén. “Tomo las denuncias de acoso sexual muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva”, dijo.

Según lo que la abogada Natalie Khawam le dijo a ABC-7, Guillén le había dicho a los miembros de su familia que fue víctima de dos casos de acoso sexual, pero no los denunció porque temía represalias. Khawam dijo que Guillén había dicho en una ocasión, que un superior había entrado en la ducha de Guillén y, en otra, alguien le hizo comentarios vulgares en español. Según lo que informó CNN, una de las personas mencionadas de acosar a Guillén fue uno de sus sargentos.

“Los hechos no son buenos. No me gustan”, dijo Khawam en el informe ABC-7. “Hubo algunos incidentes en los que les había contado a sus colegas, sus amigos y su familia sobre el acoso sexual, pero tenía miedo de denunciarlo. ¿Cómo desaparece alguien en una base que tiene más protección y salvaguardas que cualquier otra persona en el planeta?

Guillén fue vista por última vez en un estacionamiento en Fort Hood

Guillén, según ABC-13, creció en el sureste de Houston, se graduó de la escuela secundaria César Chávez y amaba al cantante puertorriqueño Bad Bunny. Otros informes señalan que ella jugaba fútbol y que es una ávida corredora. En el ejército, fue reparadora de armas pequeñas/artillería del 91F.

“Guillén mantuvo estrechos vínculos con su familia y la ciudad de su nacimiento, visitando allí con frecuencia mientras estaba estacionada en Fort Hood”, según dice el Ejército.

Guillén es de ascendencia hispana, mide 5 pies y 2 pulgadas de estatura, pesa 126 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Fue vista por última vez el 22 de Abril pasado entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m. en el estacionamiento del Cuartel General del Escuadrón de Ingenieros Regionales del 3er Regimiento del Calvario en Fort Hood, informó el Ejército. Llevaba una camiseta negra y pantalones morados de fitness. Las llaves de su auto, la llave de la habitación, la identificación y la billetera fueron encontrados en la sala de armería donde ella había estado trabajando. Su teléfono aún no ha sido localizado.

La familia ha creado una página de GoFundMe y una página de Facebook llamada “Encuentra a Vanessa Guillén”.

Desde su desaparición, los funcionarios dijeron que más de 500 soldados realizaron búsquedas en edificios, cuarteles, campos, áreas de entrenamiento, lagos y senderos para Guillén, como informó el New York Times. Un avión también pasó más de 100 horas en vuelo buscándola y 150 personas han sido entrevistadas.

Este es el original de Heavy.com escrito por Talis Shelbourne