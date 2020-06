¿Dónde está la soldado hispana Vanessa Guillén? Salma Hayek se une a su búsqueda

El 22 de Abril de 2020, una joven hispana de 21 años, la soldado Vanessa Guillén, desapareció de la base militar de Ft Hood Texas y desde entonces nadie dentro de la organización ha dado cuenta de su paradero.

¿Qué pasó con Vanessa Guillen?. Es un caso misterioso que cada día intriga y se difunde más para unir numerosas voces que exigen dar con el paradero de la muchacha.

“Nunca dejaremos de buscarla”, dice su madre Gloria Guillén quien está desesperada ante el silencio del cuerpo militar. Los familiares de Vanessa responsabilizan a los encargados de la base de su desaparición, a pesar de que varias unidades del Ejército y hasta el FBI ya participan de la investigación.

El clamor de parientes y conocidos de la joven ha llegado al punto de las protestas y manifestaciones en las afueras del espacio militar con un llamado urgente para que se esclarezca el caso.

“No vamos a descansar hasta que nos entreguen a la niña. Ellos la tienen y me la tienen que entregar. Ellos son responsables. Yo los culpo a ellos porque son responsables de la niña. Era su responsabilidad cuidarla, protegerla y no lo hicieron”, planteó Gloria Guillén, la madre de Vanessa en una de las manifestaciones la semana pasada.

¿Acoso sexual por parte de un superior?

Lo preocupante o extraño del caso es que la madre argumenta que

que su hija le confesó, antes de la desaparición, que estaba siendo acosada sexualmente por un sargento.

Su madre preocupada le pidió que le diera más detalles a lo que Vanessa se negó tajante diciéndole que no podía revelarle el nombre pues era contraproducente para ella. Su angustia era evidente como relata su madre en esta entrevista concedida la noticiero Univisión hace unos días:

Familiares de la soldado hispana desaparecida en Texas piden que se intensifique su búsquedaVanessa Guillén fue vista por última vez el pasado 22 de abril en la base militar Fort Hood, ubicada en el condado de Bell, y familiares sospechan que su desaparición puede estar relacionada a un aparente acoso por parte de uno de sus superiores. Ahora, esperan que el gobierno acepte la petición de que la investigación escale a instancias federales, ya que no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Noticias #FortHood #Texas 2020-06-11T05:03:06Z

A raíz de estas denuncias se han unido a la denuncia de la búsqueda de la muchacha politicos y congresistas. La representante Silvia García acudió a hablar con la madre como muestran estas imágenes del noticiero Univisión en otro reportaje.

"Ya son 50 días y no me han dicho nada": madre de soldado que desapareció de la base de Fort HoodLa soldado desapareció el 22 de abril y fue vista por última vez en la base militar de Fort Hood, Texas. Gloria Guillén, madre de Vanessa, dice que está sufriendo mucho por su desaparición y asegura que su hija era acosada sexualmente y que cree que la tienen secuestrada. "Que tenga conciencia y que me entregue a mi hija", expresó. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #EdicionDigital #FindVanessa #Texas 2020-06-10T17:25:06Z

Últimos vídeos de seguridad la muestran intranquila

Según los reportajes que hemos mencionado, uno de los últimos videos de seguridad captados en un restaurante muestran a la soldado Vanessa Guillén antes de su desaparición el 22 de abril.

Como reporta en el Noticiero Telemundo José Díaz Ballard en las tomas, la joven de origen mexicano de 20 años, se ve desanimada y ansiosa en las imágenes:

Este video muestra a la soldado Vanessa Guillén antes de su desaparición | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Ya son 52 días sin que se conozca el paradero de la joven. Noticias Telemundo obtuvo en exclusiva imágenes de la soldado antes de su desaparición de la base Fort Hood, en Texas. Francisco Fajardo tiene el informe. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo Este video muestra a la soldado Vanessa Guillén antes de su desaparición | Noticias Telemundo https://www.youtube.com/noticias 2020-06-13T00:11:16Z

Este podría ser uno de los últimos momentos captados de Vanessa antes de ser reportada como desaparecida el 22 de abril de 2020.

Suceden en Killeen, Texas y fueron captados por las cámaras de seguridad de la “Taquería México”, donde la muchacha acudió a comprar comida.

Vanessa Guillén llegó en una camioneta blanca tipo Jeep al establecimiento, el 15 de abril, una semana antes de que se le perdiera su rastro en la base militar de Fort Hood.

En el video suministrado a Telemundo, Guillén luce desanimada e inquieta y se mueve de un lado a otro, la mayoría del tiempo pendiente de su celular.

Aunque la empleada del lugar llega con la orden pocos minutos después de la llegada de la joven, ésta permanece distraída con su teléfono. Tras regresar al automóvil, permanece unos 2 minutos en su interior hasta que se marcha.

Como reporta también el diario La Opinión, esta grabación de vigilancia es la única conocida hasta el momento y es de la pocas evidencias que existen de los movimientos de la militar antes de su desaparición.

El propietario del restaurante Jaime Moreno dijo a Telemundo que aunque las autoridades acudieron a su local para requerir el suministro del material, al momento, no han regresado para llevarse la grabación.

“Le hablamos de que ya estaba listo por si querían venir a verlo, pero no vinieron”, dijo Moreno a la cadena. Hechos misteriosos que se van sumando a los anteriores en medio de la angustia y la incertidumbre.

Salma Hayek se une a la campaña de Vanessa Guillén exigiendo que la “devuelvan”

La actriz mexicana Salma Hayek ya unió su voz y su clamor al de la familia de Vanessa Guillén. La actriz ha publicado en sus propias redes sociales fotos de la muchacha y afirma que lo seguirá haciendo día tras día hasta que no se sepa alguna noticia del paradero de esta jovencita que en los próximos días como relata su madre cumpliría los 21 años.

En esta otra imagen Salma Hayek está sosteniendo en sus propias manos un cartel con la foto de Vanessa donde pide que la devuelvan y le dice: “Vanessa no estás sola. Estamos contigo y no pararemos hasta que te devuelvan”.

Y aquí el reportaje de Myrka Dellanos para Al Rojo Vivo que salió al aire apenas ayer en la tarde:

Vanessa Guillén: Salma Hayek se une a su búsqueda | Al Rojo Vivo | TelemundoCelebridades se unen a la intensa búsqueda de la soldado Vanessa Guillén que desapareció hace 55 días de la base militar Fort Hood en Texas. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ Vanessa Guillén: Salma Hayek se une a su búsqueda | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2020-06-16T00:02:24Z

Seguiremos pendientes de este caso que conmociona, intriga y angustia no sólo a la comunidad hispana.