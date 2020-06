Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cuántos millones de personas siguen esperando su dinero?

Hasta la fecha, el IRS ha enviado aproximadamente 159 millones de pagos de estímulo, pero se estima que entre 30 y 35 millones de estadounidenses aún esperan recibir su dinero, según una estimación del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

Bajo la Ley CARES, los pagos de estímulo pretenden aliviar la angustia económica en medio de la pandemia de coronavirus. Se consideran un anticipo en su crédito fiscal 2020.

¿Por qué tantos estadounidenses calificados aún no han recibido sus pagos de estímulo?

Según CNET, es posible que el IRS haya programado el pago para llegar más adelante este año, o debe presentar un formulario de impuestos a la agencia. También es posible que haya un “problema de cuenta bancaria” que impide que su cheque sea depositado.

¿Qué individuos caen en las categorías anteriores?

Según el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, aproximadamente de 13 a 18 millones de contribuyentes que presentan declaraciones y califican para un cheque aún no han recibido un pago. Además, 7.5 millones de beneficiarios del Seguro Social y de Retiro Ferroviario no han recibido su dinero, y alrededor de 10.7 millones de contribuyentes que no necesitan presentar impuestos y no reciben beneficios del gobierno pueden no haber recibido sus pagos, según CBS News.

¿Quién es elegible para un cheque de estímulo?

Según el sitio web del IRS, las siguientes personas son elegibles para recibir un cheque de estímulo:

-Los residentes de EE. UU. Individuales que tienen un ingreso bruto ajustado inferior a $99,000

– Aquellos que se presentan como cabeza de familia y ganan menos de $146,500

– Aquellos que presentan una declaración conjunta sin hijos y ganan menos de $198,000

– Los padres con niños menores de 17 años.

La Ley CARES, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de los EE. UU., Proporciona hasta $1,200 por adulto y $500 por cada niño menor de 17 años.

Aquellos que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto.

Póngase en contacto con el IRS si no ha llegado su pago

Si bien es posible que su dinero todavía esté en camino, algunas personas deberán tomar medidas para asegurarse de recibir su cheque de estímulo.

El primer paso es usar la herramienta Obtener mi pago para rastrear su pago.

Debe comunicarse con el IRS si cae en una de las siguientes categorías, según CNET:

– Si la herramienta Obtener mi pago muestra que el IRS ya ha realizado su pago pero no lo ha recibido.

– Si arrojó accidentalmente su tarjeta de crédito prepaga por considerarla correo basura.

– Si recibió la confirmación de que su cheque fue enviado pero no lo recibió aún.

– Si cree que su cheque puede haber sido robado.

Han surgido una serie de historias de personas que han desechado sus pagos de estímulo, que han venido en forma de tarjetas de débito prepagas o llamadas tarjetas de Pago de Impacto Económico (EIP). Estas tarjetas llegan en sobres simples con la inscripción “Servicios para tarjetahabientes de Money Network”, según Market Watch, muchos ciudadanos han confundido sus pagos con correo basura o una estafa.

Puede encontrar más información sobre los pagos de impacto económico en el sitio web del IRS.

Este es el original de Heavy.com escrito por S.M. Walsh.