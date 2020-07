Termina la búsqueda de Vanessa Guillén: Evalúan restos para identificación

Ayer fue un día duro e intenso para más de 30 voluntarios que participaron en la búsqueda de los restos de la soldado Vanessa Guillén.

El equipo cree que el cuerpo encontrado es el de Vanessa Guillén y da por terminada la búsqueda aunque falta la identificación oficial de los restos.

Según el diario La Opinión, el equipo de voluntarios de la organización Texas Equusearch halló restos humanos en el área donde había estado buscando desde hace más de siete días para establecer el paradero de la soldado desaparecida Vanessa Guillén.

Como reportó Despierta America esta manaña en el video al que pueden acceder en este link los expertos ligaron el hallazgo de los restos humanos a Vanessa Guillén pero solo falta la confirmación oficial de los forenses para reconfirmar la terrible noticia que enluta a una familia, que ha despertado un movimiento y que es una clara denuncia de una realidad que comprométele sistema de las fuerzas militares.

En el reportaje se ve a Tim Miller director del equipo afirmar con tristeza: “Creemos que es ella (Vanessa) y estamos esperando a que se nos dé una identificación positiva, eso será determinado por el cuerpo médico forense, pero tengo la confianza para decir que la búsqueda de Vanessa ha terminado”.

La información sobre la aparición de nuevos restos humanos fue primero reportada por el sitio CrimeOnline la tarde del martes. Según La Opinión el reporte, el cuerpo fue encontrado enterrado cerca del río Leon. Una fuente de Texas Equusearch afirmó que la búsqueda ha terminado.

Fue Tim Miller, director de Texas Equusearch, entidad independiente que se ha sumado a búsquedas de desaparecidos de alto perfil quien indicó a los medios que “cree” que el cuerpo hallado es el de Vanessa.

El cuerpo fue encontrado en una tumba poca profunda cubierta con piedras, pero las lluvias causaron que se cubriera con tierra haciendo parecer que era parte natural del terreno”, dijo Miller.

“Encontramos el cuerpo cerca de un árbol pegado al puente, si no hubiese llovido durante esos días es probable que lo hubiéramos encontrado esos días que estuvimos por acá”, añadió el director de Texas Equusearch sobre las búsquedas previas en la zona. “La búsqueda la hemos dado por terminada, esperando identificación del cuerpo, pero yo creo que es ella”, concluyó Miller.

El cuerpo está siendo sometido a una autopsia por el médico forense, que se encargará de dar los resultados oficiales.

Familia se Vanessa Guillén se rehúsa a aceptar los hechos hasta no recibir confirmación forense

Luego de semanas de búsqueda en el

Condado Bell y luego en los límites del Condado Coryell, ubicado unas 30 millas al este de la base militar Fort Hood, el equipo se fue concentrando en la zona del Río León.

Desde el sábado pasado alrededor de 30 voluntarios de Texas Equusearch estuvieron buscando en una localidad que no quisieron revelar a los medios para proteger los detalles de una pista que recibieron.

“No queríamos dar esa información por ahora porque no queríamos que alguien moviera algo”, dijo Tim Miller. director de Texas Equusearch durante la búsqueda.

La familia destrozada con esta dura posibilidad por supuesto NIEGA reconocer que sea los restos de su hija hasta no recibir la Identificación oficial de los restos.

Como narra La Opinión la familia se pronunció contra los medios que reportaron, sin confirmación, que los restos hallados ayer en la zona cerca de la base militar Fort Hood, en Texas, fueran de Vanessa.

En una publicación en la cuenta “Find Vanessa Guillén”, los parientes de la joven de 20 años cuestionaron que algunos reportes dieran por hecho que el cuerpo hallado por el río Leon, cerca de un pueblito llamado Little Academy en el Condado Bell sea el de la joven de 20 años:

“Buenas noches, sí, se han encontrado restos pero no se han identificado. ¡Esos restos NO SE HAN CONFIRMADO! Esos artículos de noticias son muy engañosos, ¡no los comparta!”, inicia un comunicado en el muro de la página compartido este martes.

Nuestra página, Find Vanessa Guillen fue creada para crear conciencia y mantener al público actualizado con información objetiva. No se base en la portada de un artículo, léalo completamente.

VANESSA GUILLEN’s BODY WAS NOT CONFIRMED. THE NEWS IS LYING. DO NOT BELIEVE THE NEWS THEY ARE SPREADING FALSE INFORMATION TO PROTECT THE ARMY. WE NEED ANSWERS. #FindVanessaGuillen — andy (@andierhoe) July 1, 2020

Esos artículos que supuestamente han “confirmado” son muy engañosos e irrespetuosos, lo que lleva a las personas al lado equivocado”, agrega el mensaje.

“Deje de compartir información falsa, si no la publicamos en nuestra página, entonces es falsa”, insisten desde el perfil.

De paso, los parientes de la soldado pidieron a la ciudadanía que se unan en oración por Vanessa. Y siguen expresando su tristeza como vemos en este melancólico mensaje de su hermana Mayra.

Ily w all my heart. No one can imagine the pain I actually feel in my heart. #FindVanessaGuillen #IAMVANESSAGUILLEN pic.twitter.com/9OODuZrNOJ — Mayra Guillen (@mguilen_) June 28, 2020

Mientras tanto la abogada del caso también da este duro testimonio y Denuncia: ”No hay respeto para la verdad”. Pide también a las jóvenes hispanas que no se enlisten enel ejército como lo reportó ayer el programa Despierta América en este video. Link aquí.

Y los testimonios de soldados que han sido atacadas o vulneradas siguen llegando.

My name is Tiffany & #IAmVanessaGuillen I was sexually harassed, sexually assaulted, raped, & physically threatened, while at my first base, 12 yrs ago. I didn’t report it until 2019. I am one of the many faces of military sexual trauma. #MilitarySexualTrauma #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/NaWTXcxk0s — Tiffany Blankenship (@TiffanyClarissa) July 1, 2020

#IAMVANESSAGUILLEN “I was sexually harassed on Camp Humphreys, SK. I reported it & five months later I was found dead outside my barracks. I can’t tell my story b my Mom is my voice. I am Pfc. Adrienne C. Barillas” I will also b Pfc. Vanessa Guillen’s voice. #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/KkpWexny46 — Emogene Lopez (@Belgenie) June 24, 2020

These are SOME of many who have been harassed, raped, or abused while SERVING OUR COUNTRY! MALES have also been victims of foul play! They prey on the WEAK and VULNERABLE! 200 soldiers are missing since 2016! FIND VANESSA GUILLEN! #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/yaR36OrCXk — Carolina (@misscarolindaa) June 23, 2020

Estaremos pendientes de actualizar toda la información al respecto y reportar los resultados de la evaluación forense de los restos.