Top 5 Últimas Noticias Julio 7 de 2020

Si ayer reportamos sobre las altas cifras en Florida que colocan al Estado como epicentro actual de la pandemia en Estafos Unidos, hoy citamos el caso de Arizona con más de 100 mil contagios. Mexico tuvo que cerrar las fronteras en Sonora al turismo. americano para evitar contagios. Los casos que se registran en su mayoría son de jóvenes.

El cálculo del índice de mortalidad del coronavirus podría ayudar a los gobiernos a predecir cuántas muertes ocurrirían si el virus se propagara sin control. Encontrar esta cifra no es una tarea fácil y menos al inicio de la pandemia, sin embargo, gracias al esfuerzo de varios científicos, fue posible concretar una cifra estimada.

Por otro lado, el presidente del Caucus hispano en el congreso expresó sus condolencias a los familiares de Vanesa Guillén, la joven militar asesinada. Juaquín Castro, afirmó que “ella no merecía morir mientras servía a su país”. Por su parte la senadora Kirsten Gillibrand y la congresista Jackie Spier están exigiendo una investigación independiente para buscar justicia.

En la noche del Cuatro de julio los bomberos angelinos atendieron miles de llamadas de emergencia a causa de incendios causados por fuegos artificiales ilegales. Aunque las autoridades habían prohibido celebraciones que implicaran pirotecnia, algunas personas hicieron caso omiso.

Según algunas investigaciones publicadas por el diario El País, Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República pasó de gastar 600.000 pesos en 2011 y dos millones en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014, bajo el mandato de Peña Nieto. Un aumento del 3.400%.

Y por último, continúan las investigaciones del caso de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien fue visto por última vez el jueves y posteriormente fue encontrado muerto en su casa. Al menos cuatro personas han sido arrestadas y aunque aún no se ha especificado la razón del delito, hay varios enfrentamientos políticos al respecto.

1. El gran misterio de la pandemia: ¿qué tan letal es el coronavirus?

Desde el inicio de la pandemia a finales del 2019, el coronavirus ha infectado a más de once millones de personas en todo el mundo y más de 525.000 han muerto. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado poco más de 6 meses, los científicos alrededor del mundo aún no tienen una respuesta concreta frente a la letalidad del virus.

El jueves, luego de que la Organización Mundial de la Salud se reuniera con 1300 científicos de todo el mundo, la directora científica de la agencia, Soumya Swaminathan, señaló que se llego a un acuerdo que indica que el índice de mortalidad es de casi un 0,6%.

Sin embargo, cada país tiene un nivel muy distinto de mortalidad. Evidentemente, el número es más alto en los países que más tiempo han tenido el virus. Más información en Infobae.

2. Legisladores piden investigación independiente del Pentágono sobre el caso Vanessa Guillén

La soldado Vanessa Guillén desapareció el 22 de abril y hasta ayer reconfortaron que los restos hallados eran suyos. La abogada de la familia, Natalie Khawam, dijo que el ejército le falló al no protegerla, y ella nunca pudo denunciar de acoso sexual al sospechoso de su desaparición, Aaron David Robinson, quien se disparó y se suicidó cuando la policía local y los investigadores federales lo investigaron siguiendo pistas de su novia Cecily Aguilar quien confesó cómo ayudó a Robinson’s a desmembrar y ocultar el cuerpo de Guillén. Hoy le dieron dictados los cargos en Texas.

Los congresistas temen que el Ejército sea incapaz de brindar protección a sus soldados, después de que las redes sociales se hayan llenado de denuncias sobre acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas con el hashtag #IAmVanessaGuillen

El presidente del Caucus hispano en el Congreso, Joaquín Castro, y la congresista Sylvia García expresaron este domingo su completo respaldo a la petición han hecho la senadora Kirsten Gillibrand y la representante Jackie Spier para que el Pentágono investigue “qué sabía el Ejército, cuándo lo supo y que se podría haber hecho para evitar” la desaparición y muerte de Vanessa Guillén.

Las congresistas indican en su solicitud que “el caso de la soldado Guillén ha levantado serias dudas sobre la capacidad del Ejército de establecer un espacio de trabajo seguro y de responder acciones criminales“. La preocupación de ambas es que esta falta de protección de las Fuerzas Armadas no “se limite a un simple caso o instalación” y por ello, consideran, “requiere una respuesta decidida”.

La familia de la joven hispana ha denunciado la demora de las autoridades en actuar y en conceder información sobre el paradero de la soldado, a pesar de que habían adelantado que Guillén había sido víctima de acoso sexual en las instalaciones e incluso habían aportado un nombre. Sus restos mortales aparecieron el pasado martes, más de dos meses después de que informaran sobre su desaparición.

Al calor del caso Guillén y bajo el hastag #IAmVanessaGuillen, otras muchas mujeres y hombres que prestaron servicio al Ejército estadounidense hicieron públicos los abusos sexuales que ellas mismas sufrieron dentro de la institución y que, en muchas ocasiones, no se atrevieron a denunciar por desconfianza en las autoridades militares. Este es precisamente el temor de la senadora Gillibrand y de la representante Spier, que han planteado preguntas concretas en su carta al Departamento de Defensa.

“Creemos que una investigación rigurosa del Inspector General del Departamento de Defensa puede ayudar a establecer un buen número de datos cruciales sobre el puesto de trabajo de la soldado, su desaparición y la respuesta del Ejército a ambas”, señalan ambas políticas, que aseguran buscar “hacer del Ejército un lugar mejor para todos”.

El Caucus hispano en el Congreso lanzó un comunicado este domingo después de que la abogada de la familia confirmara que los restos hallados el martes pertenecían, según el Ejército, a Guillén. El presidente de este grupo de congresistas, Juaquín Castro, expresó sus condolencias a los seres queridos la latina de 20 años y afirmó que “ella no merecía morir mientras servía a su país”.

La senadora Kirsten Gillibrand y la representante Jackie Spier han realizado una petición para que el Pentágono investigue “qué sabía el Ejército, cuándo lo supo y que se podría haber hecho para evitar” la desaparición y muerte de Vanessa Guillén.

Varios congresistas respaldan la moción pues temen que el Ejército sea incapaz de brindar protección a sus soldados, sobre todo, después de que las redes sociales se hayan llenado de denuncias sobre acoso sexual a manos de las Fuerzas Armadas. “el caso de la soldado Guillén ha levantado serias dudas sobre la capacidad del Ejército de establecer un espacio de trabajo seguro y de responder acciones criminales“, argumentan. Ver La Opinión.

3. Impresionante video muestra desde el aire fuegos artificiales ilegales. Se registraron 3,000 emergencias en LA

Varias personas se encuentran gravemente heridas luego del incendio provocado por la pirotecnia ilegal del 4 de julio. Hace varios días el condado de Los Ángeles prohibió la exhibición de fuegos artificiales para celebrar el Cuatro de julio debido a la pandemia del coronavirus.

Bomberos de Los Ángeles tuvieron que atender miles de llamadas de emergencias el sábado luego de que se provocara un incendio que consumió la mitad de un complejo de apartamentos en Northridge. Según las autoridades, el incendio se inició cuando unos fuegos artificiales prendieron palmeras cercanas al edificio residencial.

Margaret Stewart, portavoz del Departamento de Bomberos del condado indicó que fue una noche ocupada por los “diferentes tipos de fuegos”. El sábado, fueron 1,738 llamadas, 200 llamadas informando sobre incendios de basura, 103 de árboles, 40 de estructuras, 28 de pasto y 11 de maleza, especificó la portavoz. Ver La Opinión.

4. El diario El País revela desvío de fondos en la admin de Peña Nieto 8 millones de dólares que no se sabe donde pararon

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las secretarías de seguridad gastaron unos 3.000 millones de dólares de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

La Procuraduría General de la República no justificó el gasto de 7.8 millones de dólares entre 2013 y 2014. El gasto de los recursos fue hecho por la división de Asuntos Internos. Aunque éstos son reservados, tampoco se justificaron de manera interna.

El reportaje realizado por el diario el El País también indica que la Secretaría de Gobernación, el Ejército y la Armada de México incrementaron sus gastos en seguridad pública y nacional. A pesar de las inconsistencias, “ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero”. Más detalles aquí.

5. La muerte del exsecretario de Kirchner desata enfrentamiento político

El resultado preliminar de la autopsia de Fabián Gutiérrez determinó que el ex secretario de Cristina Kirchner murió por asfixia. Su muerte ha desencadenado un enfrentamiento entre el gobierno de Alberto Fernández y sectores de la oposición.

El juez Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del caso, informó que por el momento no hay indicios de que se trató de un ataque con motivaciones políticas. “Todo indica que pudo haber sido un desacuerdo, luego una pelea, o un móvil del robo”, indicó el magistrado.

El presidente Alberto Fernández se enfrentó a la postura que adoptó Juntos por el Cambio ante el asesinato del empresario ocurrido en Santa Cruz. “Me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”, afirmó.

Otros miembros de su gobierno también criticaron en las redes sociales las declaraciones de algunos opositores. La nota completa en CNN.