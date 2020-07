Cheques de Estímulo COVID-19 segunda ronda: Estudio justifica más “apoyo económico”

Mientras los estadounidenses esperan para saber si habrá una segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19, un nuevo estudio dice que la primera ronda de cheques redujo la pobreza, pero que probablemente se necesitará apoyo adicional para abordar las deficiencias del primer paquete.

Los cheques de estímulo fueron aprobados por el Congreso como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), “que incluyó casi $500 mil millones en transferencias directas de ingresos para familias en todo el país”, según el Centro de Pobreza y Política Social en la Universidad de Columbia.

“En ausencia de la Ley CARES, proyectamos que las tasas de pobreza aumentarían a 16.3 por ciento dada la composición de abril de 2020”, según el estudio, el Centro anunció el 21 de junio de 2020. “Con la Ley CARES, sin embargo, proyectamos que las tasas de pobreza pueden volver a los niveles anteriores a la crisis si el acceso a los beneficios es adecuado. Sin embargo, la Ley CARES también presenta muchas deficiencias que amenazan con debilitar su potencial de reducción de la pobreza”.

El estudio encontró:

“La actual pandemia de COVID-19 (“nuevo coronavirus”) ha provocado turbulencias históricas en el mercado laboral de los Estados Unidos. Las tasas de desempleo aumentaron a casi el 20 por ciento en abril de 2020, la tasa de desempleo más alta desde la Gran Depresión. Para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia, el Congreso aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES) a fines de marzo de 2020. En la Ley CARES se incluyeron dos expansiones importantes a los programas de transferencia de ingresos: reembolsos de recuperación, un pago único pago en efectivo a una gran parte de la población de EE. UU., y expansiones a los beneficios de desempleo … Las tasas de desempleo son particularmente altas para los trabajadores hispanos y negros, lo que sugiere que el fin del apoyo a los ingresos de la Ley CARES después de julio de 2020 puede exacerbar las diferencias raciales y étnicas en la pobreza”.

Muchos estadounidenses esperan un segundo cheque de estímulo por COVID-19 para ayudarlos a superar la pandemia continua. Sin embargo, hay un gran obstáculo entre ellos y otro cheque: el Senado controlado por los republicanos.

Los demócratas ya aprobaron el proyecto de ley para otro cheque, llamado la Ley HEROES, pero el plan debe pasar por el Senado. Sin embargo, ha habido indicios de algunos de los principales republicanos y del presidente Donald Trump de que podría ocurrir una segunda ronda de cheques, aunque la forma en que se haría no está clara.

Según CNBC, la segunda ronda de cheques de estímulo podría llegar a las familias hasta $6,000, y también incluiría a personas que quedaron fuera la última vez, como dependientes adultos (muchos de los cuales son estudiantes universitarios). El seguro de desempleo también sería extendido. Sin embargo, ese es el plan demócrata, y es probable que un plan republicano tome una forma diferente.

Esto es lo que el nuevo estudio encontró sobre el efecto de este enfoque gubernamental:

El estudio argumenta que puede ser necesario apoyo adicional a los ingresos ’para reducir la pobreza

El nuevo estudio argumenta que se necesitará “apoyo de ingresos adicional” para mantener baja la pobreza si las altas tasas de empleo no cambian.

“Primero, muchas familias elegibles han luchado para recibir realmente sus beneficios de la Ley CARES”, encontró el estudio.

Como resultado, el efecto de la Ley CARES en las tasas anuales de pobreza probablemente subestima las dificultades inmediatas que muchas familias están experimentando, especialmente aquellas que esperan recibir sus beneficios de la Ley CARES. En segundo lugar, los componentes clave de la Ley CARES están programados para expirar después de julio de 2020, dejando a muchas familias con poco o ningún apoyo de ingresos en la segunda mitad del año. Tercero, muchas familias, como aquellas con inmigrantes indocumentados, quedan explícitamente excluidas de la Ley CARES.

Puede leer el estudio completo aquí. Desglose las tasas de pobreza por demografía y por estado.

El estudio argumenta que “concluimos que si las altas tasas de desempleo persisten más allá de julio de 2020, se necesitará un apoyo de ingresos adicional para evitar aumentos posteriores en la inestabilidad económica y las dificultades”.

Según el estudio, “… La Ley CARES realmente contribuiría a una reducción de las tasas anuales de pobreza, aunque más de 36 millones de personas seguirían viviendo en la pobreza. Sin embargo, este fuerte efecto en las tasas de pobreza se debe principalmente a los altos niveles de transferencias de ingresos concentrados en la primera mitad del año, lo que potencialmente deja a las familias con pocos o ningún beneficio en la segunda mitad del año”.

El estudio subraya la importancia de los cheques de estímulo para diversas poblaciones. Para las personas blancas, afroamericanas e hispanas, la crisis contribuye a tasas más altas de pobreza pre-CARES (10.9 por ciento y 25.3 por ciento, respectivamente), pero con potencial para volver a niveles cercanos a la precrisis después de las transferencias de la Ley CARES. Sin embargo, en todos los escenarios, las personas afroamericanas e hispanas tienen más del doble de probabilidades que las personas blancas de experimentar la pobreza.

Proyectamos que las tasas de pobreza se mantendrán en torno a 20.2 para las personas afroamericanas, 20.3 por ciento para las personas hispanas y alrededor del 14.5 por ciento para las personas asiáticas, incluso después de tener en cuenta la Ley CARES. El menor efecto de reducción de la pobreza para las personas hispanas se debe en parte a la exclusión de inmigrantes indocumentados de la Ley CARES. Esto también puede aplicarse a muchas personas asiáticas.

El estudio documentó estas debilidades en el enfoque de la Ley CARES:

La Ley CARES excluye explícitamente a muchas personas de recibir transferencias de ingresos: aproximadamente 30 millones de personas elegibles según los ingresos de los Reembolsos de Recuperación (cheques de estímulo) y aquellos sin autorización de trabajo de las expansiones de beneficios de desempleo.

• El efecto de la Ley CARES en la pobreza anual subestima las dificultades para inmediatas que muchas familias están experimentando, especialmente aquellas que esperan recibir los beneficios de la Ley CARES.

• Además, los beneficios de la Ley CARES se concentran en la primera mitad de 2020, dejando a muchas familias con poco o ningún apoyo de ingresos después de julio de 2020 a menos que racionen sus beneficios desde la primera parte del año.

• Si la crisis y sus efectos en el mercado laboral se prolongan, la provisión regular de apoyo a los ingresos para las familias de bajos ingresos probablemente será necesaria durante la crisis para evitar futuros aumentos en la pobreza y/o dificultades materiales.

El presidente Trump dice que habrá otro paquete de estímulo y será “muy generoso”

Comencemos por la cúpula alta. El presidente Donald Trump dijo a los medios que apoya un segundo paquete de estímulo para el pueblo estadounidense.

Trump dijo recientemente: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”. Al preguntársele si habría un segundo cheque, Trump también dijo: “Habrá, habrá” y dijo que sería “muy dramático, muy bueno”.

El Washington Post reportó: “El presidente Trump ha dicho a corresponsales que apoya en gran medida enviar a los estadounidenses otra ronda de cheques de estímulo, expresando la creencia de que los pagos impulsarán la economía y ayudarán a sus posibilidades de reelección en noviembre”.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha sido cauteloso con la idea de otro paquete de estímulo. “Se podría anticipar la decisión que se tomará sobre si avanzar en aproximadamente un mes”, dijo McConnell a principios de junio. “Y estará estrechamente diseñado, diseñado para ayudarnos donde estemos dentro de un mes, no donde estuvimos hace tres meses”.

McConnell indicó que un segundo paquete “llegará pronto” y dijo que priorizará la inversión en “generaciones futuras”, pero no explicó exactamente lo que eso significaba. Ha defendido la protección de responsabilidad de COVID-19 para universidades y corporaciones, según Forbes.

Es probable que el paquete no tome la forma exacta de la Ley HÉROES de la Casa Democrática, que McConnell declaró “muerto al nacer” en mayo. “Lo que has visto en la Cámara [de] Nancy no es algo diseñado para lidiar con la realidad, sino diseñado para lidiar con las aspiraciones. Este no es un momento para una legislación aspiracional, es un momento para una respuesta práctica a la pandemia de coronavirus ”, dijo McConnell en ese momento.

Algunos de los principales republicanos también han abogado por los bonos de regreso al trabajo

Al menos un alto republicano ha propuesto que la segunda ronda de estímulos por COVID-19 se dé en forma de bonos de “regreso al trabajo”.

En mayo, el senador Rob Portman, demócrata de Ohio, planteó esa idea en lugar de extender los cheques federales de seguro de desempleo de $600 por semana.

Le dijo a CNBC que estaba “hablando con republicanos y demócratas sobre” darles a las personas bonos por “volver al trabajo”.

“¿Por qué no proporcionar un bono a la gente para que diga: ‘Si vuelvo a trabajar, puedo llevar parte de este seguro de desempleo?”. Si toma $450, por ejemplo, por semana, recuerde que esto es por semana, que significaría que en cada estado para los trabajadores con [salario mínimo] sería más ventajoso volver al trabajo que permanecer en el seguro de desempleo ”, dijo a CNBC en ese momento. “Si das un buen bono de $450 a los trabajadores, ellos obtendrán su salario más esto”.

Según The Hill, un destacado congresista republicano presentó un plan similar para un “bono de regreso al trabajo”. Según The Hill, la idea es “ganar tracción entre los republicanos”.

El representante Kevin Brady, republicano de Texas, presentó una propuesta para dar a las personas que regresan a trabajar después de recibir beneficios de desempleo de hasta $1,200.

“A través de un Bono por Retorno al Trabajo, que permitiría a los trabajadores mantener hasta dos semanas de beneficios de desempleo si aceptan una oferta de trabajo, podemos asegurarnos de que estas pérdidas temporales de trabajo no se conviertan en permanentes”, dijo Brady en un comunicado. Ambos planes exigen que los cheques terminen el 31 de julio.

