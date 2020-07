Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué pasó el 2 de Julio? [ACTUALIZADO]

Si usted es uno de los millones de americanos que espera un segundo cheque de estímulo por la actual crisis de COVID-19, la fecha del 2 de Julio es clave.

El portal The Motley Fool reportó recientemente que el 2 de Julio sale a la luz pública un importante informe que indica a los legisladores si es necesario y vital ese segundo cheque de estímulo que tantos añoran y necesitan. La Oficina de Estadísticas Laborales efectivamente publicó el informe de empleo de junio como veremos aquí más adelante.

Como reporta La Opinión el informe se llegó un día antes de la fecha oficial porque el día feriado del sábado 4 de julio se pasará para el viernes 3 de julio, por lo que nadie trabajará este viernes.

La Fecha Clave: 2 de Julio

El informe del 2 de julio muestra cómo ha evolucionado el mercado laboral en todo el país y si han habido repuntes o mejoras en materia de desempleo. Este informe da seguimiento al de mayo, que reportó un descenso en la tasa de desempleo por la pandemia.

Una cuestión que preocupa a muchos es que si se mejora la tasa de empleos los economistas previenen la imposibilidad de otra ronda de cheques. En mayo predijeron que habría más personas sin trabajo en pero pasó todo lo contrario. A pesar de las predicciones de que se perderían 8 millones de empleos, la tasa de desempleo en ese mes disminuyó del 14.7% al 13.3% registrando una pequeña mejoría en la situación laboral. Como veremos aquí Junio fue aún mejor.

Por este hecho muchos políticos no ven tan evidente la necesidad de un segundo cheque de estímulo. Hay muchos legisladores que piensan que NO ES NECESARIO dar más apoyos económicos directos.

RESULTADOS del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)

Tal y como estaba previsto, se dió a conocer el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)

Las esperadas cifras del BLS, definitivas para someter a consideración la posibilidad de un segundo pago de cheques de estímulo coincidieron con las correspondientes a las solicitudes iniciales de seguro de desempleo que para la semana del 27 de junio sumaron 1.42 millones.

Según el informe, la economía de EEUU recuperó 4.8 millones de empleos en junio, es el segundo mes consecutivo en el que millones de personas lograron regresar a sus trabajos después de los despidos masivos que se registraron desde las primeras semanas de Marzo por la crisis del coronavirus.

Como reporta La Opinión, casi la mitad de estos empleos provienen del sector que engloba la actividad de bares, restaurantes, casinos, hoteles y parques de entretenimiento.

De esta manera la tasa de desempleo queda en el 11.1%, 2.2 puntos porcentuales por debajo de mayo, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Antes de que explotara la crisis en EEUU, en febrero el desempleo afectaba tan solo al 3.3% de la población pero entre marzo y abril se perdieron 22.2 millones de puestos de trabajo que ahora poco a poco empiezan a retomarse como reporta Infobae.

En el caso de los latinos, el desempleo afecta al 14.5% aunque este porcentaje no contempla la situación de los inmigrantes indocumentados. El mes pasado esta tasa era del 17.6% pero se mantiene en el 15.3% en el caso de las mujeres latinas que han experimentado un desempleo mucho mayor durante la pandemia.

Trump celebra la noticia

El presidente, Donald Trump, intervino ante la prensa poco después de conocerse estas nuevas cifras para dedicar a la recuperación desde lo más profundo de la crisis adjetivos como “grandes cifras”, “histórico”, “increíbles números”, “extremadamente buenas cifras”.

Aunque la economía está oficialmente en recesión, el presidente dijo que “se está recuperando con fuerza” del “virus de China”. “Podían haberlo parado, ellos lo saben”, dijo.

El presidente no aceptó preguntas tras hacer referencia a la mejora de una histórica contracción en el empleo debido a esta pandemia que está muy lejos de remitir en EEUU. Ayer miércoles fue el día que más casos nuevos se registraron en el país, unos 52,789 según las tabulaciones de The New York Times.

Ese record es un problema a la hora de dejarse llevar por el optimismo en lo tocante a una recuperación económica que depende de la mejora de la salud.

¿Qué opina el Presidente Trump sobre una segunda ronda de cheques?

Los planes para una segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19 están en proceso, según el presidente Donald Trump.

En una entrevista con el corresponsal de Washington Joe St. George el lunes 22 de junio, se le preguntó a Trump si el pueblo estadounidense podía esperar otra ronda de pagos de estímulo. Trump respondió con una confirmación inequívoca y luego agregó: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”.

Dijo que la propuesta probablemente sería bipartidista y que se anunciaría en las próximas semanas. Cuando se le preguntó cuánto dinero recibiría la gente en su segundo pago de estímulo, Trump dijo: “Ya lo descubrirán”.

En este VIDEO el presidente Trump se compromete claramente a un segundo cheque de estímulo y dice que los detalles se anunciarán en las próximas semanas. “El presidente no me dijo cuánto cheque recibirán los estadounidenses”, dijo el periodista St. George:

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au — Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020

– Joe St. George (@JoeStGeorge) 22 de junio de 2020

Beautiful morning in the Rose Garden at the White House. President Trump has granted a few interviews this morning. We are one. I will post videos of our exchange later today. pic.twitter.com/lHfiXiKu3z — Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020

En todo caso durante esta entrevista Trump ofreció la información más concreta que ha proporcionado hasta ahora sobre si los estadounidenses pueden esperar o no otra ronda de pagos de estímulo. St. George le dijo a Trump: “Tengo muchos televidentes en Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan que todavía están afectados económicamente, señor. Ya gastaron todo su primer cheque de estímulo. ¿Les va a otorgar un segundo cheque de estímulo?

“Sí, lo haremos, lo haremos”, respondió Trump y dijo que este paquete se anunciará como un impulso bipartidista “en las próximas dos semanas, probablemente”.

Asi lo reitera también este informe de Univisión Noticias:

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus.

¿Qué puede esperarse después del 2 de Julio?

Una vez se conozca el informe, el hecho de que el número de empleo pueda haberse recuperado no es suficiente para decidir NO emitir un segundo cheque.

El diario La Opinión verifica que la Oficina de Estadísticas Laborales dijo que las cifras de desempleo podrían haber sido y ser más altas debido a problemas con la forma en la que se recopilaron los datos, ya que podrían no haber tomado en cuenta a los trabajadores que fueron dados de baja de sus empleos de manera temporal.

Por eso, si en el informe que se dará a conocer este 2 de julio quedará un poco más claro cuántas personas están realmente sin trabajo, los legisladores podrían estar más abiertos a dar más ayuda directa durante la crisis.

Sin embargo, si el informe indica que los números mejoraron y que la tasa de desempleo disminuyó, se tomará como una señal de que ya hay una recuperación económica. Si ocurre podría haber menos posibilidades de que se apruebe un segundo cheque de estímulo.

El receso del 4 de julio

Como señala Mooresville Tribune, también se avecina un feriado del 4 de julio, lo que significa un receso de dos semanas para el Senado. El medio de comunicación escribe que los legisladores probablemente tomarán su decisión sobre un segundo cheque de estímulo después del receso del 4 de julio pero antes del 8 de agosto.

Añaden: “Una vez que regresen a Washington [después del receso del 4 de julio], hay un período de tiempo limitado para actuar ya que el Senado volverá a receso el 8 de agosto y no regresará hasta mediados de septiembre. Para ese momento, con las elecciones dentro de dos meses, el Senado puede estar en otras prioridades, y la economía puede estar en alza …”.

La conclusión es que si no se llega a un consenso sobre otro paquete de estímulo, y específicamente sobre la emisión de otra ronda de cheques para el 8 de agosto, los estadounidenses NO deberían contar con recibir más dinero.

8 de Agosto: Fecha VITAL

¿Por qué es importante la fecha del 8 de agosto?. Como señala AS.com, el 8 de agosto es el último día antes de que el Senado tome su receso de un mes hasta el 8 de septiembre.

Luego de analizar todos los informes de la economía que serán revelados este 2 de Julio, el Senado debe considerarlos todos para llegar a un acuerdo sobre un segundo paquete de estímulo antes del 8 de agosto, o la discusión sobre un segundo pago será retrasarse hasta al menos septiembre.

En palabras de The Motley Fool, “si no se ha aprobado un proyecto de ley para enviar más dinero de estímulo antes del [8 de agosto], hay muchas posibilidades de que nunca lo haga”.

Estaremos actualizando este informe con más fechas vitales en esta cuestión de los cheques de estímulo y su posible segunda ronda.