Hermano de Robert Fuller, hombre encontrado colgando de un árbol, muere en un enfrentamiento con policía

El medio hermano de Robert Fuller, el hombre negro de 24 años encontrado la semana pasada colgando de un árbol en la ciudad de Palmdale, California, murió en un tiroteo con la policía el miércoles.

El abogado de la familia de Fuller confirmó temprano el jueves por la mañana que Terron Jammal Boone fue asesinado por oficiales del alguacil de Los Ángeles en el condado de Kern.

The half-brother of Robert Fuller, the 24-year-old black man who was found hanging in the city of Palmdale last week, was killed in a deputy-involved shooting on Wednesday, Fuller’s family attorney Jamon Hicks confirmed https://t.co/TRvsdknCm2 — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 18, 2020

“Esta tarde tuve que notificar a las hermanas de Robert Fuller que su hermano Terron Jammal Boone fue asesinado por oficiales del alguacil del condado de Los Ángeles en el condado de Kern”, escribió el abogado Jamon Hicks en una declaración a Heavyn(página hermana de Ahora Mismo).



“En este momento, hasta que recibamos toda la información, la familia y su equipo legal no tienen más comentarios sobre este incidente. La familia solicita respetuosamente que se respete su privacidad. Nuestras oraciones permanecen con la familia Fuller”.

Esto es lo que necesita saber:

La policía perseguía a Boone como sospechoso de secuestro y asalto; Se dice que Fuller abrió fuego primero

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:30 PM en Rosamond durante una investigación de secuestro y asalto, según un comunicado de El Departamento del Alguacil de Los Ángeles. Los detectives dijeron que estaban buscando a un sospechoso, más tarde identificado como Boone, que se cree que está involucrado en secuestro, asaltos conyugal y asalto con un arma mortal, según CBSN Los Ángeles.

La declaración dice que los detectives divisaron a un hombre que creían ser el sospechoso y lo siguieron antes de intentar una parada de tráfico. Dentro del vehículo Jeep también se encontraban una mujer y un niño de 7 años.

La policía dijo que el sospechoso abrió la puerta delantera del pasajero y comenzó a “dispararles múltiples veces con una pistola de mano”. Los oficiales devolvieron el fuego y “el sospechoso fue impactado varias veces en el torso superior. El sospechoso fue declarado muerto en la escena”.

La conductora fue impactada y tratada en un hospital local, mientras que el niño pequeño y la policía resultaron ilesos, según el comunicado.

Aunque los oficiales no han hecho público el nombre del sospechoso asesinado, las autoridades habían acusado a Boone a principios de esta semana de falso encarcelamiento, asalto y otros crímenes, según los registros judiciales obtenidos por Los Angeles Times.

La policía dijo al Times que “ninguno de los detectives ni sus vehículos estaban equipados con cámaras, pero los investigadores están trabajando para recuperar imágenes de … sistemas de video domésticos en la zona.”

La plataforma de noticias local el Rosamond Community Watchdog publicó un video de vigilancia del incidente que muestra a los vehículos detrás de un SUV hacia el estacionamiento del complejo de viviendas.

Gritos de “Manos arriba!” se escuchan repetidamente, seguidos por disparos.

On FB Rosamond Community Watchdog detailing death of suspect at hands on LA Crime Unit. 24 shots ring out on this video. #Rosamond #95360 #LawEnforcement pic.twitter.com/4JARuLM1sd — William Gregory (@Wiliam_Gregory) June 18, 2020

El departamento del Alguacil publicó en Facebook que la investigación está en curso y “no hay información adicional disponible en este momento”.

El departamento también declaró que se están llevando a cabo múltiples investigaciones independientes.

“Cada vez que ocurre un tiroteo de la denuncia que involucra a los oficiales del alguacil del condado de Los Ángeles, y una persona es impactada por disparos, varias investigaciones independientes comienzan inmediatamente en la escena”, según el post en Facebook.

Un portavoz del departamento le dijo a Heavy que más información en torno al incidente se publicará en línea una vez que el informe del forense esté completo.

La muerte de Fuller está siendo investigada por la Oficina del Fiscal General de California

El asesinato viene tras la muerte de Fuller el 10 de junio, lo que generó atención nacional sobre cómo el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles manejó inicialmente la situación.

Robert Fuller was found dead June 10, 2020, hanging from a tree outside City Hall Palmdale. Sign this petition to demand for a thorough and proper investigation #JusticeforRobertFuller https://t.co/czUqCrmE8m — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 12, 2020



Fuller fue encontrado colgando de un árbol cerca del Ayuntamiento de Palmdale. Aunque el forense del condado inicialmente llamó a su muerte un suicidio, dio marcha atrás después de que cientos de personas tomaran las calles exigiendo una investigación completa.

Right now at the tree where #RobertFuller was found hung pic.twitter.com/uUAfUpcCJR — Nicole Dome (@emodelocin) June 12, 2020

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles anunció el lunes que la causa de muerte de Fuller ha sido aplazada a la espera de una nueva investigación de la oficina del Fiscal General, Xavier Becerra.

Becerra tratará de determinar si se trata de algún crimen.

