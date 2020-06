¿Quién era Robert Fuller? Policía de California investiga muerte de hombre negro encontrado colgando de un árbol

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles está investigando la muerte de Robert Fuller, un hombre afroamericano de 24 años que fue encontrado colgando de un árbol a principios de esta semana en Palmdale, California.

Alrededor de las 3:30 AM del miércoles, una persona que conducía por el área notó el cuerpo de Fuller colgando de un árbol cerca de la alcaldía de Palmdale, según un comunicado de prensa del departamento del sheriff.

Representantes de la Oficina de Homicidios del Sheriff del Condado de Los Ángeles y de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles respondieron a la escena y anunciaron su muerte.

A través de un comunicado el viernes, los oficiales dijeron que mientras la oficina de homicidios lleva a cabo una investigación, parece que Fuller murió por suicidio.

Una autopsia completa está prevista en un futuro inmediato.

“Los investigadores han estado en contacto con la familia del Sr. Fuller y continúan su investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Fuller”, escribieron los funcionarios.

La hermana de Fuller, Diamond Alexander, imploró por Facebook a cualquier persona con información adicional “por favor, presentarse” ante las autoridades.

“Mi hermanito murió aquí solo”, escribió. “Esto […] duele, por favor manténganos en sus oraciones”.

Alexander creó una página de Go Fund Me para ayudar a pagar el funeral de su hermano.

Hasta el momento, más de 5,000 personas han donado aproximadamente $120,000.

“Las palabras no pueden describir cómo se siente mi familia”, escribió Alexander. “Crecimos allí en Antelope Valley, tenemos tantos amigos, familiares que amaban a Robert. Por favor, ayudanos con lo que puedas. Los apreciamos mucho a todos. Gracias por estar con nosotros durante este difícil momento”.

Miembros de la comunidad desafiaron a los funcionarios de la ciudad en una conferencia de prensa el viernes, cuestionando por qué se apresuraron en dictaminar la muerte de Fuller un suicidio— previamente los oficiales habían afirmado que su muerte marcaba la 15a supuesta muerte por suicidio de la ciudad este año.

El alcalde de Palmdale, Steve Hofbauer, reconoció que “deberíamos haberlo dicho mejor” al aludir al suicidio, usando la palabra “presuntamente” en su lugar.



Cuando los residentes preguntaron si había alguna cámara de parque en el área que pudiese haber documentado el fatídico incidente, la ciudad dijo que no había ninguna.

Una petición en línea que pide una investigación “completa” y “transparente” también está ganando impulso.

Más de 53,000 personas han firmado la petición de Change.org, incluyendo celebridades como Kim Kardashian.

Robert Fuller was found dead June 10, 2020, hanging from a tree outside City Hall Palmdale. Sign this petition to demand for a thorough and proper investigation #JusticeforRobertFuller https://t.co/czUqCrmE8m

Los funcionarios de Palmdale reconocieron la preocupación del público en una declaración actualizada el viernes, diciendo que se encontraban en la misma página.

“Todos estamos de luto por la pérdida de este joven y nuestros corazones están con su familia y amigos durante este difícil momento”, dijo el alcalde en Facebook. “También entendemos el llamado de la comunidad para una investigación completa sobre esta muerte, y estamos pidiendo lo mismo”.

“Cooperaremos plenamente con el Departamento del Sheriff, las Oficinas del Forense del Condado de Los Ángeles y todas y cada una de las agencias de investigación que investigan el asunto”, continuó. “Estamos esperando todos los detalles disponibles que rodean esta tragedia. Además, estamos trabajando con líderes comunitarios locales para aumentar el diálogo sobre cómo podemos trabajar mejor juntos y construir una comunidad más segura e inclusiva”.

El sheriff del condado Alex Villanueva está programado para liderar un ayuntamiento virtual el 15 de junio a las 2 PM para abordar “las preocupaciones de la comunidad”.

We hope you will join us on Mon, June 15, 2020 from 2-4 P.M. for a virtual town hall meeting for #Lancaster/#Palmdale residents, hosted by @LACoSheriff, @LANLASD Capt and @PalmdaleSheriff Capt.

To register for this FREE event, visit: https://t.co/wyQakp1v2z

More details below- pic.twitter.com/6wi8OHWf1i

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) June 12, 2020