Crecen preocupaciones tras hallazgo del cuerpo de otro hombre negro colgando de un árbol en California

Malcolm Harsh es un hombre negro cuyo cuerpo fue encontrado colgando de un árbol en Victorville, California. Sus familiares exigen una investigación sobre su muerte.

Algunos trazan paralelos entre la muerte de Harsch y la de un segundo hombre negro, Robert Fuller, de 24 años, que también fue encontrado colgado de un árbol en el mismo estado, según BET.

Las autoridades dicen que creen que la muerte de Fuller fue un suicidio y no sospechan un acto delictivo en la muerte de Harsch, pero algunos no están convencidos. El Departamento del Aguacil del Condado de Los Ángeles anunció el 12 de junio que los investigadores de homicidios todavía están investigando la muerte de Fuller, aunque creen que se suicidó. Detalles de la causa y manera de muerte de Harsch aún no se han hecho publicos.



Los cuerpos de Harsch y Fuller fueron encontrados a unas 50 millas de distancia. Fuller fue encontrado colgado en Palmdale, California, un suburbio de Los Ángeles, el 12 de junio. Harsch fue encontrado muerto en Victorville el 31 de mayo. Tenía 38 años.

Sue Jones, el oficial de información pública de la ciudad de Victorville, dijo a The New York Times: “Lamentamos la perdida que ha sufrido la familia de Malcolm y extendemos nuestras más profundas condolencias. La vida de Malcolm Harsch importaba”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Harsch fue encontrado colgado de un árbol cerca de la biblioteca de Victorville

Según The Los Angeles Times, el cuerpo de Harsch “fue encontrado colgado de un árbol cerca de la Biblioteca de la Ciudad de Victorville”, pero el Departamento del Aguacil del Condado de San Bernardino dijo que “no sospechaba de un acto delictivo en su muerte”. ABC7 informó que el cuerpo de Harsch fue encontrado “cerca de un campamento para desamparados.

Heavy (página hermana de Ahora Mismo) se ha puesto en contacto con el departamento del aguacil para obtener comentarios.

The Victor Valley News informó que el 31 de mayo de 2020, alrededor de las 7 AM, el Departamento de Bomberos de Victorville City “fue despachado a la biblioteca de la ciudad de Victorville en el 15011 Circle Drive, donde descubrieron el cuerpo de Malcolm Harsch, de 38 años, cerca”.

Según el sitio de noticias, el 13 de junio, el departamento del aguacil dijo que la investigación seguía activa, pero no se sospechaba de un acto delictivo. “No había indicios en la escena que sugiriera un crimen; sin embargo, la causa y la manera de muerte aún quedan pendientes”, dijo la portavoz del sheriff, Jodi Miller, a Victor Valley News, que agregó que el cuerpo de Harsch fue “encontrado colgado en un árbol en Victorville”.

El New York Times informó que el Departamento de Bomberos de Victorville “encontró a transeúntes practicandole RCP al Sr. Harsch cuando llegaron a la escena” e intento resucitarlo pero no lo lograron.

2. Una petición Change.org exige una “investigación completa y exhaustiva sobre la muerte de Malcolm”

Una petición en Change.org que pide una investigación más amplia sobre la muerte de Harsch ha recogido más de 19,000 firmas.

La petición empieza: “Malcolm Harsch fue un hombre negro de 38 años encontrado colgado de un árbol en Victorville, California, cerca de la Biblioteca de la Ciudad de Victorville el 31 de mayo de 2020 alrededor de las 7 de la noche. Su muerte está recibiendo de muy poca a ninguna cobertura por las noticias locales, el artículo sobre su muerte fue publicado 2 semanas más tarde, el 13 de junio, y el Departamento del Aguacil del Condado de San Bernardino dijo que no sospechaba de un crimen”.

Continúa:

Durante un tiempo tan intenso como el movimiento de Black Lives Matter, hay razones para creer que la muerte de Malcolm fue un linchamiento. Su familia ha dicho en un comunicado que la ‘causa de muerte no ha sido dada a conocer a la familia todavía, pero nos preocupa que su muerte sea etiquetada como un suicidio, ya que esto fue lo que se nos comunicó al confirmar su muerte en la mañana del 1 de junio. En medio de la tensión racial actual y después de la protesta la noche antes de que su cuerpo fuera descubierto, nos preocupamos al enterarnos de su muerte particularmente de cómo su cuerpo fue descubierto. ¡Es un hombre afroamericano cuyo cuerpo fue encontrado colgado de un árbol! El oficial que llamó para confirmar su muerte hizo preguntas sobre el consumo de drogas o alcohol, hizo una declaración sobre cómo el coronavirus le ha ‘pegado a la gente muy fuerte’ y dijo que utilizó un cable USB para ahorcarse’. Además, a pesar de que la investigación está activa, la declaración del departamento del aguacil afirmando que no hay sospecha de crimen, no parece plausible, como la familia ha declarado: “Como la mayoría de nosotros estamos en Ohio, no pudimos ir físicamente al lugar donde fue encontrado muerto, pero sí hablamos con algunas personas que estaban presente al momento del descubrimiento. Nos dijeron que su cuerpo de 6 pies y 3 pulgadas ni siquiera estaba colgando del árbol. Había sangre en su camisa, pero no parecía haber ninguna implicación física en la escena para sugerir que había una lucha o cualquier herida abierta visible en ese momento. Su cuerpo permaneció durante 12 días en el forense del condado de San Bernardino antes de que se realizara una autopsia. Entendemos que Victorville es una ciudad pequeña y se nos ha recordado regularmente que San Bernardino está muy ocupado (como si no fuéramos lo suficientemente pacientes para las respuestas necesarias), pero sentimos que la muerte de nuestro hermano será etiquetada como un suicidio para evitar la atencion de los medios de comunicacion. Malcolm tuvo conversaciones muy recientes con sus hijos sobre querer ir a verlos pronto. Nadie que realmente lo conocía le pareció deprimido. Todos los que conocieron a nuestro hermano se sorprendieron al oír que supuestamente se ahorcó y no creen que sea verdad, así como las personas que estaban allí cuando su cuerpo fue descubierto. La explicación del suicidio no parece plausible.

La petición concluye: “Exigimos al Departamento del Aguacil del Condado de San Bernardino, y a las ciudades de Victorville y San Bernardino que lleven a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre la muerte de Malcom. Exigimos que se haga justicia para Malcolm y sus seres queridos”.

3. La familia de Harsch dice que Harsch no parecía deprimido y que el suicidio no tendría sentido

La familia de Harsch dio una declaración a Victor Valley News.

“Nuestro hermano Malcolm Harsch murió el 31 de mayo. Su causa de muerte aún no ha sido dada a conocer a la familia, pero nos preocupa que su muerte sea etiquetada como un suicidio, ya que esto fue lo que se nos comunicó al confirmar su muerte en la mañana del 1 de junio”, dijo la familia.

La declaración de la familia continuó: “Nos dijeron que su cuerpo de 6 pies y 3 pulgadas ni siquiera estaba colgando del árbol. Había sangre en su camisa, pero no parecía haber ninguna implicación física en la escena para sugerir que había una lucha o cualquier herida abierta visible en ese momento. Su cuerpo permaneció durante 12 días en el forense del condado de San Bernardino antes de que se realizara una autopsia…Malcolm tuvo conversaciones muy recientes con sus hijos sobre querer ir a verlos pronto. Nadie que realmente lo conocía le pareció deprimido

Puedes leer la declaración completa aquí en el sitio web de Victor Valley News.

Un pariente escribió una larga publicación en Facebook. Lee:

¡Comparte esto! ¡Mi papá, mis hermanas, yo y todos los que lo aman necesitan respuestas y justicia! Malcolm Harsch 38 fue encontrado muerto, colgando de un árbol en Victorville, California el 31 de mayo de 2020. El departamento de policía de Victorville ha estado tratando de reportar su muerte como un suicidio a la familia. Un detective de su departamento llamó y declaró que “no se sospechaba ningún crimen” incluso antes de la autopsia, que no se realizó hasta 12 días después de que su cuerpo fue encontrado! Malcom Harsch media 6 pies y 3 pulgadas de altura y fue encontrado con sangre en su camisa, colgado por un cordón USB, ¡sólo 4 horas después de que un oficial de policía de Victorville lo detuviera! ¡ESTO NO FUE UN SUICIDIO! Han habido al menos otros 3 informes de suicidio por ahorcamiento de hombres negros cerca del área de Victorville, CA desde 2012, incluyendo la muerte de Robert Fuller el 10 de junio de 2020 en Palmdale, California, que está a sólo 52 millas de Victorville, CA, donde se encontró el cuerpo colgando de Malcolm Harsch. ¡La familia del señor Harsch está buscando respuestas! ¡Estos ahorcamientos de hombres negros en un perímetro tan estrecho y todos declarados suicidios no pueden ser coincidencia! Se agradece la asistencia de cualquier medio de comunicación, blog o fuente de redes sociales. ¡La vida negra de Malcom Harsch importaba! Por favor, ayúdanos a obtener la justicia que Malcolm se merece.

Harmonie Harsch, la hermana de Harsch, le dijo al New York Times que a la familia no se le dio una causa de muerte y dijo: “Realmente estamos tratando de obtener más respuestas sobre lo que sucedió. Mi hermano era tan amoroso, no sólo con su familia, sino incluso con extraños. Él no era así. Ella escribió en Facebook: “¡La familia del señor Harsch está buscando respuestas! ¡Estos ahorcamientos de hombres negros en un perímetro tan estrecho y todos declarados suicidios no pueden ser coincidencia! Se agradece la asistencia de cualquier medio de comunicación, blog o fuente de redes sociales. ¡La vida negra de Malcom Harsch importaba! Por favor, ayúdanos a obtener la justicia que Malcolm se merece.

4. Harsch era de Ohio y le encantaba crear tatuajes

La familia de Harsch compartió algunos detalles sobre Harsch con el New York Times, diciendo que era de Ohio, se mudó a California hace 14 años y, según su hermana, “amaba hacer tatuajes, era muy artístico”.

Según la página de Facebook de Harsch, escribió: “Soy quien soy” y dijo que vivía en Victorville y era de Cincinnati. Su publicación más reciente fue el 25 de mayo, pero ha sido removido o privatizado. Ese mismo día compartió una foto de chocolates moldeados en herramientas como un posible regalo del Día del Padre. Compartió un gráfico con una frase de la autora Maya Angelou: “Nunca hagas de alguien una prioridad cuando para ellos solo eres una opción”.

El 21 de mayo, escribió: “Salir a mover una bolsa o dos más es el motivo hoy y así sucesivamente… Los pesos pesados pueden caer, pero levántate no puedes dejar que el peso del mundo nos pesen…. Y a mi bebé, ignora mi post de antes sabes mejor que creer que yo haría tal cosa… Te amo.” Ese mismo día, también escribió: “Cómo esperas que te respete cuando no tienes respeto por ti mismo”.

El 22 de marzo, escribió: “Mis disculpas por el post tardío, pero me gustaría desearle al amor de mi vida un feliz 41 cumpleaños ….te amo bebé … estaré allí pronto .” El 1 de marzo, escribió: “Han pasado unos 14 años desde que me mudé de mi casa en Ohio y desde entonces no he visto a una sola persona de mi familia… Hermanos… niños, mi papá y muchos otros hasta ayer cuando mi hermano pequeño…me vino a visitar… Aunque sólo fueron 20-30 minutos de verlo se sintió bien tener un miembro cercano de la familia venir a verme…. Te amo hermanito…. Durante los pocos años que te apostado aquí, hicimos un vínculo como si ninguno de nosotros hubiese salido de Ohio”.

En enero escribió: “A partir de hoy estaré vendiendo tarjetas a $5 o más para el día de San Valentín hechas a mano, así como murales/collages de Kobe Bryant tamaño cartulina de $75, aceptando pedidos especiales, así…avísame consultas serias sólo.

En un post, escribió que tenía una hija y un nieto. En 2019, escribió: “Buen día …. antes de participar en cualquier actividad el día de hoy permítanme tomar un segundo para desearle a mis gemelos Marquees y Taquee un feliz 2o cumpleaños… Papá los ama hasta la luna y más allá de los límites…Feliz cumpleaños mis hombrecitos.”

5. Detectives de Homicidios investigan la muerte de Robert Fuller, pero los oficiales del aguacil dicen que ‘parece’ ser un suicidio

Los Angeles Sheriff's Department Palmdale Station: Justice for Robert Fuller – Sign the Petition! https://t.co/CcbIh5Awhf via @Change — tay (: (@taylorleigh79) June 15, 2020

Según un comunicado de prensa del Departamento del Aguacil del Condado de Los Ángeles, “Detectives de Homicidios de LASD” ahora están investigando la muerte de Robert Fuller.

“El 10 de junio de 2020, aproximadamente a las 3:39 AM, un transeúnte notó a un hombre (más tarde identificado como Robert L. Fuller, de 24 años) colgando de un árbol en la cuadra 38300 de la calle 9th Este, en la ciudad de Palmdale”, afirma el comunicado. “El personal de la estación de bomberos adyacente (la Estación 24) respondió y determinó que la víctima había fallecido”.

Según el comunicado del 12 de junio:

Representantes de la Oficina de Homicidios del Sheriff del Condado de Los Ángeles y de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles respondieron a la escena y anunciaron su muerte.

A través de un comunicado el viernes, los oficiales dijeron que mientras la oficina de homicidios lleva a cabo una investigación, parece que Fuller murió por suicidio.

Una autopsia completa está prevista en un futuro inmediato.

“Los investigadores han estado en contacto con la familia del Sr. Fuller y continúan su investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Fuller”, escribieron los funcionarios.

Cualquier persona con información sobre este incidente “se le insta a llamar a la Oficina de Homicidios del Aguacil al (323) 890-5500”, dice el comunicado.

También hay una petición alegando que la muerte de Fuller fue asesinato.

Aquí está la versión original de Heavy.com.