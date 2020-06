¿Qué es el fenómeno Polvo del Sahara avanzando por el Caribe y cómo puede afectar a pacientes sufriendo por COVID-19?

Una nube de polvo del tamaño de Estados Unidos y Europa se desplaza sobre el Atlántico sobre el mar Caribe y hacia el Golfo de México y los estados circundantes. El evento anual conocido como el polvo del Sahara implica cielos brumosos, posible mala calidad del aire y puestas de sol extra vibrantes en las regiones impactadas. También afecta las condiciones tropicales donde se forman huracanes.

El polvo comenzó a soplar frente a las costas de África alrededor del 13 de junio, según la NASA. Ya para el 18 de junio, la enorme nube de polvo sahariano había recorrido 2,000 millas de su viaje anual de 5,000 millas a través de la atmósfera hacia el Caribe.

El 22 de junio el polvo llegó al Mar Caribe y se espera que esta semana llegue a partes de Estados Unidos y el Golfo de México, según el Weather Channel.

Esto es lo que necesitas saber sobre el polvo del Sahara:

1. El polvo del Sahara llegará a EE.UU. al final de la semana

The #SaharanDust cloud continues its march across the #Atlantic over to the Americas. Here's the #SNPP #OMPS aerosol index for the past 7 days. pic.twitter.com/lDWOlY97B2 — Colin Seftor (@colin_seftor) June 20, 2020

Cada año, pequeñas partículas de polvo son levantadas por vientos que las transportan 5,000 millas al oeste hacia el Caribe y las Américas. El fenómeno ocurre alrededor del mismo tiempo que la temporada de huracanes, desde finales de la primavera hasta principios de otoño. La Capa de Aire Sahara (SAL) consiste de cientos de millones de toneladas de polvo que viajan de 5,000 a 20,000 pies por encima de la superficie de la tierra, según la NASA.

El lugar principal de destino para el polvo es el Caribe. “En efecto, la Cuenca del Caribe puede ser considerado como el sitio ‘receptor’ del polvo del Sahara, según un artículo publicado por la Sociedad Meteorológica Estadounidense.

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) – both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E — Mark Sudduth (@hurricanetrack) June 21, 2020

Pero no se detiene ahí. Severe Weather Europe informa que el penacho de polvo llegará al Golfo de México el jueves y en partes al sur para el fin de semana. Se prevé que Texas y Luisiana obtendrán las mayores concentraciones de polvo.

2. El polvo viajero es beneficioso para la biología del planeta, pero puede causar problemas respiratorios para algunos y podría empeorar la salud de pacientes con coronavirus

Según la NASA, el “polvo sahariano ayuda a formar las playas en el Caribe y fertiliza la tierra en el Amazonas. También puede afectar la calidad del aire en América del Norte y del Sur”.

Se sabe que las partículas finas de polvo causan problemas respiratorios, problemas sinusales, irritación ocular y discapacidad visual debido a la falta de visibilidad. Según Texas Public Radio, es probable que las personas con problemas crónicos como la EPOC, el asma o la enfermedad pulmonar sean más susceptibles a inhalar el polvo.

Dallas ENT informa que el polvo puede incluso exacerbar las alergias para algunos porque la arena extraña puede desencadenar que el sistema inmunitario reaccione igual que durante las alergias en primavera.

El Dr. Anoop Nambiar, un neumólogo de UT Health San Antonio, le dijo a Texas Public Radio en 2018: “Los pacientes que van a ser más susceptibles realmente van a ser niños pequeños — también diría que los adultos mayores — pero aún más, pacientes que tienen problemas crónicos como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad pulmonar intersticial, que también se conoce a veces como fibrosis pulmonar”.

Sin embargo, Nambiar también dijo que no tienes que tener una afección subyacente para que el polvo te haga sentir enfermo o letárgico o cause secreción nasal y congestión.

Nambiar recomienda, si es posible, mantenerse en el interior si el polvo te está afectando. Si necesitas salir, una máscara podría ayudar.

“Permanece en el interior, donde el medio ambiente esté más limpio y mantente hidratado. Descansa lo suficiente, lo que normalmente podría mejorarte. Y si no tienes más remedio que estar afuera, te recomendaría usar una máscara, al menos tener algún tipo de barrera respiratoria para protegerte un poco”, dijo Nambiar.

Otra preocupación es cómo podría este fenómeno afectar a las personas con COVID-19. Según Severe Weather Europe, “las partículas finas de polvo pueden causar complicaciones para las personas que tienen la infección por coronavirus si el polvo se inhala en concentraciones altas. Actualmente no se ha demostrado que la concentración de polvo alcance niveles muy peligrosos, pero las últimas proyecciones han aumentado lentamente la cantidad de polvo pronosticada sobre Estados Unidos”.

3. La tormenta de polvo del Sahara puede obstaculizar el clima tropical y ralentizar la formación de huracanes

Según el Canal del Tiempo, la gigantesca nube de polvo puede debilitar los ciclones tropicales porque su aire seco puede crear corrientes descendentes, o hundimiento del aire, y los fuertes vientos asociados con la SAL “hacen que el ambiente sea hostil para el desarrollo de ciclones tropicales”.

El Weather Channel dice que no se sabe si o qué papel juega el polvo en lo que respecta a los huracanes, pero algunos teorizan que puede tener impactos en la formación de nubes.

Las mismas teorías provienen de los Datos sobre la Tierra de la NASA. El investigador de la NASA, Jason Dunion, dijo:

Creemos que una tormenta de polvo tiene tres componentes principales que pueden reprimir un huracán. Uno, tiene aire súper seco. A los huracanes no les gusta el aire seco en las partes medias de la atmósfera, y eso es exactamente lo que tiene la Capa de Aire del Sahara. Una tormenta de polvo del Sahara también tiene una oleada muy fuerte de aire incrustado en su interior, llamado el jet del este de nivel medio, que puede deshacer una tormenta que está tratando de desarrollarse. A esto le llamamos cizalla vertical del viento. Y entonces la tercera parte es todo este polvo.

Otro científico del Centro de Investigación Langley de la NASA, Syed Ismail, dijo: “Creemos que los aerosoles de polvo pueden afectar las perturbaciones tropicales, a veces incluso eliminar esos disturbios. El polvo inhibe la convección, el proceso de humedad que sube a los niveles más altos de la atmósfera, y luego se precipita como lluvia. Así que estas capas de polvo del Sahara parecen tener una influencia general en el desarrollo de la convección”.

4. Un astronauta en la Estación Espacial Internacional dijo que puede ver la enorme nube desde el espacio

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 21, 2020

La nube es enorme, así que no es de extrañar que los astronautas puedan verla desde la Estación Espacial Internacional.

El coronel astronauta Doug Hurley tuiteó una foto de la nube de polvo desde el espacio, diciendo: “Volamos sobre este penacho de polvo del Sahara hoy en el Atlántico centro-oeste. Increíble la magnitud del área que cubre!”

Cualquier persona con acceso a Internet puede rastrear el movimiento de la nube de la masa marrón de polvo mientras hace su lento viaje hacia el Caribe y EE.UU.

El Instituto Cooperativo de Investigación de la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado, o CIRA, permite ver el penacho en tiempo real mientras se retira de África, sobre el Océano Atlántico hacia el Occidente.

5. El polvo produce vibrantes puestas de sol y amaneceres —Aquí está la razón por la que esto sucede

An African Dust Storm to hit the US?? Sure why not…let's just pile it on to the weirdness of 2020! But hey look at the bright side the #Sunrise #sunsets are spectacular! WOW #duststorm #africanduststorm #SaharanDust #Sahara #crazy pic.twitter.com/ItSvy0lGEa — Cris Winter (@criswinter997) June 22, 2020

Según Newsweek, los rayos del sol se reflejan en las partículas de polvo cuando el sol está bajo. Con el polvo del Sahara siendo color rojo y naranja, la reflexión produce atardeceres y amaneceres intensos y coloridos.

News Station WMC5 lo describe en más detalle aún:

La luz del sol que viaja a la Tierra contiene muchos colores distintos, cada uno con diferentes longitudes de onda. El color con la longitud de onda más corta es el azul, y debido a que es la longitud de onda más corta es absorbida por las moléculas de aire y dispersa en todas las direcciones cuando el sol está directamente por encima o en un ligero ángulo que nos hace ver un cielo azul. A medida que el sol se pone, la luz debe viajar a través de más de la atmósfera, lo que a su vez filtra la luz de longitud más corta, como el azul, verde y púrpura. A medida que filtra las longitudes de onda más cortas, permite que los colores de longitud de onda más largos alcancen el ojo, que son los colores naranja, rosa y rojo.

Cuando el humo y el polvo están presentes en la atmósfera superior, los colores de la puesta de sol se realzan para lucir aún más intensos y oscuros en color. Pequeñas partículas de polvo ayudan a crear más dispersión en la atmósfera superior, lo que ayuda a crear puestas de sol especialmente vibrantes.