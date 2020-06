¿Preocupada por el virus transmitido por mosquitos “EEE”? ¡Entérate cómo evitarlo!

El virus Encefalitis Equina Oriental (EEE) es una enfermedad transmitida por mosquitos infectados y aves en pantanos de madera dura, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles). El virus EEE puede causar la muerte en las personas.

Según los CDC, aproximadamente un tercio (30%) de las personas que se infectan con el virus EEE mueren y los sobrevivientes experimentan problemas neurológicos.

Los mosquitos, considerados “el animal más mortífero del mundo” debido a su tendencia a transmitir enfermedades, con mayor frecuencia transmiten el virus a los seres humanos a través de una picadura.

Una vez que alguien es mordido por un mosquito infectado, la aparición de los síntomas puede tomar tanto cuatro como hasta diez días para aparecer, según Mayo Clinic.



La enfermedad causa fiebres, escalofríos, malestar, artralgia (dolor en las articulaciones) y mialgia (dolor muscular) durante 1-2 semanas y alrededor de siete de cada 10 se recupera, según los CDC . Cuando los síntomas de la enfermedad llegan al sistema nervioso central, como vómitos, diarrea, convulsiones, cambios de comportamiento, somnolencia y coma, el índice de fatalidad de muerte de la EEE aumenta. El resultado es típicamente meningitis, que infecta las membranas en el cerebro y la médula espinal, o encefalitis (infección del cerebro que normalmente también causa hinchazón grave y cambios de comportamiento).

Para quienes la enfermedad es mortal, la muerte generalmente ocurre 2-10 días después de que aparecen los síntomas, aunque incluso aquellos que se recuperan a menudo experimentan efectos duraderos y mueren más tarde. Esos efectos duraderos incluyen deficiencias intelectuales, trastornos de la personalidad, convulsiones, parálisis y disfunción del nervio craneal, según los CDC.

No existe vacuna ni tratamiento antiviral.

