[COVID-19] Florida podría convertirse en próximo epicentro pero el gobernador dice que el estado continuará con reapertura

Los casos de COVID-19 en la Florida han estado aumentando constantemente desde el 2 de junio. En los últimos días, el estado ha batido su propio récord en números de casos diarios, con el mayor número de pruebas positivas alcanzando 3,207 el jueves.

Los médicos del Philadelphia Children’s Hospital Policy Lab escribieron en un blog publicado el 17 de junio, “Florida tiene todos los elementos de convertirse en el próximo gran epicentro… el riesgo allí está en lo peor que se ha visto en nuestras proyecciones. La ciudad de Miami y los condados del sureste de la Florida ahora se unen al área de Tampa/Fort Myers y Orlando para un periodo de alta transmisión que pronosticamos continuará en todo el estado”.

Los escritores del blog también señalan que Texas, Arizona, las Carolinas son otras zonas conflictivas que están presenciando una amplia transmisión en la comunidad.



Según el sitio web del Departamento de la Salud de la Florida, han habido 85,926 casos de COVID-19 en el estado hasta el momento. Según NY Health, Nueva York, la antigua zona de conflicto en Estados Unidos, cuenta actualmente con 208,097 casos. Sin embargo, a medida que los casos de la Florida continúan aumentando a través de junio, los de Nueva York continúan disminuyendo con tan sólo 91 nuevos casos reportados el 16 de junio.

.@GovRonDeSantis has lost control of Florida’s #COVID19 response.

He’s recklessly reopening FL despite the data screaming for caution.

If the Governor is unwilling to make the right decisions, they must be made in our cities, our states, & our homes.https://t.co/YJAby2a7rW

— Nikki Fried (@nikkifried) June 16, 2020