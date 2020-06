[VIDEO]: Imágenes del oficial de la policía de Nueva York David Afanador usando una técnica de detención prohibida

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en ingles) ha publicado imágenes de cámaras corporales del arresto de un hombre negro que quedó inconsciente después de que un oficial de policía lo pusiera en una llave. El estrangulamiento duró segundos y tuvo lugar al mismo tiempo que otros tres oficiales sostenían al hombre y mantenían uno de sus brazos detrás de su espalda.

El arresto ocurrió en Rockaway Beach en Queens, NY y es el último de una serie de incidentes que usa una técnica de fuerza que ha puesto al NYPD bajo escrutinio.

Un video de 29 segundos del incidente publicado en Twitter parecía mostrar al oficial sosteniendo al hombre en una llave durante varios segundos hasta que otro oficial lo toca en el hombro y este lo suelta; en ese momento, el hombre en el suelo parece estar inconsciente.

Según el NYPD, el incidente ocurrió en el Precinto número 100 el domingo 21 de junio. Treinta y cinco minutos de video de la cámara corporal que muestran lo que llevó al hombre a ser inmovilizado por oficiales y lo que sucedió después han sido publicados.

El candidato del Consejo de la Ciudad, Anthony Beckford, ya ha pedido que el oficial del video sea despedido y acusado. Beckford identificó al oficial como David Afanador.

El oficial que puso al hombre en el estrangulamiento ha sido suspendido sin sueldo, según un tuit del comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York, Dermott Shea.

While a full investigation is still underway, there is no question in my mind that this immediate action is necessary.

We are committed to transparency as this process continues.

— Commissioner Shea (@NYPDShea) June 21, 2020