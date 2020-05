Top 5 Últimas Noticias Mayo 11 de 2020

Las muertes por Coronavirus en los Estados Unidos ya sobrepasaron las 80,787 personas. Una cifra preocupante que no parece menguar, así como tampoco el número de casos que van ya en 1,367,638 y dentro de poco podrían alcanzar el millón y medio de personas.

Al alarmante número de casos por Covid-19 se suman las terribles cifras de desempleo. Precisamente por esto el expresidente Barack Obama hizo una dura crítica a la gestión del virus liderada por Trump. En una llamada filtrada con miembros de su antiguo gobierno, Obama dice que el manejo ha sido un “desastre caótico”. Trump respondió por medio de su cuenta de Twitter. Más detalles abajo.

Luego de que un miembro de la Casa Blanca diera positivo con coronavirus, tres de los miembros del equipo de trabajo contra la epidemia entrarán en una cuarentena de 14 días como medida de precaución. El doctor Fauci, de 79 anos, es uno de ellos.

Nuevos hallazgos de la investigación de la Universidad de Hong Kong explican la mayor transmisibilidad de Covid-19. Según los expertos, la cepa es hasta 100 veces más infecciosa que el SARS y los ojos son un punto crítico para que la infección entre al cuerpo.

Aunque la semana pasada Donald Trump invoco la controversial Ley de Producción de Defensa para mantener las plantas abiertas a pesar de haberse convertido en focos de la epidemia, grandes cadenas de supermercados han limitado a sus clientes la cantidad de carne que pueden comprar.

Por último, México se prepara para alcanzar el pico de la epidemia, según las cifras oficiales del gobierno federal hay 20,887 pruebas por Covid-19 pendientes de resultado a los pacientes, de los cuales 254 ya fallecieron. Los hospitales y los crematorios continúan colapsados y las cifras van en aumento.

1. Obama califica gestión de Trump durante Coronavirus como un “caótico desastre”

Las críticas al presidente Trump por su manejo de la pandemia no se detienen, esta vez, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama calificó la gestión del mandatario como “un desastre caótico absoluto”. La dura crítica la realizó en la noche del viernes durante una conversación telefónica con excolaboradores de su gobierno.

“Las próximas elecciones, en todos los niveles, son muy importantes porque no solo nos enfrentaremos a un individuo o un partido político”, afirmó. Quienes no comparten las decisiones de Trump lo acusan de haber minimizado la amenaza y luego contradecir sus decisiones por su prisa de abrir la economía.

Trump no demoró en responder a las críticas y escribió “Compare eso con el desastre de Obama conocido como gripe porcina H1N1. Marcas malas, encuestas malas, ¡no tenía ni idea!”, refiriéndose a la epidemia que entró al país en marzo de 2009. Más en El País.

2. Tres miembros del grupo de trabajo para el coronavirus de Trump en cuarentena

El coronavirus está cada vez más cerca de Trump. Por ahora, tres miembros del Equipo Especial contra Coronavirus de Estados Unidos, permanecerán en cuarentena durante 14 días.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Dr. Robert Redfield director de los Centros para el Control de Enfermedades, permanecerán en cuarentena durante 14 días. Stephen Hahn, el jefe de la Administración de Drogas y Alimentos ya se encuentra en aislamiento voluntario.

La decisión fue tomada luego de que un asistente de la Casa Blanca diera positivo por coronavirus, sin embargo la exposición se califica de “bajo riesgo”. Se espera que los tres miembros del equipo trabajen principalmente desde casa, aunque Fauci planea testificar en persona la próxima semana ante el Senado. Más en La Opinión.

3. Científicos advierten que los ojos son una “ruta importante” para el coronavirus

Una investigación de la Universidad de Hong Kong encontró que la cepa del coronavirus es hasta 100 veces más infecciosa que el SARS en las vías respiratorias superiores y las conjuntivas, es decir, las células que recubren las superficies de los ojos.

“Cultivamos tejidos del tracto respiratorio y los ojos humanos en el laboratorio y los aplicamos para estudiar el SARS-Cov-2, comparándolo con el Sars y el H5N1. Descubrimos que el SARS-Cov-2 es mucho más eficaz para infectar la conjuntiva humana y las vías respiratorias superiores que el Sars, con un nivel de virus entre 80 y 100 veces mayor”, dijo Chan.

El estudio advierte la importancia de no tocarse los ojos y lavarse las manos para evitar la infección. El equipo dirigido por el médico Michael Chan Chi-wai, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong fue uno de los primeros en identificar los puntos de propagación. Más en Infobae.

4. Coronavirus en EE.UU.: Qué hay detrás de la escasez de carne en el país que más proteína animal consume en el mundo

Varias empresas productoras de carne se encuentran en aprietos en medio de la pandemia, como consecuencia, algunos ciudadanos estadounidenses han tenido que acogerse a nuevas medidas que incluso limitan la cantidad de carne que pueden adquirir en los supermercados.

“Yo llevo 20 años en este país y es la primera vez que voy a un mercado y me dicen que no puedo comprar la cantidad de carne que me da la gana. Esto es lo nunca visto.” Fueron las palabras del cubano Manuel González a la BBC Mundo, quien vivió la escasez en Cuba tras el fin de la URSS.

En algunas ciudades del país, el cerdo, res o pollo está subiendo de precio y escaseando como nunca antes. Las principales procesadoras de carne han cerrado algunas de sus plantas, entre ellas Tyson Foods y Smithfield Foods que se convirtieron en focos de Covid-19, dejando a más de 9.000 empleados contagiados y 40 muertos. Más en BBC Mundo.

5. México se asoma al pico de la pandemia con su capital cerca de la saturación

México cerró este fin de semana con un total de 33,460 contagios de Covid-19 en todo el país. La preocupante cifra va en aumento, pues el número de contagios diarios no disminuye. Según el último reporte de la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas se confirmaron 1,938 nuevos contagios.

Se espera que en los próximos días el país alcance el pico de contagios en la curva epidémica, que creció en un 6.1% este fin de semana. No solo los hospitales se encuentran colapsados sino que los familiares de las víctimas mortales deben esperar más de 24 horas para cremar a sus seres queridos.

Sin embargo, una buena noticia es que la mayoría de personas contagiadas ya se han recuperado, actualmente son 8,283 personas que continúan con la enfermedad. Más en Infobae.