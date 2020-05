Cheques de estímulo COVID-19: ¿Habrá pagos mensuales de $2,000?

¿Qué tan probable es que haya otra ronda de cheques de estímulo COVID-19? ¿Podría ser con cheques mensuales y recurrentes de $2,000, como en Canadá?

Algunos estadounidenses podrían sorprenderse al saber que existe un apoyo bipartidista para la idea, pero eso no significa que sucederá pronto.

Hasta ahora, más de 130 millones de estadounidenses han recibido su pago de estímulo, informa el IRS. Sin embargo, millones más todavía están esperando sus pagos o tienen problemas con el portal de depósito directo del IRS.

Además, millones de estadounidenses han dicho que su pago de estímulo no fue suficiente para mantenerlos fuera del agua y que necesitan desesperadamente más dinero para evitar el incumplimiento de sus pagos. Según una reciente Bankrate encuesta, el 31% de los estadounidenses dice que el primer pago de estímulo no fue suficiente para subsistir durante un mes.

Esto es lo que necesita saber:

White House economic adviser Kevin Hassett tells reporters the administration is "studying carefully" whether to provide those who qualify with another round of stimulus checks beyond the one-time, $1,200 direct payments. Says it could be included in a phase 4 deal.

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) April 28, 2020