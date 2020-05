Cheques de estímulo COVID-19: Este truco soluciona ingreso al portal de depósito directo del IRS

Millones de estadounidenses han reportado problemas con el inicio de sesión en el portal “Obtener mi pago” del IRS, pero hay un truco que parece estar funcionando para muchos.

Aquellos que no pueden acceder al portal y reciben una respuesta de “estado de pago no disponible” del IRS pueden encontrar el éxito con esta alternativa.

Si no ha podido iniciar su sesión en el portal y conocer el estado de su pago de estímulo, intente escribir su nombre, dirección y otra información en MAYÚSCULAS. Esto ha ayudado a numerosas personas a iniciar su sesión en el portal del IRS, aunque vale la pena señalar que no han ayudado a todos. Todavía hay muchos informes de personas que no pueden iniciar sesión en el portal, incluso con este truco.

El IRS no ha ofrecido una explicación de por qué algunas personas no han podido iniciar sesión en el portal sin usar mayúsculas.

Esto es lo que necesitas saber:

Sorry to be all "I heard this one weird trick from a friend and it really works" BUT, after weeks of not being able to see our status on the IRS website, we tried typing our address in ALL CAPS and it worked and we were able to finally enter our bank account info.

— Jessica Roy 🦅 (@jessica_roy) April 25, 2020