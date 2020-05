Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cuándo será la segunda ronda de pagos, si es que la hay?

Existe la posibilidad de una segunda ronda de cheques de estímulo por COVID-19 para los estadounidenses en las próximas semanas, pero aún no está garantizado Además, millones de estadounidenses aún no han recibido siquiera su primer cheque de estímulo y pueden tener que esperar varios meses antes de que vean algún pago del gobierno.

Aunque millones de estadounidenses han informado que recibieron sus pagos de estímulo mediante depósito directo en las últimas semanas, muchos han manifestado no haber recibido su pago como se esperaba. En algunos casos, los estadounidenses informaron que ni siquiera podían iniciar una sesión en el portal del IRS, tarea que permite a rastrear el estado de su cheque.

Aquellos que esperan futuras rondas de pagos de estímulo tienen motivos para ser optimistas: La administración Trump está considerando agregar pagos de estímulo en un paquete de estímulo futuro, informa un asesor económico.

Esto es lo que necesita saber:

