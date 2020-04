Cheques de estímulo COVID-19: Cómo usar el portal de depósito directo del IRS?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha lanzado oficialmente su portal de depósito directo, llamado “Obtengo mi pago”, para ayudar a los estadounidenses a recibir sus pagos de estímulo más rápidamente. Los pagos por impacto económico son parte de un paquete de estímulo aprobado por el Congreso para ayudar a los estadounidenses a hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. Las personas establecidas con depósito directo recibirán sus pagos más rápido que aquellos que esperan que se envíen los cheques. Puedes acceder al portal aquí

Además de ofrecer a los estadounidenses la capacidad de establecer un depósito directo para su pago de estímulo, el portal permite a las personas la opción de rastrear

el cronograma de su pago y ver su estado de pago.

Esto es lo que necesita saber:

Portal de depósito directo del IRS: toda la información que deberá proporcionar para obtener su cheque de estímulo más rápido

To help everyone check the status of their Economic Impact Payment, #IRS is launching a tool that will provide the status of a payment, including the date it’s scheduled to be deposited or mailed. https://t.co/dwDsBkf1Xr #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/a8eGJlx7ba — IRS (@IRSnews) April 13, 2020

Ahora que el portal de depósito directo del IRS está abierto, necesitará cierta información para configurar un depósito directo. En particular, necesitará su información bancaria para que el IRS sepa dónde depositar directamente su pago de estímulo.

En general, al configurar el depósito directo, generalmente debe proporcionar el nombre de su banco, los números de ruta y de cuenta de su cuenta bancaria y una cantidad de datos personales, como su dirección postal, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Es posible que deba verificar su identidad de alguna manera adicional, como proporcionar su número de seguro social.

Puede encontrar sus números de ruta y de cuenta en el sitio web de su banco, en su aplicación bancaria o en un cheque en papel. El número de ruta en un cheque en papel son los nueve dígitos en el extremo izquierdo, y el número de cuenta es más largo y está en el medio. El número de la derecha es su número de cheque, y no lo necesitará para configurar el depósito directo en el portal del IRS.

Gran parte de la información que proporciona al IRS es privada, como su número de seguro social o información de cuenta bancaria. Por esa razón, los estadounidenses solo deben proporcionar su información a través del portal de depósito directo del IRS y no a través de sitios de terceros no registrados.

Scammers aren’t taking a COVID-19 break. Be on the lookout for emails, text messages, websites and social media phishing attempts that request money or personal information. To learn more, go to https://t.co/vDM8Y5xCuZ. #COVIDreliefIRS #IRS pic.twitter.com/Xe13BK2Gt6 — IRS (@IRSnews) April 13, 2020

Si no desea o no puede configurar el depósito directo con el IRS, puede cambiar su dirección de correo para reflejar dónde vive actualmente. Es posible que tenga que esperar mucho más para recibir su pago por correo, pero esto al menos asegurará que su cheque de estímulo vaya a la dirección correcta.

El IRS también tiene un portal abierto para “no declarantes”, personas que no presentan impuestos. El IRS dice que puede usar este portal para obtener su pago de estímulo si:

* No presentó una declaración de impuestos federales de 2018 o 2019 porque su ingreso bruto era inferior a $ 12,200 ($ 24,400 para parejas casadas). Esto incluye personas que no tenían ingresos.

* No estaba obligado a presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2018 o 2019 por otros motivos.

También hay personas que no presentan declaraciones que NO necesitan completar información adicional. Las personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad (SSDI) o de supervivencia del Seguro Social, y las personas que reciben beneficios de jubilación o de supervivencia del ferrocarril no necesitan completar ninguna información adicional.

