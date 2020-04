Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quién recibió un pago de depósito directo este fin de semana?

Durante el fin de semana de Pascua, estadounidenses de todo el país informaron haber recibido pagos de estímulo mediante depósito directo. Quiénes?

Muchos otros todavía están esperando que lleguen sus cheques de estímulo por correo, o que el IRS establezca el portal de depósito directo que anuncia hará próximamente.

Entonces, ¿quién fue incluido en la primera ronda de depósitos de estímulo?

El sábado, el IRS confirmó en un tuit que había emitido la primera ronda de pagos de estímulo a un grupo de estadounidenses. El tuit decía: «#IRS depositó hoy los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos”.

As the first Economic Impact Payments start being issued, next week #IRS will launch a tool that provides taxpayers the status of a payment, including the date it’s scheduled to be deposited or mailed. https://t.co/dwDsBkf1Xr #COVIDreliefIRS https://t.co/qxxT9iTudb — IRS (@IRSnews) April 11, 2020

Muchas personas han recurrido a Twitter con capturas de pantalla de sus pagos de estímulo, la mayoría de los cuales dicen «pendientes», probablemente porque fueron depositados durante el fin de semana. La mayoría de esos pagos parecen ser de $1,200, la cantidad máxima que recibe un individuo, y otros son de más de $3,000, presumiblemente para una familia.

Esto es lo que necesita saber sobre quién recibió los pagos de estímulo hasta el momento:

#IRS deposited the first Economic Impact Payments into taxpayers’ bank accounts today. We know many people are anxious to get their payments; we’ll continue issuing them as fast as we can. For #COVIDreliefIRS updates see: https://t.co/hEEWmgHA9V pic.twitter.com/2bSHOTjMAS — IRS (@IRSnews) April 11, 2020

Según el IRS, estos son los grupos de personas que ya han recibido sus pagos de estímulo mediante depósito directo, así como los grupos que pueden esperar sus pagos en los próximos días:

* personas que han presentado declaraciones de impuestos para 2018/2019 y que previamente han autorizado el depósito directo ante el IRS.

Las personas que aún no han presentado sus declaraciones de impuestos, o que no han autorizado el depósito directo ante el IRS, deberán esperar semanas o incluso meses para recibir su cheque de estímulo por correo. Un memorando del IRS ha declarado que los cheques en papel se emitirán a una tasa de 5 millones de cheques por semana.

Just checked my bank account and my stimulus check is pending… pic.twitter.com/WeojggITDI — Tom B (@cryptonym) April 10, 2020

El IRS no ha confirmado cuántos millones de estadounidenses se incluyeron en esta primera ronda de pagos. Mientras tanto, muchas personas han acudido a Twitter para confirmar que recibieron el pago de estímulo esperado de $ 1,200 en un depósito directo a su cuenta bancaria, como se ve en el tweet anterior.

Otros han tuiteado su frustración porque aún no han recibido un pago. Un usuario escribió: «Sigo revisando mi cuenta bancaria para ver si el cheque de estímulo ha llegado y lamentablemente no ha llegado. nuestro gobierno necesita hacer más que este pago único de $1200. ¿Cómo esperan que sobrevivamos con eso si hemos estado sin trabajo durante más de un mes, tal vez más? ”.

Según The Washington Post, un memorando del IRS aclaró cómo enviará los cheques de estímulo a grupos de personas por salario, comenzando con los que obtuvieron menos en su declaración de impuestos más reciente. Aquí está el desglose del informe del IRS, según The Post:

1 de Mayo

Los cheques para personas con ingresos de $ 20,000 o menos deben enviarse por correo.

8 de mayo

Los cheques para personas con ingresos de $ 30,000 o menos deben enviarse por correo.

15 de Mayo

Los cheques para personas con ingresos de $ 40,000 o menos deben enviarse por correo.

Este proceso continuará cada semana con el mismo patrón, enviando cheques de estímulo por correo a través de incrementos de $ 10,000 según ingresos. Con esta estrategia, el IRS está listo para enviar 5 millones de cheques por semana, como informa The Washington Post.

Well, my stimulus check has finally arrived. What to do with it now? Suggestions anyone? 🤔#SundayFunday pic.twitter.com/Ovae9s1KmU — Virtual_Vic (@Virtual_Vic) April 5, 2020

Aquí hay una proyección extendida de esa línea de tiempo, basada en este patrón esperado:

22 de mayo

Los cheques para personas con ingresos de $ 50,000 o menos deben enviarse por correo.

29 de mayo

Los cheques para personas con ingresos de $ 60,000 o menos deben enviarse por correo.

5 de junio

Los cheques para personas con ingresos de $ 70,000 o menos deben enviarse por correo.

