Puede usted rastrear el estado de su cheque de estímulo COVID-19?

La primera ronda de pagos de cheques de estímulo ya está programada para ser entregada en las próximas dos semanas según Larry Kudlow. A partir del 13 de Abril el Tesoro ha conformado que realizará los primeros pagos.

El Director del U.S. National Economic Council dijo a CNBC que aproximadamente 175 millones de americanos esperan recibir sus cheques vía depósito directo hacia mediados de Abril. Pero hay muchos otros que no se han registrado ante el IRS para la opción de depósito directo y tendrán que esperar a que los cheques les lleguen por correo.

Por esta razón muchos se preguntan si existe un mecanismo de ubicación o rastreo de su cheque o alguna manera de ubicar su pago

Por ahora el IRS, (Internal Revenue Service) no tiene una herramienta para rastrear los pagos o verificar el estado del pago. Puede ser posible que el IRS incluya algún tipo de herramienta una vez instale su portal de internet

Esto es lo que debe saber:

Avoid Stimulus Check Scams

▪️Checks will be distributed automatically.

▪️You will not be contacted by telephone or email asking for personal information.

All stimulus check information will be automatically gathered by the IRS from your actual tax return data.

— Sgt. Todd Ringle (@ISPEvansville) April 8, 2020