¿Se puede conservar un cheque de estímulo COVID-19 no esperado?

Algunas personas reciben inesperada e incorrectamente cheques de estímulo por coronavirus, pero ¿pueden conservarse si no se supone que no debían recibirlos? Este punto, no está claro.

El presidente Trump ha dicho que el IRS “recuperará ese dinero”, pero no ha especificado cuándo, cómo o si eso realmente sucederá.

Nicole Kaeding, economista y vicepresidenta de promoción de políticas de la National Taxpayers Union Foundation, ha dicho que las personas no necesitan devolver el dinero si reciben demasiado. Kaesing dijo a MarketWatch: “Una importante disposición de la ley [Ayuda, alivio y seguridad económica de Coronavirus], en lo que se refiere a estos cheques dice que si el IRS le envía demasiado dinero, no necesita devolverlo … Se considera un error administrativo o matemático a nombre del IRS. Y eso es importante porque intentaban expedir esos cheques rápidamente”.

El presidente Trump dice “lo recuperaremos”

A fines de marzo, los legisladores aprobaron la Ley CARES en un intento por aliviar los problemas financieros de los estadounidenses en medio del coronavirus. Incluido en la Ley CARES hay un pago único de estímulo de $1,200 a millones de estadounidenses necesitados.

Más de 85 millones de estadounidenses han recibido esos pagos hasta la fecha, y se espera que se envíen más hasta septiembre. Sin embargo, se han emitido varios pagos a personas que no son elegibles, fallecidas o que no califican remotamente como estadounidenses necesitados.

Quizás esto no sea sorprendente. Como señala el Washington Post: “La urgencia de

obtener fondos para 150 millones de estadounidenses ha resultado en percances de pagos y fallas tecnológicas”.

El 1 de mayo, The Washington Post informó que Elizabeth B., una mujer británica que “pidió que no se usara su apellido por temor a una reacción violenta”, se enteró a mediados de abril de que de alguna manera había recibido un depósito directo del IRS por $1,200.

En una entrevista con el medio, Elizabeth dijo: “Estaba totalmente conmocionada. Nunca por un minuto pensé que había posibilidad de que obtendría este dinero. Soy una extranjera rica que recibe dinero estadounidense. No merezco este dinero. Hay tantas personas en Estados Unidos que lo necesitan. Aprecio que el IRS tuviera que sacar el dinero rápidamente para que no pudieran hacer controles exhaustivos. Pero se siente tan mal tenerlo en mi cuenta”.

Elizabeth trabajó durante dos años en Nueva York como consultora de comunicaciones. Si bien solo trabajó durante unos meses en 2018 antes de regresar a Gran Bretaña, el Washington Post informa que habría superado el límite individual de $99,000 para un pago de estímulo si se hubiera quedado durante todo el año.

Debido a que Elizabeth no pudo comunicarse con nadie en el IRS para devolver el pago, ella personalmente contactó al Washington Post, preocupada de que otros experimentaran el mismo problema. “No puedo ser la única persona no residente que recibe este pago”, dijo.

Durante una conferencia de prensa de abril, el presidente Trump dijo que el IRS “recuperaría” algunos pagos, pero no especificó cuándo, quién o cómo lo harían.

“A veces envías un cheque a alguien equivocado”, dijo Trump el 17 de abril durante una rueda de prensa: “A veces las personas están en la lista, mueren y reciben un cheque. Eso puede pasar… Lo recuperaremos”.

Un número de individuos fallecidos están recibiendo un cheque de estímulo

También se están enviando una serie de controles de estímulo a los fallecidos.

Si una persona presentó impuestos en 2018 o 2019 y ha fallecido desde entonces, es probable que reciba cheques de estímulo.

En un comunicado, Nicole Kaeding, vicepresidenta de promoción de políticas de la National Taxpayers Union Foundation, dijo a Today: “La Seguridad Social tiene un archivo maestro de todas las muertes en los Estados Unidos, pero si el IRS se hubiera tomado el tiempo de hacer una referencia cruzada de esa fecha, habría retrasado los controles de todos durante semanas”.

Cuando habló con The Wall Street Journal, el Secretario del Tesoro Steven Mnuhcin dijo que “los herederos deberían devolver ese dinero”.

Sin embargo, el preparador de impuestos Adam Markowitz y otros expertos en impuestos dijeron a MarketWatch que parece que los sobrevivientes pueden quedarse con el dinero. “No hay nada que el IRS tenga que impida que alguien fallecido reciba este dinero”.

Aunque el presidente Trump dijo que el IRS “recuperará” el dinero que se envió erróneamente, el proyecto de ley de estímulo de la Ley CARES, según MarketWatch, contiene una cláusula de “No recuperación” para los cheques de estímulo enviados a una persona muerta, eso significa que la agencia no puede recuperar el dinero después de que se haya entregado.

Por lo tanto, parece haber una discrepancia con respecto a la devolución de los pagos de estímulo que se enviaron incorrectamente. Sin embargo, como señala Motley Crew, “en este momento, es poco probable perseguir ese dinero, y el gobierno solo podrá tener éxito en reclamar pagos cuando hay evidencia de fraude deliberado”.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com