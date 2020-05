Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quién tiene que devolver el dinero?

El IRS ha enviado miles de cheques de estímulo a los estadounidenses que cumplen con ciertos umbrales de ingresos, pero ahora, dicen que algunas personas necesitan devolver ese dinero.

¿Quién tiene que devolver sus pagos?

El IRS pide a los siguientes que devuelvan sus chequeos de estímulo de coronavirus:

* Miembros de la familia de personas fallecidas (por la parte de la persona fallecida)

* Individuos encarcelados

* “Extranjeros” (no ciudadanos) que no son residentes o residentes no calificados

Cuando se aprobó la Ley CARES, el IRS se comprometió a enviar pagos de $1,200 a personas calificadas. Desde entonces, miles de personas informaron haber recibido un cheque de estímulo a un pariente muerto.

El 6 de mayo, el IRS actualizó su página de preguntas frecuentes.

Ahora escriben, “un pago hecho a alguien que falleció antes de recibir el pago debe ser devuelto al IRS”. Cuando se les preguntó acerca de los extranjeros residentes, escribieron: “Los extranjeros que recibieron un Pago pero que no califican como extranjeros residentes para 2020 deben devolver el pago”. Por último, escriben que las personas encarceladas, definidas como tales por la Ley de Seguridad Social, deben devolver su dinero.

El IRS hizo poco para recuperar el dinero durante la Gran Recesión

La decisión del IRS de pedir que se devuelvan los pagos ha sido confusa. Como informó Money en abril, decenas de miles de cheques de ayuda similares fueron pagados a personas muertas durante la Gran Recesión, y en aquel entonces, el IRS hizo poco para recuperar ese dinero.

Además, los expertos fiscales y legales que han analizado el tema en las últimas semanas han dicho que es probable que no sea necesario devolver el dinero. Nina Olson, ex jefa del Servicio de Defensa del Contribuyente del regulador interno del IRS, le dijo previamente a Marketwatch: “El proyecto de ley de estímulo de la Ley CARES no contenía disposiciones de ‘recuperación’ para cheques de estímulo enviados a una persona muerta, lo que significa que la agencia no puede recuperar el dinero después sido entregado. El Congreso no escribió sobre eso este año”.

Las pautas anteriores aún no están claras en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿califican las personas que estaban en la cárcel cuando se aprobó la Ley CARES, pero que desde entonces han sido liberadas? ¿Y qué hay de aquellos que murieron recientemente a causa de Covid-19? ¿Todavía tiene que devolverse ese dinero?

En este momento, las respuestas no están claras.

¿Qué sucederá si no devuelve un pago?

Otros se preguntan qué sucederá si no envían sus cheques de estímulo.

En este momento, no está claro cuándo o cómo el IRS tiene la intención de garantizar que aquellos que recibieron el dinero incorrectamente lo devuelvan.

Garrett Watson de The Tax Foundation le dice a Money: “Sospecho que el IRS alentará

que las personas devuelvan los pagos dados incorrectamente, pero es menos probable que la agencia persiga a las personas legalmente o durante la temporada de impuestos de 2021. Es importante tener en cuenta que las preguntas frecuentes del IRS no se consideran documentos legales o incluso orientación formal, por lo que si bien son útiles para establecer la posición de la agencia, necesitaríamos más detalles antes de saber si tendrían un caso sólido para perseguir a las personas legalmente. los pagos “.

Aquellos que tengan la intención de devolver sus controles de estímulo deben seguir ciertas pautas. Si recibió un cheque de estímulo en papel, debe escribir VOID en él y enviarlo de regreso a la ubicación apropiada del IRS e incluir una nota que indique por qué ha sido devuelto. Si recibió un pago no elegible mediante depósito directo, se espera que devuelva el dinero mediante cheque personal o giro postal a nombre del Tesoro de los Estados Unidos.

Obtenga más información sobre cómo devolver un cheque aquí.

Esta es la versión del original en inglés artículo en Heavy.com