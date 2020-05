Futbolista mata a su hijo de 5 años de edad porque no lo amaba

El jugador de fútbol Cevher Toktas se pudo haber salido con la suya con el asesinato, pero 11 días después de la muerte de su hijo le dijo a la policía que era responsable de la muerte del niño de 5 años.



Según The Associated Press (AP), Toktas dijo a la policía que asfixió a su hijo, Kasim, con una almohada mientras ambos estaban en el hospital con síntomas consistentes con el coronavirus. Sin embargo, la prueba del virus del niño dio negativo.

La muerte del niño no se consideró sospechosa ya que había estado en el hospital con fiebre y tos, pero Toktas sintió remordimiento por quitarle la vida a su hijo, según AP, y finalmente fue a la policía para decir que había matado a la criatura.

El Daily Sabah informó que Toktas dijo a la policía que asfixió a su hijo con una almohada durante 15 minutos antes de pedir ayuda al personal del hospital, lo que sólo hizo para librar las sospechas. Toktas dijo a las enfermeras que Kasim tenía problemas para respirar y que fue llevado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos.

Según el Daily Sabah, Toktas dio una declaración a la policía. Dijo:

Presione una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos, presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Entonces grité por los médicos para evitar cualquier sospecha. Nunca amé a mi hijo menor después de que nació. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me caía bien. No tengo problemas mentales.